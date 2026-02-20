Getty Images
Luis Enrique tidak mengambil 'risiko apa pun' dengan Ousmane Dembele sebagai pelatih PSG, yang mengungkapkan kekecewaannya atas cedera 'tiga atau empat' yang dialami per pertandingan
Tidak ada taruhan pada Dembele
Enrique tetap teguh pada keputusannya untuk memprioritaskan kesehatan pemain daripada ketersediaan segera, khususnya terkait Dembele. Setelah pertandingan playoff Liga Champions yang sengit melawan Monaco, winger tersebut dianggap berisiko cedera, dan manajer enggan memperparah masalah yang masih ada meskipun tekanan dari kompetisi domestik.
Manajer PSG tersebut mencatat bahwa tim medis memantau pemain Prancis itu dengan ketat untuk menghindari cedera jangka panjang. Dengan akhir musim yang semakin dekat, Enrique ingin memastikan aset-aset terbaiknya tersedia untuk sprint akhir musim daripada mengambil risiko cedera dalam satu pertandingan liga.
"Dia mengalami benturan," jelas Enrique dalam konferensi pers. "Kami mengenal para pemain dengan baik dan tidak ingin mengambil risiko. Kami berusaha mengelola setiap pemain dengan cara terbaik. Cedera adalah bagian dari sepak bola level tinggi dan Anda harus tahu cara mengatasinya."
Batas rotasi
Juara bertahan saat ini berada dalam situasi yang tidak biasa, terhambat oleh ruang medis yang jarang kosong. Enrique mengakui bahwa fleksibilitas taktisnya yang menjadi ciri khasnya telah terkendala musim ini, karena ia tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mempertahankan kebijakan rotasi yang diinginkannya.
Pelatih asal Spanyol itu menyoroti bahwa jumlah absen yang besar telah memaksanya untuk mengandalkan sekelompok pemain inti, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kelelahan. Perubahan situasi ini telah membuat musim ini jauh lebih menantang dibandingkan musim-musim sebelumnya di Parc des Princes.
"Yang mengubah mentalitas saya musim ini adalah jumlah cedera yang kami alami," akui manajer tersebut. "Saya tidak bisa mengganti banyak pemain karena rata-rata ada tiga atau empat pemain yang cedera per pertandingan. Saya tidak bisa melakukan rotasi tim sebanyak biasanya. Musim ini, Anda harus tahu cara mencari cara terbaik untuk mengelola. Ini skenario yang berbeda dari dua musim terakhir."
Dia menambahkan: "Pertama-tama, sulit untuk membandingkan [musim ini dengan musim lalu]. Musim ini tidak biasa, dan saya tidak ingin mencari alasan. Saya tidak bisa melakukan rotasi skuad sebanyak biasanya. Tapi saya pikir tim ini telah menunjukkan ketahanan sejak saya di sini. Anda bisa melihat bagaimana kami mengatasi masalah. Ketahanan seperti itu sulit didapat, tapi kami memilikinya."
Klub di atas individu
Pelatih Spanyol tersebut juga menanggapi komentar yang dilontarkan Dembele setelah kekalahan mengejutkan 3-1 di Ligue 1 melawan Rennes pada Jumat lalu, yang membuat juara bertahan kehilangan posisi teratas dari Lens. Pemain Prancis itu seolah-olah menuduh rekan-rekannya terlalu individualis dan bahwa tim telah kehilangan beberapa hal yang membantu mereka menjadi juara Eropa musim lalu. Pertahanan gelar Liga Champions mereka hampir terancam pada pertengahan pekan, saat mereka tertinggal 2-0 dari Monaco pada leg pertama babak playoff, namun Desire Doue, yang menggantikan Dembele, menginspirasi comeback dengan dua gol di babak kedua. Achraf Hakimi mencetak gol lainnya dalam kemenangan 3-2 untuk tim tamu.
"Pernyataan para pemain setelah pertandingan tidak bernilai. Sama sekali tidak bernilai," kata Enrique pada Senin. "[Jadi] pernyataan pelatih juga tidak berarti, tapi pernyataan para pemain benar-benar tidak berarti. Saya tidak akan menjawab pertanyaan dari pemain, atau tanggapan dari pemain. Saya tidak akan pernah membiarkan pemain mana pun berada di atas klub.
"Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas tim. Saya tidak akan membiarkan pemain mana pun berpikir bahwa dia lebih penting daripada klub. Bukan saya, bukan direktur olahraga, bukan presiden. Jadi pernyataan-pernyataan ini tidak bernilai. Mereka adalah hasil dari kemarahan setelah pertandingan, dan saya pikir itu jelas.
"Kami tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Saya pikir tim ini telah menunjukkan ketahanan sejak saya berada di sini. Kita bisa melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Ketahanan ini sulit untuk dimiliki, tetapi kita memilikinya. Dalam pertandingan terakhir, tim kita tertinggal 2-0 dan berhasil menang. Cara kita bermain sungguh luar biasa."
Memburu Lensa di Puncak
Fokus utama PSG kini beralih ke laga mendatang melawan Metz yang berada di dasar klasemen. Meskipun lawan mereka berada di peringkat bawah, Enrique memperingatkan bahwa ia mungkin tidak dapat memberi istirahat kepada bintang-bintang yang kelelahan seperti Vitinha dan Warren Zaire-Emery karena kebutuhan untuk tetap bersaing dengan pemimpin klasemen Lens.
"Warren dan Vitinha adalah pemain yang telah bermain paling banyak menit musim ini. Saya berpikir untuk memberi mereka istirahat, tapi kita harus mengalahkan Metz," katanya. "Setiap kali kita bermain melawan mereka, selalu ada masalah, dan besok juga akan ada masalah. Saya ingin memberi mereka istirahat, tapi itu akan sulit."
PSG kini berada dalam posisi mengejar yang jarang terjadi, dengan Lens yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Hal ini telah mengubah setiap pertandingan sisa menjadi skenario "harus menang", meninggalkan sedikit ruang untuk kesalahan atau formasi eksperimental saat mereka berjuang untuk mempertahankan gelar mereka.
"Ini adalah pertandingan yang sangat penting, kita harus memberikan tekanan pada Lens," kata Enrique mengakhiri. "Lens telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sesungguhnya yang telah memenangkan banyak pertandingan. Mereka pantas berada di sana, dan itu memotivasi kita. Kami telah membahas di antara kami sendiri betapa sulitnya memenangkan kejuaraan ini. Kami berada di jalur yang sama seperti dua tahun terakhir, tetapi mereka telah meningkatkan jumlah kemenangan mereka. Kami harus memenangkan banyak pertandingan untuk memenangkan kejuaraan ini."
