Januari, Luis Enrique Targetkan Reuni Dengan Bek Barcelona Di PSG
PSG pertimbangkan langkah musim dingin untuk bek Barcelona yang sedang dalam performa baik
Dengan cedera yang menumpuk di seluruh lini belakang mereka, Les Parisiens sedang menilai bala bantuan defensif menjelang jendela transfer Januari, dan Eric Garcia muncul sebagai target utama. Menurut L'Equipe, Luis Enrique mendorong untuk bersatu kembali dengan bek tersebut, yang dilatihnya selama masa jabatannya dengan tim nasional Spanyol. Bos PSG tersebut dikatakan mengagumi ketenangan, distribusi bola, dan kecerdasan taktis Garcia, sifat-sifat yang ia yakini cocok sempurna dengan gaya penguasaan bola tinggi klub tersebut.
Juara Prancis tersebut dilaporkan sedang menjajaki kesepakatan yang bisa membuat pemain berusia 24 tahun itu tiba pada bulan Januari, baik melalui negosiasi biaya atau perjanjian pra-kontrak untuk musim panas mendatang, ketika ia memasuki enam bulan terakhir kontraknya di Barcelona. Tim Enrique sudah memantau bek yang serba bisa sebelum cedera pergelangan kaki Achraf Hakimi melawan Bayern Munich, tetapi absennya pemain Maroko tersebut telah meningkatkan urgensi untuk mendatangkan pemain yang fleksibel yang mampu beroperasi baik di tengah maupun di kanan.
Kebangkitan Garcia di bawah Flick menarik perhatian
Setelah kesulitan untuk konsistensi dalam kampanye sebelumnya, Garcia menikmati kebangkitan di bawah Hansi Flick, menjadi salah satu pemain paling andal Barca musim ini.
Awalnya digunakan sebagai gelandang dadakan dan bek kanan sesekali, ia kemudian mendapatkan kembali peran bek tengah pilihannya membentuk kemitraan yang kuat dengan Pau Cubarsi setelah kepergian Inigo Martinez. Garcia telah membuat 15 penampilan musim ini, mengumpulkan lebih dari 1.100 menit aksi, lebih banyak dari pemain outfield lainnya di skuat. Flick berulang kali memuji kesadaran taktis dan disiplinnya, memandangnya sebagai contoh profesionalisme bagi bek muda.
Konsistensi tersebut telah membangkitkan minat dari elit Eropa, dengan PSG, AC Milan, dan Napoli semuanya memantau situasinya. Bagi Enrique, bagaimanapun, ketertarikan ini bersifat pribadi, dia memandang mantan pemain Manchester City tersebut sebagai pemain yang siap sistem dan mampu segera memperkuat transisi pertahanan dan permainan build-up PSG. Garcia melakukan debutnya untuk tim nasional Spanyol di bawah pelatih pada September 2020 dan membuat 19 penampilan di bawahnya. Bek ini tidak kembali masuk ke skuat sejak Enrique meninggalkan posisinya setelah Piala Dunia 2022.
Barcelona enggan menjual meskipun ada minat dari PSG
Sementara profil pemain Spanyol itu yang semakin menonjol membuatnya menjadi target menarik, raksasa Catalan tidak berniat menyetujui penjualan, terutama kepada rival Liga Champions. Sumber klub menegaskan bahwa Flick dan direktur olahraga Deco sama-sama menganggapnya sebagai bagian dari pembangunan kembali pertahanan jangka panjang.
Klub Blaugrana juga optimis untuk memperpanjang kontrak Garcia melampaui 2026, dengan ketentuan awal yang dibahas awal tahun ini. Pembicaraan telah melambat sejak September, tetapi klub tetap yakin bahwa kebangkitannya dan waktu bermain regulernya akan meyakinkannya untuk berkomitmen.
Meski begitu, pendekatan PSG bisa menguji keteguhan Barcelona. Klub Parisian itu terbukti mahir dalam membujuk talenta profil tinggi di masa lalu, dan dengan meningkatnya reputasi Garcia, mereka mungkin melihat kesempatan sebelum pembaruan finalisasi.
Rencana Luis Enrique dan dilema pertahanan PSG
Pengejaran juara Eropa terhadap Garcia sesuai dengan strategi yang lebih luas untuk menambah keseimbangan taktis di seluruh lini belakang. Lucas Hernandez memberikan kedalaman di kiri, tetapi Enrique menginginkan opsi andal yang serupa di kanan untuk mendukung Marquinhos. Kemampuan pemain Spanyol itu untuk beralih dengan mulus antara posisi bek tengah dan bek sayap membuatnya menjadi kandidat ideal terutama mengingat jadwal PSG yang menuntut dan kerentanan pertahanan yang terungkap dalam beberapa minggu terakhir.
Namun, banyak akan tergantung pada sikap Barcelona dan kesediaan Garcia sendiri untuk mempertimbangkan pindah di tengah musim. Meskipun minat PSG semakin besar, sumber yang dekat dengan pemain tersebut menyarankan dia tetap fokus menjaga performanya di bawah Flick.
Dengan Hakimi absen dan kemacetan jadwal yang semakin dekat, raksasa Ligue 1 mungkin akan mempercepat upaya mereka. Namun untuk saat ini, nama Garcia tetap menjadi incaran utama Enrique - reuni potensial yang dapat membentuk kembali pandangan defensif juara Prancis menuju tahun 2026.
