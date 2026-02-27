AFP
Luis Enrique memperingatkan Chelsea, Liverpool, dan tim-tim lain bahwa PSG tidak takut, karena 'semua orang tahu' mereka bisa memenangkan Liga Champions lagi
Enrique menerima tantangan untuk mempertahankan gelar juara Eropa.
Meskipun jalan menuju final di Budapest terlihat menantang, mantan pelatih Barcelona tetap tidak gentar menghadapi kualitas lawan yang menanti. Undian di markas UEFA di Nyon tidak terlalu menguntungkan bagi raksasa Prancis. Jika mereka berhasil melewati babak 16 besar yang sulit melawan Chelsea dari Premier League, mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Galatasaray dan Liverpool. Di luar itu, potensi semifinal melawan raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, atau Bayern Munich mengintai. Namun, Enrique menyambut tantangan ini, mengklaim bahwa "faktor ketakutan" telah bergeser kembali ke pihak Paris Saint-Germain saat mereka berusaha mempertahankan gelar mereka di panggung Eropa.
Juara bertahan tidak takut.
Berbicara kepada media tak lama setelah undian grup diumumkan, Enrique menyoroti perubahan persepsi terhadap timnya. Manajer tersebut menyadari bahwa ekspektasi telah meningkat, namun ia melihat hal ini sebagai bukti kemajuan yang dicapai di bawah kepemimpinannya.
"Ini berbeda dengan tahun lalu, di mana tidak ada yang berpikir kami bisa memenangkan Liga Champions. Hari ini, semua orang tahu kami bisa memenangkan kompetisi ini," jelasnya. "Untuk itu, kami harus meningkatkan performa kami, kami menyadarinya. Tapi apa yang kami lihat positif, dan kami harus terbiasa dengan situasi yang berbeda."
PSG telah menghadapi berbagai tantangan taktis sepanjang musim yang berat, namun mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan. Enrique menyoroti ketangguhan mental tim sebagai aset utama.
Enrique mengatakan: "Yang membuat saya optimis adalah melihat kemampuan tim untuk mengatasi masalah yang dihadapi musim ini. Selama musim, kami telah menunjukkan berkali-kali apa yang tim kami miliki. Kami bermain dalam banyak pertandingan yang bagus. Secara statistik, bahkan lebih baik dalam beberapa aspek. Saya senang dengan cara kami mempersiapkan diri untuk pertandingan, bagaimana kami tampil. Tim menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi situasi sulit dan masalah."
Pertemuan kembali dengan Chelsea
Hambatan langsung bagi PSG adalah lawan yang sudah tidak asing lagi, Chelsea. Klub London tersebut memiliki keunggulan psikologis baru-baru ini, setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 3-0 di final Piala Dunia Klub di Amerika Serikat berkat penampilan gemilang Cole Palmer. Meskipun beberapa orang mungkin melihat pertandingan mendatang sebagai kesempatan untuk membalas dendam, Enrique dengan cepat menepis narasi tentang pertandingan balas dendam. Ia lebih memilih untuk melihat ke depan daripada terfokus pada kekalahan masa lalu, dan lebih fokus pada prestise pertandingan melawan salah satu tim teratas Inggris.
Fokusnya tetap pada masa kini, menganggap laga melawan Chelsea sebagai rintangan lain dalam perjuangan mereka menuju kejayaan Eropa. Bagi Enrique, identitas lawan hanyalah hal sekunder dibandingkan tujuan akhir mempertahankan status PSG di puncak sepak bola dunia, terlepas dari hasil masa lalu dalam format berbeda.
"Saya sangat senang, seperti biasa. Akan menarik untuk bermain melawan salah satu tim terbaik yang kami kenal baik. Tidak ada perasaan balas dendam, ini adalah kompetisi yang berbeda," kata bos PSG.
Keyakinan terhadap proyek PSG
Bracket ini telah dijuluki oleh banyak orang sebagai "sisi maut," mengingat konsentrasi mantan juara dan raksasa sepak bola Eropa. Namun, sikap Enrique tetap penuh keyakinan. Ia menolak untuk terintimidasi oleh sejarah klub seperti Real Madrid atau performa saat ini Manchester City. Baginya, status sebagai juara bertahan memberikan perisai psikologis yang harus ditembus oleh tim-tim lain. Ia yakin tekanan sebenarnya ada pada para penantang, bukan pada juara bertahan.
Saat PSG bersiap menghadapi tantangan yang mungkin melibatkan tim-tim terbaik dari Inggris, Spanyol, dan Jerman, manajer mereka telah menegaskan: mereka tidak terjebak dalam grup sulit bersama elit Eropa; justru elit Eropa yang terjebak dalam grup bersama mereka dengan mengatakan: "Ini adalah jalan kami, kami terbiasa dengan itu. Juara bertahan, itu kami. Masalahnya ada pada tim-tim lain."
