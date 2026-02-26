Luis Enrique memberikan peringatan kepada Chelsea dan Barcelona, sementara manajer PSG menegaskan bahwa juara Liga Champions siap menghadapi tim mana pun

Ketika ditanya oleh Canal+ apakah timnya masih memiliki kekuatan kolektif yang sama yang membuat mereka dinobatkan sebagai juara Eropa pada musim 2024–25, Enrique memberikan jawaban yang tegas. Ia mengajak media untuk menanyakan kepada lawan-lawannya tentang penilaian jujur mereka terhadap tantangan yang diberikan oleh PSG. "Kalian harus menanyakan pertanyaan itu kepada lawan-lawan kami. Kalian akan melihat apa yang mereka jawab. Bahwa itu sulit? Tidak! Bahwa sangat, sangat sulit untuk bermain melawan kami," ujarnya, sebelum menambahkan dengan senyum: "Pastikan kalian menanyakan itu kepada mereka."

Keyakinan manajer ini berasal dari keyakinan bahwa kekuatan Paris tetap menjadi mimpi buruk taktis bagi pelatih lawan. Meskipun penampilan campuran melawan Monaco, di mana kesalahan individu memungkinkan tim tamu tetap dalam pertandingan, Enrique mengandalkan pengalaman timnya dalam pertandingan besar. Musim lalu, Ousmane Dembele dan rekan-rekannya menavigasi jalan yang berbahaya melalui babak gugur, mengeliminasi raksasa Inggris Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal dalam perjalanan menuju kejayaan kontinental.