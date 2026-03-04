Lucas Paqueta mengungkapkan keterkejutannya atas pemecatan Filipe Luis dari Flamengo dan mengatakan bahwa pelatih adalah 'yang paling bertanggung jawab' atas kembalinya mantan bintang West Ham ke Brasil

Meskipun keputusan untuk memecat Luis diambil setelah kekalahan telak 8-0 dari Madureira yang memastikan Flamengo lolos ke final Campeonato Carioca, akar pemecatan tersebut tampaknya jauh dari lapangan. Meskipun dominasi di lapangan, laporan yang beredar menunjukkan adanya pelanggaran kepercayaan yang serius antara Luis dan hierarki klub. Dikabarkan bahwa presiden Luiz Eduardo Baptista menemukan bahwa pelatih tersebut telah melakukan pembicaraan rahasia dengan BlueCo, kelompok pemilik di balik Chelsea, selama proses perpanjangan kontraknya, yang mengakibatkan keretakan hubungan profesional yang tak terperbaiki.

Paqueta, bagaimanapun, memilih untuk fokus pada karakter manajer yang akan pergi daripada politik ruang direksi. Ia memuji bek kiri mantan Atletico Madrid dan Chelsea tersebut atas integritasnya dan standar yang ia tetapkan untuk tim. "Kesetiaan, dedikasi, dan cinta Anda terhadap apa yang Anda lakukan akan selalu menjadi contoh bagi kita semua," tulis Paqueta. Komentar gelandang tersebut mencerminkan ruang ganti yang tetap setia pada Luis, meskipun dewan direksi mulai waspada terhadap minatnya di luar klub dan kegagalan tim untuk meraih gelar Supercopa dan Recopa Sudamericana pada awal musim.