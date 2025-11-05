Getty
Luis Diaz Beruntung! 10 Pemain Bayern Munich Amankan Kemenangan Penting Atas Juara Bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain
Bayern mengalahkan PSG meskipun Diaz mendapat kartu merah
Bayern mendominasi babak pertama yang penuh insiden dan akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan hingga jeda dengan keunggulan 2-0. Diaz hanya membutuhkan waktu kurang dari empat menit untuk memecah kebuntuan, mencetak gol setelah Lucas Chevalier memblok tembakan Michael Olise menyusul serangan balik cepat.
Raksasa Jerman terus menekan PSG dan menyaksikan Aleksandar Pavlovic melepaskan tembakan tipis melebar, sementara upaya Serge Gnabry membentur kedua tiang gawang dengan satu tembakan, sebelum Diaz mencetak dua gol. Kali ini, ia mengecoh Marquinhos yang lengah, merebut bola pemain Brasil itu, lalu mencetak gol lagi.
Josip Stanisic mengira ia telah mengubah skor menjadi 3-0 tepat sebelum jeda, tetapi golnya dianulir karena offside, sebelum Diaz berubah dari pahlawan menjadi penjahat. Pemain internasional Kolombia itu menerjang Achraf Hakimi dengan dua kaki dalam sebuah tekel yang membuat bintang PSG itu dibantu keluar lapangan sambil menangis, dan wasit memberi kartu merah untuk Diaz setelah tinjauan VAR.
Kartu merah tersebut membuat Vincent Kompany mengganti Gnabry yang berpengaruh di babak pertama dengan Tom Bischof, yang kemudian mendapat kartu kuning segera setelah masuk. PSG kemudian menikmati lebih banyak penguasaan bola, tetapi awalnya kesulitan untuk menekan Manuel Neuer di gawang Bayern.
Goncalo Ramos dan Joao Neves dimasukkan saat Luis Enrique mencoba menemukan kembali permainan dan terobosan akhirnya datang. Neves memperkecil ketertinggalan lewat tendangan voli setelah menerima umpan cantik dari Lee Kang-in dengan hanya 15 menit tersisa di waktu normal.
Gol tersebut memberi PSG harapan dan peluang terus bermunculan. Sundulan Neves melebar saat PSG terus menekan untuk menyamakan kedudukan, tetapi Bayern berhasil mempertahankan kemenangan besar atas sang juara bertahan.
MVP
Diaz adalah pemain terbaik Bayern di babak pertama tetapi kartu merahnya yang tidak masuk akal mengakhiri klaimnya untuk penghargaan MVP. Penghargaan tersebut justru diberikan kepada rekan setimnya, Dayot Upamecano, yang tampil sangat solid di jantung pertahanan, terutama pada babak kedua ketika tim tamu bermain dengan sepuluh orang dan menghadapi berbagai tekanan dari juara bertahan Eropa.
Pecundang
Marquinhos patut disebutkan karena pertandingan yang penuh kesalahan tetapi tidak diragukan lagi bahwa Diaz menutupi pemain Brasil tersebut dengan kartu merahnya yang tidak perlu. Bayern benar-benar mendominasi menjelang jeda dengan keunggulan 2-0 dan juga melihat PSG kehilangan pemain andalan Ousmane Dembele karena cedera. Diaz memainkan peran utama untuk Bayern tetapi pelanggaran ceroboh dan tidak perlu pada Hakimi tampaknya telah menyebabkan cedera serius pada bek PSG dan membuat Bayern harus bermain di babak kedua dengan sepuluh pemain. Pemain Kolombia itu kini juga akan menghadapi skorsing di Liga Champions yang akan menjadi kerugian bagi Die Roten menjelang pertandingan berikutnya dalam kompetisi tersebut melawan Arsenal.
Rating Pertandingan: ⭐⭐⭐⭐
