Luciano Spalletti diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan Juventus, sementara klub Serie A tersebut merencanakan 'rencana yang jelas' bersama mantan pelatih Italia
Juventus mempertahankan skuad inti bersama manajer.
Juventus bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang mereka di bawah arahan Luciano Spalletti, terutama setelah kekecewaan mereka di Eropa. Setelah serangkaian perpanjangan kontrak yang sukses untuk anggota skuad kunci, hierarki Bianconeri kini sepenuhnya fokus pada pelatih di bangku cadangan. Ditunjuk pada akhir Oktober dan dengan kontrak jangka pendeknya yang akan berakhir pada 30 Juni, Spalletti ditugaskan untuk menstabilkan tim.
Klub telah menyelesaikan perpanjangan kontrak untuk bintang muda Turki Kenan Yildiz, kiper berpengalaman Carlo Pinsoglio, dan gelandang Amerika Serikat Weston McKennie. Dengan negosiasi juga sedang berlangsung untuk kapten Manuel Locatelli dan striker bintang Dusan Vlahovic, pesan dari ruang direksi sangat jelas. Menurut La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih tim nasional Italia ini dianggap sebagai pusat utama proyek klub yang sedang berlangsung, menyoroti pergeseran strategis Juventus menuju stabilitas.
Perpanjangan kontrak dua tahun sedang dibahas untuk Spalletti.
Upaya untuk mendapatkan tanda tangan Spalletti telah beralih dari sekadar pendekatan menjadi serangan besar-besaran. Di semua kompetisi, ia telah memimpin 27 pertandingan, meraih 14 kemenangan dan tujuh hasil imbang, meskipun masa jabatannya baru-baru ini terkendala oleh eliminasi di babak playoff Liga Champions. Il Corriere dello Sport melaporkan bahwa jajaran Juventus ingin mendapatkan persetujuan Spalletti untuk perpanjangan kontrak dua tahun sebagai tanda kontinuitas.
Penandatanganan resmi diharapkan akan dilakukan pada pertengahan Maret, diikuti oleh tanda tangan resmi. Kini bola ada di tangan Spalletti untuk memutuskan apakah akan menerima perpanjangan kontrak dua tahun yang berlaku hingga Juni 2028, atau memilih perpanjangan satu musim. Pentingnya, pilihan klub tidak bergantung pada kualifikasi Liga Champions, memungkinkan manajemen untuk mempercepat proses perpanjangan dengan pertemuan yang kemungkinan akan dilakukan minggu ini.
Kegagalan di Eropa memindahkan fokus ke rencana teknis.
Bagi Spalletti, keputusan untuk tetap di Turin tidak pernah semata-mata tentang paket finansial. Ia bersikeras untuk membangun sesuatu yang menarik, kebutuhan yang ditekankan oleh kekalahan telak 7-5 secara agregat dari Galatasaray. Meskipun menang 3-2 di leg kedua setelah memimpin 3-0 di waktu normal - berkat gol dari Locatelli, Federico Gatti, dan McKennie - kartu merah untuk Lloyd Kelly pada menit ke-48 membuat Juventus yang kelelahan runtuh di waktu tambahan.
Untuk menghilangkan keraguan yang tersisa setelah gol-gol di waktu tambahan dari Victor Osimhen dan Baris Yilmaz yang mengakhiri perjalanan Eropa mereka, kedua belah pihak bersemangat untuk mencapai kesepakatan dengan cepat. Mantan pelatih Italia ini memprioritaskan pekerjaan di lapangan, menuntut klub untuk mendatangkan pemain baru untuk peran-peran tertentu. Ia akan meminta kejelasan tentang rencana untuk masa depan dekat dengan gaji yang diharapkan antara €4 juta dan €5 juta.
Membangun masa depan yang berkelanjutan di luar kampanye saat ini
Saat Juventus bersiap menghadapi 11 pertandingan terakhir musim Serie A, penunjukan Spalletti sebagai pelatih menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan setelah kekecewaan di level Eropa. Persaingan di liga domestik sangat ketat; Juventus saat ini berada di peringkat ke-6 dengan 47 poin, hanya selisih tipis dari Como (48), Roma (51), dan Napoli (53). Meskipun persaingan untuk empat besar sangat sengit, klub melihat pelatih asal Tuscany ini sebagai profil yang ideal.
Pembahasan utama akan berfokus pada program olahraga dan kesediaan untuk berinvestasi pada pemain. Dengan mengamankan pelatih bersama beberapa pemain kunci secara bersamaan, Bianconeri berusaha menciptakan kesatuan sebelum jendela transfer musim panas dibuka. Dengan rencana yang jelas, Juventus bertaruh pada pengalaman untuk mengarahkan evolusi mereka.
