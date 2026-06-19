Luis Milla akan bergabung dengan Como: kesepakatan telah tercapai, Fabregas berperan penting

Luis Milla siap menjadi pemain baru Como. Seperti dilansir Marca, gelandang asal Spanyol yang saat ini membela Getafe, kelahiran 1994, akan menandatangani kontrak dalam beberapa jam ke depan dengan klub asal Lombardy tersebut setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
Getafe akan menerima sekitar 6 juta euro dari penjualan gelandang pengatur serangannya ini, yang baru saja menjalani musim gemilang di La Liga dan finis sebagai pemberi assist terbanyak kedua di liga Spanyol. Dengan hengkangnya Milla, menyusul kepergian Mauro Arambarri ke River Plate, pasangan gelandang legendaris yang menjadi salah satu pilar utama tim asal Madrid tersebut dalam beberapa tahun terakhir pun punah.