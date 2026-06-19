Luis Milla akan bergabung dengan Como: kesepakatan telah tercapai, Fabregas berperan penting

Selama musim panas, Milla telah menarik minat sejumlah klub. Di antara tawaran yang diterimanya terdapat juga tawaran dari Al-Nassr, namun transfer ke Arab Saudi tersebut tidak terwujud. Pada akhirnya, sang pemain memilih untuk bergabung dengan Como, di mana ia juga akan bertemu dengan beberapa rekan senegaranya.





Ketertarikan Como terhadap Milla bukanlah hal baru. Sudah sejak bursa transfer musim dingin, klub tersebut berusaha membawanya ke Italia, namun Getafe menganggapnya sebagaipemain kunci dalam upaya menghindari degradasi. Pada kesempatan itu, klub dan sang pemain mencapai kesepakatan untuk menurunkan klausul pelepasan dari 20 menjadi 6 juta euro, mengingat sang gelandang hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dengan klub yang dipimpin oleh Ángel Torres.





Di antara alternatif yang dipertimbangkan oleh sang pemain ada juga Villarreal, namun keinginan kuat Cesc Fàbregas untuk memilikinya berperan penting dalam keputusan akhir tersebut. Milla pun akhirnya memilih Como.