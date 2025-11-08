AFP
Bentuk Kekuatan 'Veteran Yang Belum Habis' Dengan Luka Modric? Striker Barcelona Robert Lewandowski Berpotensi Gabung AC Milan Setelah Bomber Muda Santiago Gimenez Mengecewakan!
Masa depan Lewandowski tetap tidak pasti
Dengan hanya beberapa bulan tersisa dalam kontrak Lewandowski di Barcelona saat ini, penyerang berusia 37 tahun itu telah dikaitkan erat dengan kemungkinan pindah dari tim Spanyol musim panas mendatang sebagai agen bebas. Bahkan perwakilannya, Pini Zahavi baru-baru ini mengklaim bahwa penyerang tersebut bisa meninggalkan tim Catalan, mengatakan: "Kontrak Lewandowski dengan Barcelona berakhir pada musim panas 2026, dan belum ada keputusan yang dibuat. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan."
Zahavi, bagaimanapun, menepis rumor yang menyarankan bahwa Lewandowski bisa menuju ke Liga Pro Saudi saat ia menambahkan: "Tidak ada yang resmi mengenai negosiasi dengan tim Saudi. Saat ini tidak ada penawaran."
Seiring masa depan Lewandowski yang masih belum pasti, laporan telah muncul bahwa raksasa Catalan mulai bersiap untuk kehidupan tanpa penyerang bintang mereka, dengan Ferran Torres beradaptasi ke peran sentral di bawah Hansi Flick musim ini. Direktur olahraga Deco baru-baru ini menyatakan bahwa Barcelona tidak akan segera mencari pengganti, namun nama-nama seperti Erling Haaland, Julian Alvarez, dan Etta Eyong terus muncul dalam laporan.
AC Milan incar langkah untuk Lewandowski
Menurut Sportitalia dan Sport, pejabat AC Milan bertemu dengan Zahavi untuk membahas potensi kepindahan Lewandowski karena raksasa Serie A tersebut sedang mencari penyerang baru. Mereka menandatangani Gimenez pada bulan Februari dengan kontrak empat setengah tahun, tetapi penyerang Meksiko tersebut terbukti menjadi kegagalan besar di San Siro. Gimenez mengalami cedera pergelangan kaki, yang menghambat performanya di Italia dan pada musim ini, pemain berusia 24 tahun itu telah tampil dalam 11 pertandingan, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist untuk Rossoneri.
Gimenez baru-baru ini mengungkapkan masalah cedera yang dialaminya, menulis di media sosial: "Selama beberapa bulan saya bermain dengan cedera pergelangan kaki yang membuat saya tidak bisa fit 100% atau merasa nyaman di lapangan. Dengan determinasi, saya terus membantu tim, saya terus bermain, tetapi rasa sakitnya meningkat: saatnya untuk berhenti. Sekarang saya harus fokus pada pemulihan saya dan bersiap untuk kembali secepat mungkin. Tuhan yang mengendalikan. Terima kasih atas dukungan kalian, sampai jumpa!"
Klub mana yang akan diperkuat Lewandowski musim depan?
Pemain depan veteran tersebut belum memutuskan masa depannya karena dia berfokus pada mencapai kondisi terbaiknya musim ini dan bersaing untuk Blaugrana. Jika striker itu memilih untuk pergi musim panas mendatang, tidak diragukan lagi dia akan memiliki daftar panjang klub yang antre memberikan penawaran kontrak dalam upaya membujuknya untuk bergabung. Klub-klub Saudi akan menjadi salah satu dari opsi tersebut, tetapi bahkan pada usia 37 tahun, Lewandowski tampaknya bisa terus bermain di level sepak bola Eropa tertinggi selama bertahun-tahun ke depan.
Dia juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United karena Ruben Amorim dilaporkan ingin merekrut pemain depan berpengalaman itu untuk memotivasi pemain muda di klub, namun pemilik minoritas Sir Jim Ratcliffe dilaporkan telah memblokir kepindahan tersebut karena dia tidak akan menyetujui transfer pemain yang berada di penghujung karier mereka.
Peran yang berkurang di Barcelona
Sejauh ini dalam kampanye 2025-26, Lewandowski telah bermain dalam 11 pertandingan di semua kompetisi dan hanya tampil dalam starting lineup Flick sebanyak empat kali. Dia kembali beraksi melawan Elche akhir pekan lalu saat masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Setelah pulih dari cedera baru-baru ini, Lewandowski kini berharap untuk menjadi starter bagi Blaugrana dalam pertandingan La Liga mendatang melawan Celta Vigo pada 9 November.
"Saya tidak tahu apa yang ada dalam DNA-nya, tetapi dia pulih dalam tiga minggu dari cedera yang seharusnya berlangsung lima minggu," kata Flick tentang kembalinya veteran Polandia tersebut.
