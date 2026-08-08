'Luka Modric menggodaku!' - bintang Inter Hakan Calhanoglu ungkap candaan derby dan mimpi Liga Champions

Meski gelandang itu masih berada di puncak performanya, ia sudah mulai memikirkan kehidupannya setelah pensiun. Berbeda dengan banyak rekan seangkatannya yang langsung beralih ke dunia kepelatihan, Calhanoglu lebih memilih peran administratif atau representatif di sepakbola.

"Saya belum memutuskan. Jelas bukan pelatih. Mungkin agen atau direktur olahraga," ungkap Calhanoglu saat ditanya soal masa depannya dalam jangka panjang. "Tetapi saya juga melihat diri saya sebagai presiden federasi Turki."

Untuk saat ini, prioritas Calhanoglu tetap sepenuhnya tertuju pada mengatur permainan dari lini dalam sebagai denyut nadi Inter. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi dan target yang sudah jelas, mantan bintang Leverkusen itu siap membawa Inter meraih lebih banyak trofi.