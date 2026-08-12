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Luis Enrique mengakui PSG kurang persiapan jelang final Piala Super UEFA melawan Aston Villa
Awal yang rapuh
Paris Saint-Germain bersiap untuk bentrok Piala Super UEFA malam ini melawan Aston Villa di Austria dalam situasi penuh ketidakpastian. Meski klub berupaya meraih trofi tambahan, pelatih Enrique mengakui secara terus terang bahwa ia tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi fisik skuadnya.
Gangguan yang disebabkan oleh musim panas yang sibuk membuat bos PSG kesulitan mengukur kesiapan para pemainnya. Dengan beberapa bintang internasional baru kembali berlatih pada Senin, skuad itu nyaris tidak punya waktu untuk membangun ritme kolektif menjelang final berisiko tinggi di Salzburg ini.
- Getty Images Sport
Bersiap dalam kegelapan
Kejujuran Enrique terkait persiapan timnya membuat banyak orang terkejut. Tidak seperti kebanyakan pelatih yang menampilkan kepercayaan diri penuh, pria Spanyol itu menolak menutupi kesulitan yang melekat pada situasinya saat ini.
"Saya tidak tahu akan berada di level apa para pemain saya besok setelah mereka beristirahat di rumah," aku Enrique dalam konferensi pers prapertandingan. Saat ini ia masih menunggu sesi latihan terakhir untuk menentukan susunan pemain inti dan mengatur distribusi menit bermain di seluruh skuadnya.
Menyeimbangkan ambisi dan kelelahan
Pertandingan di Red Bull Arena menghadirkan dilema kompleks bagi kubu Prancis itu. Meski PSG bertekad meraih trofi tersebut, staf pelatih sangat menyadari bahwa musim masih panjang dan risiko kelelahan dini sangat besar.
Prioritas jangka panjang Luis Enrique tetap tertuju pada bulan-bulan terakhir musim, bukan keuntungan langsung jangka pendek. Ia menegaskan bahwa klub tidak ingin memaksakan pemain yang baru saja menjalani kampanye musim panas yang melelahkan, terlepas dari daya tarik untuk memenangkan trofi pertama pada musim ini.
- Getty Images
Tantangan di depan
Mengelola beban pemain akan menjadi tema utama malam ini saat tim menjalani ujian kompetitif pertama mereka. Setelah pertemuan dengan Villa, Paris langsung dihadapkan pada transisi menuju Trophée des Champions, sehingga hanya ada sedikit ruang untuk melakukan kesalahan.
Terlepas dari kurangnya kepastian fisik, suasana di dalam tim tetap positif. Luis Enrique menegaskan bahwa para pemainnya secara alami termotivasi dan antusias untuk bersaing, yang menunjukkan bahwa tim akan memperlihatkan hasrat yang diperlukan untuk menang, meski tanpa persiapan ideal di belakang mereka.
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