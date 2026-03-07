Lucy Bronze terkesima dengan pencapaian terbaru Timnas Inggris, sementara bintang Lionesses lebih memprioritaskan meraih trofi daripada mengejar rekor Jill Scott

Pemain berusia 34 tahun itu menjadi bintang di City Ground, mencetak satu gol sundulan yang luar biasa dan membentur tiang gawang dengan sundulan lainnya sebelum memberikan assist kepada Georgia Stanway untuk menggandakan keunggulan.

Setelah melakukan debut internasionalnya pada tahun 2013, penampilan ke-145 Bronze membuatnya melampaui rekan dekatnya Karen Carney. Kini ia berada di peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak, hanya di bawah Fara Williams dan Jill Scott, sebuah prestasi yang tampaknya hampir mustahil baginya saat pertama kali memulai kariernya dengan seragam putih. Meskipun penghargaan individu terus bertambah, bintang Chelsea ini dengan cepat menyoroti bahwa ketahanannya didorong oleh keinginan untuk kesuksesan tim, bukan mengejar rekor para pendahulunya.

Menyikapi pencapaian tersebut, Bronze mengakui bahwa ia tidak pernah membayangkan akan mencapai tingkat ini. Setelah pertandingan, ia mengatakan: "Saya tidak pernah membayangkan bahkan mencapai 100 caps. Apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah legenda, seseorang yang saya kagumi sejak kecil, dan salah satu panutan saya. Dan berada di belakang Jill dan Farah, mantan rekan setim saya dan orang-orang yang saya kagumi sepanjang karier saya. Bahkan bisa berada di sekitar mereka, itu benar-benar luar biasa bagi saya."