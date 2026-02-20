Luis Enrique tidak mengambil 'risiko apa pun' dengan Ousmane Dembele sebagai pelatih PSG, yang mengungkapkan kekecewaannya atas cedera 'tiga atau empat' yang dialami per pertandingan

Pelatih Spanyol tersebut juga menanggapi komentar yang dilontarkan Dembele setelah kekalahan mengejutkan 3-1 di Ligue 1 melawan Rennes pada Jumat lalu, yang membuat juara bertahan kehilangan posisi teratas dari Lens. Pemain Prancis itu seolah-olah menuduh rekan-rekannya terlalu individualis dan bahwa tim telah kehilangan beberapa hal yang membantu mereka menjadi juara Eropa musim lalu. Pertahanan gelar Liga Champions mereka hampir terancam pada pertengahan pekan, saat mereka tertinggal 2-0 dari Monaco pada leg pertama babak playoff, namun Desire Doue, yang menggantikan Dembele, menginspirasi comeback dengan dua gol di babak kedua. Achraf Hakimi mencetak gol lainnya dalam kemenangan 3-2 untuk tim tamu.

"Pernyataan para pemain setelah pertandingan tidak bernilai. Sama sekali tidak bernilai," kata Enrique pada Senin. "[Jadi] pernyataan pelatih juga tidak berarti, tapi pernyataan para pemain benar-benar tidak berarti. Saya tidak akan menjawab pertanyaan dari pemain, atau tanggapan dari pemain. Saya tidak akan pernah membiarkan pemain mana pun berada di atas klub.

"Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas tim. Saya tidak akan membiarkan pemain mana pun berpikir bahwa dia lebih penting daripada klub. Bukan saya, bukan direktur olahraga, bukan presiden. Jadi pernyataan-pernyataan ini tidak bernilai. Mereka adalah hasil dari kemarahan setelah pertandingan, dan saya pikir itu jelas.

"Kami tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Saya pikir tim ini telah menunjukkan ketahanan sejak saya berada di sini. Kita bisa melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Ketahanan ini sulit untuk dimiliki, tetapi kita memilikinya. Dalam pertandingan terakhir, tim kita tertinggal 2-0 dan berhasil menang. Cara kita bermain sungguh luar biasa."