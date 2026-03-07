AFP
Lucy Bronze terkesima dengan pencapaian terbaru Timnas Inggris, sementara bintang Lionesses lebih memprioritaskan meraih trofi daripada mengejar rekor Jill Scott
Bronze terkejut dengan rekor Lionesses
Pemain berusia 34 tahun itu menjadi bintang di City Ground, mencetak satu gol sundulan yang luar biasa dan membentur tiang gawang dengan sundulan lainnya sebelum memberikan assist kepada Georgia Stanway untuk menggandakan keunggulan.
Setelah melakukan debut internasionalnya pada tahun 2013, penampilan ke-145 Bronze membuatnya melampaui rekan dekatnya Karen Carney. Kini ia berada di peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak, hanya di bawah Fara Williams dan Jill Scott, sebuah prestasi yang tampaknya hampir mustahil baginya saat pertama kali memulai kariernya dengan seragam putih. Meskipun penghargaan individu terus bertambah, bintang Chelsea ini dengan cepat menyoroti bahwa ketahanannya didorong oleh keinginan untuk kesuksesan tim, bukan mengejar rekor para pendahulunya.
Menyikapi pencapaian tersebut, Bronze mengakui bahwa ia tidak pernah membayangkan akan mencapai tingkat ini. Setelah pertandingan, ia mengatakan: "Saya tidak pernah membayangkan bahkan mencapai 100 caps. Apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah legenda, seseorang yang saya kagumi sejak kecil, dan salah satu panutan saya. Dan berada di belakang Jill dan Farah, mantan rekan setim saya dan orang-orang yang saya kagumi sepanjang karier saya. Bahkan bisa berada di sekitar mereka, itu benar-benar luar biasa bagi saya."
Mengejar kejayaan daripada rekor
Pembicaraan secara alami beralih ke apakah Bronze menargetkan rekor Scott sebanyak 161 penampilan. Namun, bintang Chelsea itu dengan cepat menampik gagasan bahwa dia bermain untuk statistik pribadi, sambil tertawa menanggapi saran bahwa rekor tersebut adalah motivasi utamanya. Bagi Bronze, fokusnya tetap pada menambah trofi ke lemari trofi daripada menghitung penampilan.
Ketika ditanya apakah dia akan mengejar 161 penampilan Jill Scott, dia tertawa: "Tidak, itu bukan niat saya. Bukan untuk mengejar caps. Saya hanya ingin memenangkan trofi untuk Inggris. Tujuan sekarang adalah pergi ke Piala Dunia dan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkannya." Mentalitas tim-dulu ini telah menjadi ciri khas kariernya, di mana ia telah memenangkan sejumlah gelar liga dan trofi Liga Champions di level klub, serta kesuksesan di Euro 2022.
Berjuang melawan cedera
Meskipun penampilannya yang mengesankan melawan Islandia, yang termasuk gol internasional ke-22-nya, Bronze mengungkapkan bahwa dia masih dalam proses pemulihan penuh. Bek tersebut telah mengelola kebugarannya dengan hati-hati setelah mengalami patah tulang tibia selama kampanye kualifikasi Euro 2025 Inggris, sekali lagi membuktikan ketahanan fisiknya. Dia mengucapkan terima kasih kepada tim medisnya yang telah membantunya tetap bermain di lapangan sambil berusaha kembali ke kondisi fisik puncaknya.
Bronze menjelaskan: "Saya mungkin belum dalam kondisi fisik terbaik, tapi itu masih perlu diperbaiki. Jelas, pulih dari patah tulang di musim panas ini tidak mudah. Itu bukan cedera yang mudah untuk pulih. Tapi ya, saya hanya mengambil setiap pertandingan sesuai dengan yang datang, dan saya memiliki komunikasi yang baik dengan manajer dan staf fisik saya, dan saya selalu suka bekerja keras. Saya tidak pernah menganggap remeh sesi latihan apa pun, saya pikir para pemain lain akan membenarkan itu. Siapa pun yang berlatih bersama saya tahu bahwa saya memberikan 100 persen setiap hari. Saya melakukan latihan tambahan di gym – saya benar-benar mencintai sepak bola dan mencintai mewakili negara saya. Saya juga memiliki ahli bedah lutut yang sangat baik, Andy Williams, yang telah membantu saya tetap berlanjut. Tapi tidak selalu mudah, tapi saya benar-benar mencintai ini, dan saya terus mendorong diri sendiri setiap hari untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa."
Membangun untuk masa depan
Saat Lionesses menatap siklus Piala Dunia berikutnya, Bronze menyadari adanya talenta yang bersaing untuk mendapatkan tempat di starting XI Sarina Wiegman. Meskipun dia tetap menjadi pilihan utama, dia menyoroti fleksibilitas dan kualitas dalam skuad, dengan menyebut kapten Manchester United Maya Le Tissier sebagai alternatif yang mampu di posisinya. Bronze menegaskan bahwa selama dia tampil baik, dia senang memimpin jalan bagi generasi berikutnya.
Membahas kedalaman skuad, dia menambahkan: "Kami memiliki banyak pemain bagus. Maya bermain sangat baik di sana, saya tahu itu bukan posisinya, tapi dia tetap bermain sangat baik di sana. Kami memiliki pemain-pemain yang sangat baik di seluruh lapangan. Usia atau jumlah caps tidak masalah, tua atau muda. Saya hanya senang terus memberikan yang terbaik, dan jika saya cukup baik untuk bermain untuk Inggris dan Sarina memilih saya, maka saya siap."
