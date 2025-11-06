Januari, Luis Enrique Targetkan Reuni Dengan Bek Barcelona Di PSG

Dengan cedera yang menumpuk di seluruh lini belakang mereka, Les Parisiens sedang menilai bala bantuan defensif menjelang jendela transfer Januari, dan Eric Garcia muncul sebagai target utama. Menurut L'Equipe, Luis Enrique mendorong untuk bersatu kembali dengan bek tersebut, yang dilatihnya selama masa jabatannya dengan tim nasional Spanyol. Bos PSG tersebut dikatakan mengagumi ketenangan, distribusi bola, dan kecerdasan taktis Garcia, sifat-sifat yang ia yakini cocok sempurna dengan gaya penguasaan bola tinggi klub tersebut.

Juara Prancis tersebut dilaporkan sedang menjajaki kesepakatan yang bisa membuat pemain berusia 24 tahun itu tiba pada bulan Januari, baik melalui negosiasi biaya atau perjanjian pra-kontrak untuk musim panas mendatang, ketika ia memasuki enam bulan terakhir kontraknya di Barcelona. Tim Enrique sudah memantau bek yang serba bisa sebelum cedera pergelangan kaki Achraf Hakimi melawan Bayern Munich, tetapi absennya pemain Maroko tersebut telah meningkatkan urgensi untuk mendatangkan pemain yang fleksibel yang mampu beroperasi baik di tengah maupun di kanan.