Luis Enrique memperingatkan Chelsea, Liverpool, dan tim-tim lain bahwa PSG tidak takut, karena 'semua orang tahu' mereka bisa memenangkan Liga Champions lagi

Berbicara kepada media tak lama setelah undian grup diumumkan, Enrique menyoroti perubahan persepsi terhadap timnya. Manajer tersebut menyadari bahwa ekspektasi telah meningkat, namun ia melihat hal ini sebagai bukti kemajuan yang dicapai di bawah kepemimpinannya.

"Ini berbeda dengan tahun lalu, di mana tidak ada yang berpikir kami bisa memenangkan Liga Champions. Hari ini, semua orang tahu kami bisa memenangkan kompetisi ini," jelasnya. "Untuk itu, kami harus meningkatkan performa kami, kami menyadarinya. Tapi apa yang kami lihat positif, dan kami harus terbiasa dengan situasi yang berbeda."

PSG telah menghadapi berbagai tantangan taktis sepanjang musim yang berat, namun mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan. Enrique menyoroti ketangguhan mental tim sebagai aset utama.

Enrique mengatakan: "Yang membuat saya optimis adalah melihat kemampuan tim untuk mengatasi masalah yang dihadapi musim ini. Selama musim, kami telah menunjukkan berkali-kali apa yang tim kami miliki. Kami bermain dalam banyak pertandingan yang bagus. Secara statistik, bahkan lebih baik dalam beberapa aspek. Saya senang dengan cara kami mempersiapkan diri untuk pertandingan, bagaimana kami tampil. Tim menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi situasi sulit dan masalah."