Luciano Spalletti diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan Juventus, sementara klub Serie A tersebut merencanakan 'rencana yang jelas' bersama mantan pelatih Italia

Juventus bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang mereka di bawah arahan Luciano Spalletti, terutama setelah kekecewaan mereka di Eropa. Setelah serangkaian perpanjangan kontrak yang sukses untuk anggota skuad kunci, hierarki Bianconeri kini sepenuhnya fokus pada pelatih di bangku cadangan. Ditunjuk pada akhir Oktober dan dengan kontrak jangka pendeknya yang akan berakhir pada 30 Juni, Spalletti ditugaskan untuk menstabilkan tim.

Klub telah menyelesaikan perpanjangan kontrak untuk bintang muda Turki Kenan Yildiz, kiper berpengalaman Carlo Pinsoglio, dan gelandang Amerika Serikat Weston McKennie. Dengan negosiasi juga sedang berlangsung untuk kapten Manuel Locatelli dan striker bintang Dusan Vlahovic, pesan dari ruang direksi sangat jelas. Menurut La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih tim nasional Italia ini dianggap sebagai pusat utama proyek klub yang sedang berlangsung, menyoroti pergeseran strategis Juventus menuju stabilitas.