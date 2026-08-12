Luis Enrique mengakui PSG kurang persiapan jelang final Piala Super UEFA melawan Aston Villa

Paris Saint-Germain bersiap untuk bentrok Piala Super UEFA malam ini melawan Aston Villa di Austria dalam situasi penuh ketidakpastian. Meski klub berupaya meraih trofi tambahan, pelatih Enrique mengakui secara terus terang bahwa ia tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi fisik skuadnya.

Gangguan yang disebabkan oleh musim panas yang sibuk membuat bos PSG kesulitan mengukur kesiapan para pemainnya. Dengan beberapa bintang internasional baru kembali berlatih pada Senin, skuad itu nyaris tidak punya waktu untuk membangun ritme kolektif menjelang final berisiko tinggi di Salzburg ini.