Bentuk Kekuatan 'Veteran Yang Belum Habis' Dengan Luka Modric? Striker Barcelona Robert Lewandowski Berpotensi Gabung AC Milan Setelah Bomber Muda Santiago Gimenez Mengecewakan!

Dengan hanya beberapa bulan tersisa dalam kontrak Lewandowski di Barcelona saat ini, penyerang berusia 37 tahun itu telah dikaitkan erat dengan kemungkinan pindah dari tim Spanyol musim panas mendatang sebagai agen bebas. Bahkan perwakilannya, Pini Zahavi baru-baru ini mengklaim bahwa penyerang tersebut bisa meninggalkan tim Catalan, mengatakan: "Kontrak Lewandowski dengan Barcelona berakhir pada musim panas 2026, dan belum ada keputusan yang dibuat. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan."

Zahavi, bagaimanapun, menepis rumor yang menyarankan bahwa Lewandowski bisa menuju ke Liga Pro Saudi saat ia menambahkan: "Tidak ada yang resmi mengenai negosiasi dengan tim Saudi. Saat ini tidak ada penawaran."

Seiring masa depan Lewandowski yang masih belum pasti, laporan telah muncul bahwa raksasa Catalan mulai bersiap untuk kehidupan tanpa penyerang bintang mereka, dengan Ferran Torres beradaptasi ke peran sentral di bawah Hansi Flick musim ini. Direktur olahraga Deco baru-baru ini menyatakan bahwa Barcelona tidak akan segera mencari pengganti, namun nama-nama seperti Erling Haaland, Julian Alvarez, dan Etta Eyong terus muncul dalam laporan.