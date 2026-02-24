Luciano Spalletti tetap bertahan! Juventus berencana untuk mengikat pelatih tersebut dengan kontrak baru dan menyerahkan kendali transfer kepada mantan pelatih Italia

Mungkin perkembangan paling signifikan dalam pembicaraan ini adalah tingkat pengaruh yang akan dimiliki Spalletti dalam proses transisi skuad. Juventus berencana untuk berinvestasi dalam skuad pada musim panas ini, dan rencananya adalah menyediakan pemain-pemain yang secara khusus diinginkan oleh Spalletti agar ia dapat membentuk tim sesuai keinginannya. Dilaporkan ada "kesatuan niat penuh antara semua pihak yang terlibat," memastikan bahwa departemen pemandu bakat bekerja secara selaras dengan persyaratan taktis manajer.

Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa Bianconeri tidak memasuki jendela transfer musim panas berikutnya dengan ide-ide yang bertentangan. Di era modern klub yang dipimpin oleh direktur, Juve memilih untuk memberdayakan manajer mereka, meyakini bahwa skuad yang dibangun sepenuhnya sesuai dengan visinya adalah jalan tercepat untuk kembali meraih trofi dan konsistensi di Liga Champions.