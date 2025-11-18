Luca Williams-Barnett: Pemain Tottenham Ke-900 Yang Idolakan Paul Gascoigne & Hobi Cetak Gol Dari Jarak 40 Meter

Kemunculan Williams-Barnett penting untuk disorot, tidak hanya karena bakatnya sendiri tetapi juga karena apayang ingin Tottenham coba capai. Selain pemain seperti Kane dan Ledley King, lulusan akademi paling bergengsi mereka dalam beberapa tahun terakhir adalah Harry Winks, Oliver Skipp, dan Japhet Tanganga. Mereka jauh tertinggal dari tim tim 'The Big Six' dalam hal mempromosikan pemain akademi, meskipun mereka telah melakukan pendekatan semacam itu untuk tim senior, sebagaimana dibuktikan dengan merekrut pemain-pemain muda seperti Lucas Bergvall, Archie Gray, Luka Vuskovic, dan Mason Melia.

Menjelang musim 2025/26 di bawah arahan Frank, Spurs ingin melihat jalur yang lebih jelas dari akademi ke tim utama. Bahkan, pelatih asal Denmark itu sering ditanyai tentang rencananya untuk mengintegrasikan pemain terbaik dan tercerdas Hotspur Way ke dalam timnya.

"Saya pikir keseimbangan yang tepat dibutuhkannya untuk bermain dan berkembang di tempat di mana ia cukup terdorong, tetapi tidak terlalu sulit," kata Frank sehari sebelum memberikan debut kepada Williams-Barnett. "Dan di waktu lain, ia perlu didorong sangat keras dan sulit baginya untuk mengatasi intensitas atau fisiknya. Jadi, intinya adalah mencoba mencapai keseimbangan itu."

Pada menit ke-87 saat mereka menang 3-0 melawan Doncaster Rovers di Piala Liga pada bulan September, Williams-Barnett menggantikan Mathys Tel dan menjadi pemain ke-900 yang tampil untuk tim putra, dengan hanya enam pemain yang lebih muda darinya saat pertama kali mengenakan seragam putih-ungu itu.

"Saya sangat gembira. Membela klub masa kecil saya... Gila," kata Williams-Barnett dengan napas terengah-engah setelah pertandingan. Frank, di sisi lain, senang bisa bersuara dalam perkembangan remaja tersebut, dan mengatakan dalam konferensi pers: "Saya pikir selalu menyenangkan menjadi bagian dari debut seorang pemain muda. Jadi, ya, senang dengan itu. Saya pikir selama beberapa tahun terakhir, fokus pada pengembangan bakat dan akademi di seluruh dunia sangat besar. Jadi, kumpulan bakatnya lebih besar. Ada bakat-bakat muda yang bermunculan. Tapi satu hal yang pasti adalah debut di usia 16 tahun. Langkah selanjutnya, dan yang jauh lebih penting, adalah bagaimana Luca atau pemain lain melangkah maju. Sangat sulit untuk terus maju dan kemudian masuk ke tim utama sebagai pemain reguler. Tapi langkah pertama ini sangat penting."

Williams-Barnett sejak itu telah bepergian dengan tim senior dan tampil di bangku cadangan, meskipun sebelumnya ia bermain secara eksklusif untuk Spurs U-21 di liga domestik dan U-19 di UEFA Youth League, mencatatkan delapan gol dan tujuh assist dalam 11 pertandingan di level tersebut. Yang perlu dicatat, ia mencetak tiga gol dalam waktu 39 menit saat menang 6-3 atas Leicester City.