Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Lucescu, meski sedang sakit tapi tetap di bangku cadangan: "Saya tidak bisa pergi seperti pengecut"

Pelatih kepala timnas Rumania angkat bicara menjelang pertandingan play-off Piala Dunia besok melawan Turki

Mircea Lucescu, yang berusia 80 tahun dan telah mengabdikan hidupnya untuk sepak bola, besok akan memimpin timnas Rumania dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia yang telah absen selama 28 tahun. Pelatih ini telah berjuang melawan penyakit yang tidak ingin ia ungkapkan jenisnya selama berbulan-bulan, "agar hal itu tidak menjadi sorotan utama."


"Ketika para dokter mengatakan bahwa saya bisa terus melatih, saya fokus pada apa yang harus saya lakukan untuk Rumania," katanya kepada Guardian, menjelang pertandingan melawan Turki, sang pelatih 'keliling dunia' yang antara lain juga pernah melatih di Italia (Pisa, Brescia, Reggiana, dan Inter).

  • "Saya telah berbicara dengan federasi dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan solusi. Saya sedang tidak dalam kondisi terbaik, jadi saya akan mundur jika ada opsi lain. Namun saya tegaskan: saya tidak bisa pergi seperti seorang pengecut. Kita harus percaya pada peluang kita untuk lolos," lapor Ansa.


    Dalam beberapa bulan terakhir, Lucescu telah dirawat di rumah sakit tiga kali, namun selama masa rawat inapnya ia tetap menjalin komunikasi yang erat dengan para pemain dan staf, sambil menganalisis pertandingan-pertandingan Turki. "Kami akan bermain dalam suasana yang sangat menantang. Saya sangat mengenalnya: itu adalah stadion Besiktas. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk meredam keributan yang akan mereka ciptakan. Saya harus menjelaskan kepada para pemain saya, terutama yang belum pernah bermain di Turki, apa yang menanti mereka."

