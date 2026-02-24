Getty Images Sport
Luciano Spalletti tetap bertahan! Juventus berencana untuk mengikat pelatih tersebut dengan kontrak baru dan menyerahkan kendali transfer kepada mantan pelatih Italia
Spalletti set for new Juventus deal
Menurut pakar transfer Matteo Moretto, yang berbicara melalui saluran YouTube Fabrizio Romano, proses perpanjangan kontrak sudah berjalan dengan lancar. Spalletti siap menandatangani kontrak jangka panjang dengan Juventus dan akan berperan dalam membentuk tim pada musim panas ini, demikian dilaporkan. Berita ini menandai pergeseran signifikan dalam dinamika kekuasaan di Continassa, menunjukkan bahwa Juventus siap beralih ke model yang lebih berorientasi pada manajer untuk memastikan sinergi penuh antara bangku cadangan dan departemen perekrutan.
Keyakinan penuh terhadap proyek
Keputusan untuk mendukung Spalletti datang pada momen krusial bagi klub. Meskipun persaingan Scudetto mungkin telah menimbulkan beberapa kekecewaan belakangan ini, dewan direksi melihat sang pelatih sebagai "bagian fundamental bagi masa depan Juventus." Pembicaraan dilaporkan telah berlangsung selama beberapa minggu, dengan jajaran klub bertekad untuk mengikat mantan pelatih tim nasional tersebut dan memastikan ia tetap menjadi wajah proyek ini. Tanda-tanda yang muncul dari Turin menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya sepakat mengenai arah ke depan, mengikuti precedent positif yang ditetapkan oleh perpanjangan kontrak yangakan datang dari gelandang internasional Amerika Serikat, Weston McKennie.
Pengendalian penuh atas perekrutan musim panas
Mungkin perkembangan paling signifikan dalam pembicaraan ini adalah tingkat pengaruh yang akan dimiliki Spalletti dalam proses transisi skuad. Juventus berencana untuk berinvestasi dalam skuad pada musim panas ini, dan rencananya adalah menyediakan pemain-pemain yang secara khusus diinginkan oleh Spalletti agar ia dapat membentuk tim sesuai keinginannya. Dilaporkan ada "kesatuan niat penuh antara semua pihak yang terlibat," memastikan bahwa departemen pemandu bakat bekerja secara selaras dengan persyaratan taktis manajer.
Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa Bianconeri tidak memasuki jendela transfer musim panas berikutnya dengan ide-ide yang bertentangan. Di era modern klub yang dipimpin oleh direktur, Juve memilih untuk memberdayakan manajer mereka, meyakini bahwa skuad yang dibangun sepenuhnya sesuai dengan visinya adalah jalan tercepat untuk kembali meraih trofi dan konsistensi di Liga Champions.
Membangun identitas baru Juventus
Manajemen Juventus berencana untuk membangun tim yang sejalan dengan visi pelatih, dengan janji untuk meningkatkan kedalaman di setiap lini skuad. Ini menandai pergeseran filosofis bagi Juventus, menjauh dari perekrutan oportunis dan menuju filosofi kohesi teknis dan perekrutan yang didorong oleh identitas.
Penandatanganan kesepakatan ini akan menjadi sinyal resmi stabilitas dan kepercayaan mutual. Bagi para pendukung Juventus, prospek Spalletti memiliki kendali penuh atas skuad memberikan secercah harapan bahwa identitas klub akhirnya dipulihkan di bawah kepemimpinan seorang pemenang yang teruji.
