Luis Diaz Beruntung! 10 Pemain Bayern Munich Amankan Kemenangan Penting Atas Juara Bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain

Bayern mendominasi babak pertama yang penuh insiden dan akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan hingga jeda dengan keunggulan 2-0. Diaz hanya membutuhkan waktu kurang dari empat menit untuk memecah kebuntuan, mencetak gol setelah Lucas Chevalier memblok tembakan Michael Olise menyusul serangan balik cepat.

Raksasa Jerman terus menekan PSG dan menyaksikan Aleksandar Pavlovic melepaskan tembakan tipis melebar, sementara upaya Serge Gnabry membentur kedua tiang gawang dengan satu tembakan, sebelum Diaz mencetak dua gol. Kali ini, ia mengecoh Marquinhos yang lengah, merebut bola pemain Brasil itu, lalu mencetak gol lagi.

Josip Stanisic mengira ia telah mengubah skor menjadi 3-0 tepat sebelum jeda, tetapi golnya dianulir karena offside, sebelum Diaz berubah dari pahlawan menjadi penjahat. Pemain internasional Kolombia itu menerjang Achraf Hakimi dengan dua kaki dalam sebuah tekel yang membuat bintang PSG itu dibantu keluar lapangan sambil menangis, dan wasit memberi kartu merah untuk Diaz setelah tinjauan VAR.

Kartu merah tersebut membuat Vincent Kompany mengganti Gnabry yang berpengaruh di babak pertama dengan Tom Bischof, yang kemudian mendapat kartu kuning segera setelah masuk. PSG kemudian menikmati lebih banyak penguasaan bola, tetapi awalnya kesulitan untuk menekan Manuel Neuer di gawang Bayern.

Goncalo Ramos dan Joao Neves dimasukkan saat Luis Enrique mencoba menemukan kembali permainan dan terobosan akhirnya datang. Neves memperkecil ketertinggalan lewat tendangan voli setelah menerima umpan cantik dari Lee Kang-in dengan hanya 15 menit tersisa di waktu normal.

Gol tersebut memberi PSG harapan dan peluang terus bermunculan. Sundulan Neves melebar saat PSG terus menekan untuk menyamakan kedudukan, tetapi Bayern berhasil mempertahankan kemenangan besar atas sang juara bertahan.