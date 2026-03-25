Lucescu, meski sedang sakit tapi tetap di bangku cadangan: "Saya tidak bisa pergi seperti pengecut"

Mircea Lucescu, yang berusia 80 tahun dan telah mengabdikan hidupnya untuk sepak bola, besok akan memimpin timnas Rumania dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia yang telah absen selama 28 tahun. Pelatih ini telah berjuang melawan penyakit yang tidak ingin ia ungkapkan jenisnya selama berbulan-bulan, "agar hal itu tidak menjadi sorotan utama."
"Ketika para dokter mengatakan bahwa saya bisa terus melatih, saya fokus pada apa yang harus saya lakukan untuk Rumania," katanya kepada Guardian, menjelang pertandingan melawan Turki, sang pelatih 'keliling dunia' yang antara lain juga pernah melatih di Italia (Pisa, Brescia, Reggiana, dan Inter).