Lucas Paqueta mendesak Vinicius Junior untuk kembali bergabung dengannya di Flamengo di tengah badai rasisme yang sangat menyedihkan di Real Madrid

Di luar dukungan moral, Paqueta secara aktif mengkampanyekan transfer sensasional yang akan menggemparkan dunia sepak bola. Meskipun Vinícius merupakan salah satu talenta paling diburu di dunia dan terikat kontrak di ibu kota Spanyol hingga 2027, daya tarik Flamengo tetap menjadi narasi kuat dalam kariernya. Paqueta mengungkapkan bahwa ia telah menjalin komunikasi terus-menerus dengan bintang Real Madrid tersebut, mengingatkan dia pada janji yang mereka buat hampir sepuluh tahun lalu saat mereka masih remaja yang bermimpi meraih kejayaan.

Gelandang tersebut berusaha meyakinkan pemenang Liga Champions bahwa rumput mungkin lebih hijau di Brasil. "Kami sering berbicara dan aku bilang padanya: 'Aku di sini, sekarang hanya kamu yang kurang. Datanglah karena kita harus menepati janji kita.' Aku yakin pada waktunya dia akan kembali ke Flamengo," kata Paqueta.