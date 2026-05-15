"Luar biasa": Max Eberl dari FC Bayern dengan tegas membantah rumor sensasional tersebut

Kontrak Eberl sebagai Direktur Olahraga FC Bayern masih berlaku hingga 2027. Bagaimana kelanjutannya setelah itu, saat ini masih sama sekali belum jelas.

"Jika mereka menyukai pekerjaan saya, maka saya siap untuk tetap tinggal di Bayern lebih lama," jelas Eberl baru-baru ini kepada DAZN. Namun, Dewan Pengawas Munich hingga saat ini belum menunjukkan niat untuk memperpanjang kontraknya lebih awal. Sebaliknya, belakangan ini beredar laporan tentang hubungan yang dikabarkan tegang dengan Direktur Olahraga Christoph Freund. Di majalah Kicker, antara lain, disebutkan tentang "pernikahan paksa".

Eberl mulai menjabat di FC Bayern pada awal 2024 dan sejak itu telah memenangkan dua gelar juara. Musim ini, gelar juara DFB-Pokal pertama sejak 2020 bisa saja ditambahkan ke dalam daftar prestasinya. Pada 23 Mei, tim asal Munich ini akan menghadapi VfB Stuttgart di final. Sebelumnya, pada Sabtu ini, masih ada pertandingan terakhir Bundesliga melawan 1. FC Köln.