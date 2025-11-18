Luca Williams-Barnett Tottenham NXGN GFXGetty/GOAL
Luca Williams-Barnett: Pemain Tottenham Ke-900 Yang Idolakan Paul Gascoigne & Hobi Cetak Gol Dari Jarak 40 Meter

Sesaat sebelum pandemi virus corona memaksa dunia melakukan karantina wilayah pada Desember 2019, Tottenham merekam dan merilis video para pemain tim utama mereka mengantar anak-anak akademi ke tempat latihan. Lucas Moura mengejutkan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dengan kehadirannya saat mereka mengendarai mobil. Di sepanjang perjalanan, pemain internasional Brasil itu menyampaikan beberapa kata bijak untuk anak itu.

"Nasihatterbaik yang bisa kuberikan untukmu," kata Lucas, "adalah jangan pernah menyerah, selalu berikan yang terbaik, setiap hari, setiap saat. Dan, seumur hidupmu, jangan pernah lelah berbuat baik kepada orang lain. Jadilah seorang pria sejati."

Lebih dari lima tahun kemudian, anak itu, Luca Williams-Barnett, melakukan debutnya untuk tim senior Spurs. "Dia sangat ramah," ujar Williams-Barnett, yang kini berusia 17 tahun, tentang Lucas dan pengalamannya. "Dia ingin mengenal saya ketika [video] itu tentangnya, dia orang yang sangat baik."

Pertemuan Luca dengan Lucas hanyalah babak pertama dari perjalanan kariernya, dan harapan di Hotspur Way adalah kisah dongeng ini masih memiliki beberapa bagian yang bermanfaat untuk ditulis. Gelandang serang tersebut telah mengalahkan rekan-rekan seusianya dan telah memikat manajer tim utama Thomas Frank. "Saya sangat menyadari bakat Luca, saya suka apa yang saya lihat," aku pemain Denmark itu baru-baru ini.

Jadi, siapakah Williams-Barnett, dan mengapa Tottenham begitu yakin dia bisa menjadi produk lokal terbaik mereka sejak Harry Kane? GOAL mengulas informasi tentang prospek remaja terbaru Spurs...

  • Di mana semuanya dimulai?

    Williams-Barnett memiliki keistimewaan sebagai pendukung Spurs yang bahkan belum lahir saat terakhir kali mereka memenangkan trofi domestik. Ia lahir pada 1 Oktober 2008, sekitar delapan bulan setelah kemenangan mereka di Piala Liga melawan Chelsea, dan hanya beberapa hari sebelum Juande Ramos digantikan oleh Harry Redknapp sebagai manajer.

    Ia dibesarkan di Luton dan secara alami menarik perhatian para pencari bakat The Hatters sejak kecil. Namun, pada usia sepuluh tahun, ia telah dibawa ke Tottenham dan markas mereka di perbatasan Hertfordshire, Essex, dan London Raya. Spurs tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa mereka memiliki pemain yang sangat berbakat, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Williams-Barnett dipilih untuk tampil bersama Lucas dalam video.

    Terus bermain di atas kelompok usianya tampaknya tidak pernah membuat Williams-Barnett gentar, yang selalu menemukan cara untuk menonjol bahkan di antara pemain yang lebih berkembang secara fisik. Bakat dan tipu dayanya menjadikannya bakat yang sangat sulit untuk ditaklukkan bahkan oleh bek yang paling tangguh sekalipun.

    Pada usia 15 dan 16 tahun, Williams-Barnett telah dipromosikan ke tim U-18 Tottenham, tampil tujuh kali di level tersebut selama musim 2023/24, dan pertama kali menarik perhatian mantan pelatih kepala Ange Postecoglou. Pelatih asal Australia itu sudah mempertimbangkan sang gelandang untuk masa depan.

  • Luca Williams-BarnettGetty Images

    Terobosan besar

    Selama sepertiga pertama Liga Europa musim 2024/25 Tottenham yang sukses, Williams-Barnett menerima pesan penting dari Postecoglou. Alih-alih berangkat ke sekolah pada 6 dan 7 November, siswa kelas 11 ini menjadi bagian dari rombongan Spurs yang bertandang ke markas raksasa Turki, Galatasaray. Perjalanan ini membutuhkan serangkaian panggilan telepon dari staf tim junior dan perjalanan singkat kembali ke rumah keluarganya untuk mengambil paspor, tetapi Williams-Barnett tetap berhasil naik pesawat bersama para seniornya. Meskipun sang gelandang tidak masuk ke lapangan, ia tetap menjadi bagian dari skuad pada hari pertandingan saat kekalahan 3-2. Harapannya untuk debut yang tak terduga hampir pupus setelah pencetak gol dan sesama pemain remaja, Will Lankshear, menerima kartu merah.

    Itulah langkah pertama Williams-Barnett memasuki dunia panggung utama, dan ia jelas masuk dalam rencana Postecoglou, entah bagaimana caranya. Panggilan berikutnya menyusul saat melawan Roma dan Rangers di Eropa, serta Fulham di Liga Primer. Banyak yang membicarakan tentang seniornya, Lankshear dan Mikey Moore, tetapi Williams-Barnett adalah yang termuda dari generasi baru ini, menunggu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di level tertinggi.

    Sayangnya, Williams-Barnett tidak bermain satu menit pun di kompetisi selama masa jabatan Postecoglou, meskipun ia tetap bersinar di Liga Primer U-18 dengan 19 gol dan sembilan assist dalam 20 pertandingan, terutama sebagai pemain nomor 10 sambil meniru selebrasi jari idolanya, Dele Alli. Ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-2 mereka di Piala Liga Primer atas Charlton Athletic, dan pesannya usai laga sangat menggembirakan para pendukung: "Saya tidak sabar untuk berada di Liga Primer, mencetak gol untuk Tottenham, dan membuat para penggemar senang."

    Tentu saja, para pencari bakat Inggris terus memantau Williams-Barnett, yang hingga saat ini telah tampil 14 kali di semua kelompok umur untuk Young Lions dan mencetak gol dalam debutnya di tim U-18 pada bulan September. Gol itu tercipta sesaat sebelum momen terpenting dalam kariernya hingga saat ini...

  • Luca Williams-Barnett Tottenham 2025-26Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Kemunculan Williams-Barnett penting untuk disorot, tidak hanya karena bakatnya sendiri tetapi juga karena apayang ingin Tottenham coba capai. Selain pemain seperti Kane dan Ledley King, lulusan akademi paling bergengsi mereka dalam beberapa tahun terakhir adalah Harry Winks, Oliver Skipp, dan Japhet Tanganga. Mereka jauh tertinggal dari tim tim 'The Big Six' dalam hal mempromosikan pemain akademi, meskipun mereka telah melakukan pendekatan semacam itu untuk tim senior, sebagaimana dibuktikan dengan merekrut pemain-pemain muda seperti Lucas Bergvall, Archie Gray, Luka Vuskovic, dan Mason Melia.

    Menjelang musim 2025/26 di bawah arahan Frank, Spurs ingin melihat jalur yang lebih jelas dari akademi ke tim utama. Bahkan, pelatih asal Denmark itu sering ditanyai tentang rencananya untuk mengintegrasikan pemain terbaik dan tercerdas Hotspur Way ke dalam timnya.

    "Saya pikir keseimbangan yang tepat dibutuhkannya untuk bermain dan berkembang di tempat di mana ia cukup terdorong, tetapi tidak terlalu sulit," kata Frank sehari sebelum memberikan debut kepada Williams-Barnett. "Dan di waktu lain, ia perlu didorong sangat keras dan sulit baginya untuk mengatasi intensitas atau fisiknya. Jadi, intinya adalah mencoba mencapai keseimbangan itu."

    Pada menit ke-87 saat mereka menang 3-0 melawan Doncaster Rovers di Piala Liga pada bulan September, Williams-Barnett menggantikan Mathys Tel dan menjadi pemain ke-900 yang tampil untuk tim putra, dengan hanya enam pemain yang lebih muda darinya saat pertama kali mengenakan seragam putih-ungu itu.

    "Saya sangat gembira. Membela klub masa kecil saya... Gila," kata Williams-Barnett dengan napas terengah-engah setelah pertandingan. Frank, di sisi lain, senang bisa bersuara dalam perkembangan remaja tersebut, dan mengatakan dalam konferensi pers: "Saya pikir selalu menyenangkan menjadi bagian dari debut seorang pemain muda. Jadi, ya, senang dengan itu. Saya pikir selama beberapa tahun terakhir, fokus pada pengembangan bakat dan akademi di seluruh dunia sangat besar. Jadi, kumpulan bakatnya lebih besar. Ada bakat-bakat muda yang bermunculan. Tapi satu hal yang pasti adalah debut di usia 16 tahun. Langkah selanjutnya, dan yang jauh lebih penting, adalah bagaimana Luca atau pemain lain melangkah maju. Sangat sulit untuk terus maju dan kemudian masuk ke tim utama sebagai pemain reguler. Tapi langkah pertama ini sangat penting."

    Williams-Barnett sejak itu telah bepergian dengan tim senior dan tampil di bangku cadangan, meskipun sebelumnya ia bermain secara eksklusif untuk Spurs U-21 di liga domestik dan U-19 di UEFA Youth League, mencatatkan delapan gol dan tujuh assist dalam 11 pertandingan di level tersebut. Yang perlu dicatat, ia mencetak tiga gol dalam waktu 39 menit saat menang 6-3 atas Leicester City.

  • Kekuatan terbesar

    Melihat statistik Williams-Barnett saja sudah menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang tahu di mana tujuannya. Melalui 41 pertandingan resmi dari U-16 hingga U-21, ia telah mencetak 30 gol dan 20 assist, terutama sebagai starter di posisi gelandang serang, meskipun ia juga pernah ditempatkan di kedua sisi sayap.

    Di luar statistiknya, Williams-Barnett bermain dengan elegan dan antusiasme yang mungkin suatu hari nanti akan membuatnya sepadan dengan harga tiket masuknya. Ia dapat bergerak dari posisi diam ke posisi menyerang dengan sangat cepat, sementara kemampuan kedua kakinya membuatnya menjadi ancaman yang semakin sulit diantisipasi oleh para pemain bertahan, karena ia dikenal mampu mengoper bola ke sisi kanan, kiri serta tengah lapangan

    Atribut-atribut ini saja menjadikan Williams-Barnett salah satu pemain muda paling mematikan dalam transisi di dunia, tetapi keahliannya tidak berhenti di situ. Keahliannya itu sangat cocok dengan tendangan kerasnya, yang mampu menyasar sudut atas gawang dengan kedua kakinya dari hampir semua posisi, layaknya mantan pemain favorit Spurs Son Heung-min dan Christian Eriksen.

    Dan ketika kami mengatakan 'di mana saja', kami sungguh-sungguh. Williams-Barnett telah mencetak gol dari garis tengah lapangan tiga kali dalam pertandingan untuk tim muda Spurs. Tiga kali. Itu yang baru tercatat. Bayangkan betapa seringnya ia mempermalukan kipernya sendiri dalam sesi latihan. Mungkin Guglielmo Vicario pun pernah mengalami nasib serupa.

    Berbicara setelah penampilan singkat Williams-Barnett melawan Doncaster, Gray bersikeras bahwa Spurs memiliki pemain yang sangat berharga. "Saya pikir kalau dia punya sepuluh menit lebih, dia bisa mencetak gol. Saya mengatakan kepadanya di akhir, kalau dia punya beberapa peluang lagi untuk menyerang bek sayap. Kita sudah melihatnya di latihan, dia sangat tajam dan sangat menyenangkan melihat pemain muda seperti itu muncul dan bermain bagus di pertandingan, serta diberi kesempatan. Saya pernah berada di posisinya, jadi saya tahu rasanya, jadi saya akan membantunya sepenuhnya."

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Ruang untuk perbaikan

    Seperti semua pemain yang berprestasi di level muda, tanda tanya besar yang menghantui Williams-Barnett adalah bagaimana permainannya akan diterapkan di level senior. Namun, ia sepenuhnya menyadari hal ini.

    "Saya pertama kali mendapatkan dua menit pertandingan," katanya tentang sentuhan pertamanya saat debutnya melawan Doncaster. "Saya bahkan tidak bisa berpikir jernih, saya harus beradaptasi. Pertandingannya sangat cepat, saya sudah terbiasa dengan tim U-21, saya pikir [Doncaster] sangat cepat. Pertandingannya sangat fisik dan agak sulit, tetapi saya perlu membiasakan diri."

    Manajer Spurs U-21 Wayne Burnett berharap gelandang bintangnya tetap di jalur yang benar. "Dia pesepakbola yang cerdas untuk pemain semuda itu. Dia punya kemampuan, dia punya bakat. Anda bisa melihatnya dengan jelas," katanya setelah hat-trick cepat Williams-Barnett melawan Leicester. "Dia harus terus bekerja keras. Dia harus terus berkembang, meski pun dia bisa sangat, sangat menarik. Tetapi, kami senang memilikinya."

    Seperti yang diperingatkan Frank, ini hanyalah langkah awal dari apa yang Williams-Barnett harapkan sebagai karier yang panjang dan sukses. Masih banyak rintangan yang harus diatasi untuk bisa bermain secara reguler, apalagi prestasi gemilang yang diprediksi akan diraihnya.

  • Paul Gascoigne 1991 FA Cup Semi Final Tottenham Hotspur v ArsenalHulton Archive

    The next... Paul Gascoigne?

    Di era di mana sepakbola menjadi seperti robot dan bergantung pada bola mati, Williams-Barnett justru melawan arus. Ia seorang penghibur, pesulap, ahli sihir, apa pun profesi yang penuh ekspresi kegembiraan yang ingin Anda bayangkan.

    Williams-Barnett tak banyak membantah perbandingannya dengan Paul Gascoigne yang hebat - yang secara luas dianggap sebagai salah satu, jika bukan yang paling, pemain dengan teknik dan bakat terhebat dalam sejarah sepakbola Inggris - ketika ia mengungkapkan bahwa legenda itulah alasan mengapa ia dan keluarganya mengikuti Spurs sejak awal: "Ia hanya melakukan apa yang ia inginkan; itulah yang saya sukai darinya. Anda tak bisa menjegalnya. Saya juga menyukai [David] Ginola; mungkin mereka berdua. Sejak saya memiliki pelatih, Ryan Hall, ia selalu menyuruh saya untuk mengekspresikan diri. Sejak saat itu, saya sangat menyukainya."

    Kenangan tentang Ginola, pemain andalan Tottenham lainnya dari era yang terlupakan, juga diakui oleh para pelatih Williams-Barnett. Stuart Lewis, manajer tim U-18-nya mengatakan: "Dia mencintai sepakbola. Dia pemain yang sangat menarik dan kreatif. Saya berbicara minggu lalu tentang para pemain Tottenham dan memiliki kreativitas serta pola pikir yang gigih. Kami mencintai Ginola selama bertahun-tahun, kami mencintai [Dimitar] Berbatov, para pemain itu."

    Di antara para pemain Spurs yang lebih baru, Dele yang disebutkan sebelumnya memiliki beberapa kemiripan, tetapi Williams-Barnett tampaknya lebih eksplosif dan dinamis dalam menggiring bola dibandingkan mantan gelandang Inggris itu bahkan di masa jayanya.

  • Apa selanjutnya?

    Para penggemar Tottenham sangat menantikan penampilan gemilang Williams-Barnett di tim asuhan Frank. Dengan krisis cedera yang mulai muncul, ia mungkin akan mendapatkan lebih banyak kesempatan lebih cepat.

    Setelah berusia 17 tahun di awal Oktober, Spurs langsung mengikat sang gelandang dengan kontrak profesional. "Saya sudah di sini selama enam tahun, bergabung dengan tim U-10, dan benar-benar bermimpi bermain untuk klub ini," ujarnya setelah menandatangani kontrak.

    Dari para lulusan akademi Tottenham yang telah disebutkan sebelumnya – King, Kane, Winks, Skipp, dan Tanganga – Williams-Barnett adalah satu-satunya yang seluruh pendidikan sepakbolanya didapatkan di kompleks latihan bergengsi Hotspur Way, alih-alih di Spurs Lodge yang dulu. Ia bisa menjadi kisah sukses pertama Spurs di era tim muda ini.

    Namun untuk saat ini, tujuan Williams-Barnett jelas. Ada dua target yang ditujunya: "Memenangkan setiap pertandingan dan mencetak gol di setiap pertandingan."

