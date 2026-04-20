"Luar biasa!" Timo Werner menjadi pahlawan kemenangan setelah kepergiannya yang menyedihkan dari RB Leipzig

Penyerang berusia 30 tahun itu menjadi sorotan setelah kemenangan ketujuh dalam delapan pertandingan di San Jose, karena ia tidak hanya mencetak gol kedua (56') sendiri, tetapi juga telah memberikan umpan yang menghasilkan gol pembuka oleh Ousseni Bouda (53'). "Kita bisa melihat bahwa Timo akan menjadi pemain istimewa bagi kami," puji Pelatih Bruce Arena. Memang masih akan "membutuhkan sedikit waktu hingga ia menemukan kebugaran dan ritmenya, tetapi ia adalah pemain yang luar biasa. Ia akan menjadi tambahan yang hebat bagi tim kami."

Werner pindah dari RB Leipzig ke MLS pada Januari. Dia sempat absen karena cedera, namun dalam lima pertandingan sejauh ini, dia telah mencetak satu gol dan memberikan tiga assist. "Rasanya dua kali lipat lebih menyenangkan jika bisa mencetak gol yang indah. Secara keseluruhan, yang terpenting bagi saya adalah bisa mencetak gol, akhirnya bisa kembali tercatat di papan skor. Saya senang bisa membantu dan kami berhasil memenangkan pertandingan," kata Werner.

Dengan 21 poin, San Jose menyamai Vancouver Whitecaps yang diperkuat Thomas Müller di klasemen Wilayah Barat. LAFC berada di peringkat ketiga dengan 16 poin.