Luis Enrique memberikan peringatan kepada Chelsea dan Barcelona, sementara manajer PSG menegaskan bahwa juara Liga Champions siap menghadapi tim mana pun
Tidak ada jalan keluar dari raksasa-raksasa itu.
Raksasa Ligue 1 sedang menanti hasil undian pada Jumat ini, di mana mereka dipastikan akan menghadapi laga besar melawan either the Blues atau the Blaugrana. Namun, pelatih asal Spanyol itu dengan cepat mengalihkan tekanan kepada rekan-rekannya di level Eropa, menyarankan bahwa faktor ketakutan yang terkait dengan klub Parisian tersebut tetap utuh. Meskipun beberapa kritikus mempertanyakan level kolektif mereka dibandingkan dengan kampanye juara musim lalu, mantan pelatih Spanyol itu yakin skuadnya masih memiliki aura yang menakutkan bagi sisa peserta Liga Champions.
"Tim yang sangat, sangat sulit untuk dihadapi"
Ketika ditanya oleh Canal+ apakah timnya masih memiliki kekuatan kolektif yang sama yang membuat mereka dinobatkan sebagai juara Eropa pada musim 2024–25, Enrique memberikan jawaban yang tegas. Ia mengajak media untuk menanyakan kepada lawan-lawannya tentang penilaian jujur mereka terhadap tantangan yang diberikan oleh PSG. "Kalian harus menanyakan pertanyaan itu kepada lawan-lawan kami. Kalian akan melihat apa yang mereka jawab. Bahwa itu sulit? Tidak! Bahwa sangat, sangat sulit untuk bermain melawan kami," ujarnya, sebelum menambahkan dengan senyum: "Pastikan kalian menanyakan itu kepada mereka."
Keyakinan manajer ini berasal dari keyakinan bahwa kekuatan Paris tetap menjadi mimpi buruk taktis bagi pelatih lawan. Meskipun penampilan campuran melawan Monaco, di mana kesalahan individu memungkinkan tim tamu tetap dalam pertandingan, Enrique mengandalkan pengalaman timnya dalam pertandingan besar. Musim lalu, Ousmane Dembele dan rekan-rekannya menavigasi jalan yang berbahaya melalui babak gugur, mengeliminasi raksasa Inggris Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal dalam perjalanan menuju kejayaan kontinental.
Siap menghadapi tantangan apa pun di benua mana pun.
Luis Enrique semakin mempertegas sikap optimisnya, menegaskan bahwa identitas lawan mereka berikutnya tidak berpengaruh pada ambisi trofi mereka. "Kami siap menghadapi tim mana pun, kami siap berkompetisi di turnamen apa pun. Dan apa yang kami usahakan selalu sama," katanya kepada wartawan. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa klub ibu kota tidak akan mengubah filosofi mereka atau menurunkan ekspektasi, terlepas dari rintangan yang dihadapi selama bulan-bulan terakhir musim ini.
Bos PSG juga menyinggung beban fisik yang ditimbulkan oleh musim unik ini pada semua klub besar Eropa, menyarankan bahwa kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu di babak-babak mendatang. "Ini adalah musim yang unik karena semua tim mengalami banyak cedera. Bagi kami, hal ini sangat jelas, dan ini bukan alasan, tetapi penting untuk memiliki semua pemain yang tersedia," jelas Enrique. Dia tahu bahwa memiliki skuad yang sepenuhnya fit akan menjadi kunci jika mereka ingin berhasil mempertahankan gelar mereka melawan elit Premier League dan La Liga.
Menjaga mental juara
Dengan babak gugur yang akan segera ditentukan di Swiss, ketegangan semakin meningkat, namun fokus Enrique tetap pada tujuan jangka panjang. Ia mengakui bahwa meraih gelar juara secara berturut-turut adalah tugas yang sangat berat, namun timnya memiliki kekuatan mental yang diperlukan. "Masih ada tiga bulan kompetisi tersisa dan kami memiliki mentalitas yang sama. Tujuannya adalah mencoba memenangkan kompetisi yang kami ikuti. Ini selalu menjadi tujuan yang sangat sulit," kata pria berusia 54 tahun itu saat menatap ke depan menuju musim semi.
Meskipun undian bisa saja mempertemukan kembali Enrique dengan klub lamanya Barcelona atau pertemuan berisiko tinggi dengan Chelsea, fokus utama Enrique adalah memastikan para bintang timnya mencapai ritme puncak pada waktu yang tepat. Undian di markas UEFA akan menentukan jalurnya, tetapi menurut manajer PSG, Eropa lah yang harus waspada terhadap juara bertahan saat ini. Jalan menuju final masih panjang, tetapi para pemain Paris tidak berniat menyerahkan status mereka sebagai tim paling ditakuti di benua ini.
