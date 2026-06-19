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Getafe CF v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Luis Milla akan bergabung dengan Como: kesepakatan telah tercapai, Fabregas berperan penting

Como
L. Milla
Transfers

Perekrutan mengejutkan dari Spanyol untuk Como

Luis Milla siap menjadi pemain baru Como. Seperti dilansir Marca, gelandang asal Spanyol yang saat ini membela Getafe, kelahiran 1994, akan menandatangani kontrak dalam beberapa jam ke depan dengan klub asal Lombardy tersebut setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan.


Getafe akan menerima sekitar 6 juta euro dari penjualan gelandang pengatur serangannya ini, yang baru saja menjalani musim gemilang di La Liga dan finis sebagai pemberi assist terbanyak kedua di liga Spanyol. Dengan hengkangnya Milla, menyusul kepergian Mauro Arambarri ke River Plate, pasangan gelandang legendaris yang menjadi salah satu pilar utama tim asal Madrid tersebut dalam beberapa tahun terakhir pun punah.

  • UMPAN FABREGAS SANGAT MENENTUKAN

    Selama musim panas, Milla telah menarik minat sejumlah klub. Di antara tawaran yang diterimanya terdapat juga tawaran dari Al-Nassr, namun transfer ke Arab Saudi tersebut tidak terwujud. Pada akhirnya, sang pemain memilih untuk bergabung dengan Como, di mana ia juga akan bertemu dengan beberapa rekan senegaranya.


    Ketertarikan Como terhadap Milla bukanlah hal baru. Sudah sejak bursa transfer musim dingin, klub tersebut berusaha membawanya ke Italia, namun Getafe menganggapnya sebagaipemain kunci dalam upaya menghindari degradasi. Pada kesempatan itu, klub dan sang pemain mencapai kesepakatan untuk menurunkan klausul pelepasan dari 20 menjadi 6 juta euro, mengingat sang gelandang hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dengan klub yang dipimpin oleh Ángel Torres.


    Di antara alternatif yang dipertimbangkan oleh sang pemain ada juga Villarreal, namun keinginan kuat Cesc Fàbregas untuk memilikinya berperan penting dalam keputusan akhir tersebut. Milla pun akhirnya memilih Como.

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