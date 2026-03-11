Luca Toni: "Penyerang harus berada di area penalti, jangan melakukan umpan silang."

Luca Toni memberikan pandangannya tentang kompetisi Serie A, khususnya tentang klasemen pencetakgol, yang setelah 28 pertandingan pertama, hanya ada satu pemain (Lautaro Martinez dari Inter) yang mencetak 14 gol.

Mantan penyerang tim nasional Italia (yang selama kariernya pernah membela Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern Munich, Roma, Genoa, Juventus, Al-Nasr, dan Verona dengan mencetak lebih dari 300 gol di level profesional) mengatakan dalam podcast bersama Giamapolo Pazzini: "Ke mana perginya penyerang yang berlari ke mana-mana kecuali ke area penalti? Mereka tidak masuk ke area penalti, mereka berlari ke sana-sini. Jika Anda adalah penyerang tengah, apakah Anda bisa melakukan umpan silang? Menurut saya tidak, meskipun saya bukan pelatih Serie A. Jika saya adalah penyerang, saya tidak akan pernah melakukan umpan silang. Saya akan berkata: maaf, pelatih, kami melakukan sedikit kesalahan, mungkin lebih baik saya tetap di area penalti."