Lucas Paqueta mengungkapkan keterkejutannya atas pemecatan Filipe Luis dari Flamengo dan mengatakan bahwa pelatih adalah 'yang paling bertanggung jawab' atas kembalinya mantan bintang West Ham ke Brasil
Pukulan pribadi: Luis menjadi katalisator kembalinya Paqueta.
Pemain tengah berusia 26 tahun itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kepergian pelatih dan temannya, mengungkapkan bahwa Luis adalah faktor utama yang mendorong kembalinya dia ke Amerika Selatan. Paqueta menyelesaikan transfer sensasional kembali ke klub masa kecilnya dari Premier League pada tahun 2026 dengan biaya €42 juta, menandai transfer termahal dalam sejarah sepak bola Brasil. Dalam postingan emosional, Paqueta menyoroti ikatan pribadi antara keduanya, menyatakan: "Betapa aku menginginkan semua mimpi yang kita impikan bersama terwujud... Aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala yang kamu lakukan untuk membawaku kembali, tanpa ragu, orang yang paling bertanggung jawab atas ini!"
Kerusakan kepercayaan di balik layar
Meskipun keputusan untuk memecat Luis diambil setelah kekalahan telak 8-0 dari Madureira yang memastikan Flamengo lolos ke final Campeonato Carioca, akar pemecatan tersebut tampaknya jauh dari lapangan. Meskipun dominasi di lapangan, laporan yang beredar menunjukkan adanya pelanggaran kepercayaan yang serius antara Luis dan hierarki klub. Dikabarkan bahwa presiden Luiz Eduardo Baptista menemukan bahwa pelatih tersebut telah melakukan pembicaraan rahasia dengan BlueCo, kelompok pemilik di balik Chelsea, selama proses perpanjangan kontraknya, yang mengakibatkan keretakan hubungan profesional yang tak terperbaiki.
Paqueta, bagaimanapun, memilih untuk fokus pada karakter manajer yang akan pergi daripada politik ruang direksi. Ia memuji bek kiri mantan Atletico Madrid dan Chelsea tersebut atas integritasnya dan standar yang ia tetapkan untuk tim. "Kesetiaan, dedikasi, dan cinta Anda terhadap apa yang Anda lakukan akan selalu menjadi contoh bagi kita semua," tulis Paqueta. Komentar gelandang tersebut mencerminkan ruang ganti yang tetap setia pada Luis, meskipun dewan direksi mulai waspada terhadap minatnya di luar klub dan kegagalan tim untuk meraih gelar Supercopa dan Recopa Sudamericana pada awal musim.
Rasa syukur atas masa jabatan yang legendaris
Kehilangan Luis menandai akhir dari babak yang sangat sukses bagi Rubro-Negro, di mana ia beralih dengan mulus dari karier bermain yang gemilang ke dunia manajemen. Selama masa jabatannya di bangku cadangan, Luis memimpin tim meraih empat trofi besar, termasuk Copa Libertadores dan Brasileirao. Paqueta turut bergabung dalam ucapan terima kasih para penggemar atas warisan ini, mengatakan: "Sebagai penggemar Flamengo, terima kasih atas semua prestasi yang tak akan pernah terlupakan! Sebagai teman, terima kasih telah menjadi sosok luar biasa seperti yang Anda adalah! Kami mencintai Anda, Fili. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberikan Anda kesuksesan yang lebih besar dalam segala hal yang Anda lakukan!"
Meskipun ada gesekan internal, catatan statistik Luis tetap mengesankan, dengan 101 pertandingan yang dipimpinnya, 64 kemenangan, dan hanya 15 kekalahan.
Menantikan final Fla-Flu
Flamengo harus bertindak cepat untuk menstabilkan tim menjelang final Campeonato Carioca melawan rival abadi mereka, Fluminense. Pimpinan klub dilaporkan sedang mempertimbangkan pengalaman Portugal untuk mengisi kekosongan, dengan mantan pelatih Monaco, Leonardo Jardim, disebut-sebut sebagai target utama. Bagi Paqueta dan rekan-rekannya, fokus tetap pada meraih trofi yang dibantu Luis untuk mendekati, meskipun pria yang membawanya kembali tidak akan ada di pinggir lapangan untuk menyaksikannya.
Goncangan dari keputusan ini kemungkinan akan terasa dalam waktu yang lama, terutama mengingat dukungan vokal yang diterima Luis dari pemain kunci seperti Paqueta. Sebagai rekrutan termahal dalam sejarah klub, dukungan publik Paqueta terhadap manajer yang dipecat memiliki bobot yang signifikan. Untuk saat ini, mimpi yang mereka impikan untuk dicapai bersama yang disebutkan Paqueta harus dikejar di bawah kepemimpinan baru, sementara Flamengo memasuki periode transisi lainnya meskipun tetap dominan di kancah domestik.
