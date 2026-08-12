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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Luis Enrique mengakui PSG kurang persiapan jelang final Piala Super UEFA melawan Aston Villa

UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Luis Enrique
Paris Saint Germain
Aston Villa
Paris Saint-Germain

Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique mengakui bahwa ia belum yakin dengan kesiapan skuadnya jelang final Piala Super UEFA malam ini. Dengan para pemain kembali dari tugas internasional dalam rentang waktu yang berbeda-beda, sang manajer menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain saat menghadapi Aston Villa di Salzburg.

  • Awal yang rapuh

    Paris Saint-Germain bersiap untuk bentrok Piala Super UEFA malam ini melawan Aston Villa di Austria dalam situasi penuh ketidakpastian. Meski klub berupaya meraih trofi tambahan, pelatih Enrique mengakui secara terus terang bahwa ia tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi fisik skuadnya.

    Gangguan yang disebabkan oleh musim panas yang sibuk membuat bos PSG kesulitan mengukur kesiapan para pemainnya. Dengan beberapa bintang internasional baru kembali berlatih pada Senin, skuad itu nyaris tidak punya waktu untuk membangun ritme kolektif menjelang final berisiko tinggi di Salzburg ini.

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  • Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Bersiap dalam kegelapan

    Kejujuran Enrique terkait persiapan timnya membuat banyak orang terkejut. Tidak seperti kebanyakan pelatih yang menampilkan kepercayaan diri penuh, pria Spanyol itu menolak menutupi kesulitan yang melekat pada situasinya saat ini.

    "Saya tidak tahu akan berada di level apa para pemain saya besok setelah mereka beristirahat di rumah," aku Enrique dalam konferensi pers prapertandingan. Saat ini ia masih menunggu sesi latihan terakhir untuk menentukan susunan pemain inti dan mengatur distribusi menit bermain di seluruh skuadnya.

  • Menyeimbangkan ambisi dan kelelahan

    Pertandingan di Red Bull Arena menghadirkan dilema kompleks bagi kubu Prancis itu. Meski PSG bertekad meraih trofi tersebut, staf pelatih sangat menyadari bahwa musim masih panjang dan risiko kelelahan dini sangat besar.

    Prioritas jangka panjang Luis Enrique tetap tertuju pada bulan-bulan terakhir musim, bukan keuntungan langsung jangka pendek. Ia menegaskan bahwa klub tidak ingin memaksakan pemain yang baru saja menjalani kampanye musim panas yang melelahkan, terlepas dari daya tarik untuk memenangkan trofi pertama pada musim ini.

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  • super cup trophyGetty Images

    Tantangan di depan

    Mengelola beban pemain akan menjadi tema utama malam ini saat tim menjalani ujian kompetitif pertama mereka. Setelah pertemuan dengan Villa, Paris langsung dihadapkan pada transisi menuju Trophée des Champions, sehingga hanya ada sedikit ruang untuk melakukan kesalahan.

    Terlepas dari kurangnya kepastian fisik, suasana di dalam tim tetap positif. Luis Enrique menegaskan bahwa para pemainnya secara alami termotivasi dan antusias untuk bersaing, yang menunjukkan bahwa tim akan memperlihatkan hasrat yang diperlukan untuk menang, meski tanpa persiapan ideal di belakang mereka.

UEFA Super Cup
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Paris Saint-Germain
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