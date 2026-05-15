Pada pertengahan pekan ini, surat kabar olahraga ternama Arab Saudi, Arriyadiyah, melaporkan bahwa Al-Ittihad telah menghubungi Eberl dan telah melakukan pembicaraan dengannya mengenai kemungkinan bergabung. Menurut laporan tersebut, Eberl merupakan salah satu kandidat untuk posisi Direktur Olahraga. Al-Ittihad termasuk salah satu klub terbesar di negara tersebut dan berhasil menjuarai Liga Arab Saudi pada tahun 2025.
"Luar biasa": Max Eberl dari FC Bayern dengan tegas membantah rumor sensasional tersebut
Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Eberl ditanya mengenai rumor tersebut. "Saya sempat berpikir untuk menjawabnya dengan bercanda. Tapi saya tidak yakin semua orang akan memahaminya dengan benar," jawab Eberl, namun pada akhirnya ia tetap melontarkan lelucon yang telah disiapkannya. "Sebenarnya saya ingin mengatakan: Ya, saya pernah ke Arab Saudi—bersama tim nasional U-18 Jerman. Itulah pengalaman saya di Arab Saudi. Selebihnya hanyalah khayalan belaka."
Kontrak Max Eberl di FC Bayern berlaku hingga 2027
Kontrak Eberl sebagai Direktur Olahraga FC Bayern masih berlaku hingga 2027. Bagaimana kelanjutannya setelah itu, saat ini masih sama sekali belum jelas.
"Jika mereka menyukai pekerjaan saya, maka saya siap untuk tetap tinggal di Bayern lebih lama," jelas Eberl baru-baru ini kepada DAZN. Namun, Dewan Pengawas Munich hingga saat ini belum menunjukkan niat untuk memperpanjang kontraknya lebih awal. Sebaliknya, belakangan ini beredar laporan tentang hubungan yang dikabarkan tegang dengan Direktur Olahraga Christoph Freund. Di majalah Kicker, antara lain, disebutkan tentang "pernikahan paksa".
Eberl mulai menjabat di FC Bayern pada awal 2024 dan sejak itu telah memenangkan dua gelar juara. Musim ini, gelar juara DFB-Pokal pertama sejak 2020 bisa saja ditambahkan ke dalam daftar prestasinya. Pada 23 Mei, tim asal Munich ini akan menghadapi VfB Stuttgart di final. Sebelumnya, pada Sabtu ini, masih ada pertandingan terakhir Bundesliga melawan 1. FC Köln.