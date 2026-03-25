Lucescu, meski sedang sakit tapi tetap di bangku cadangan: "Saya tidak bisa pergi seperti pengecut"

"Saya telah berbicara dengan federasi dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan solusi. Saya sedang tidak dalam kondisi terbaik, jadi saya akan mundur jika ada opsi lain. Namun saya tegaskan: saya tidak bisa pergi seperti seorang pengecut. Kita harus percaya pada peluang kita untuk lolos," lapor Ansa.





Dalam beberapa bulan terakhir, Lucescu telah dirawat di rumah sakit tiga kali, namun selama masa rawat inapnya ia tetap menjalin komunikasi yang erat dengan para pemain dan staf, sambil menganalisis pertandingan-pertandingan Turki. "Kami akan bermain dalam suasana yang sangat menantang. Saya sangat mengenalnya: itu adalah stadion Besiktas. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk meredam keributan yang akan mereka ciptakan. Saya harus menjelaskan kepada para pemain saya, terutama yang belum pernah bermain di Turki, apa yang menanti mereka."