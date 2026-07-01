"Luar biasa": Jürgen Klopp memuji Harry Kane dari Inggris setelah penampilan gemilang dengan dua gol

Kane telah mengembalikan Inggris ke jalur kemenangan setelah sempat tertinggal lebih dulu dari tim underdog: Pertama, ia menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat umpan silang dari Anthony Gordon yang baru masuk sebagai pemain pengganti, lalu ia mencetak gol indah dengan tendangan keras kaki kanan untuk mengubah skor menjadi 2-1.

"Saya belum pernah melihat pengaruh sebesar yang dimiliki Harry Kane. Jika Harry Kane tidak tampil maksimal—dan itulah yang terjadi pada 30 menit pertama—maka Inggris pun tidak bisa bermain dengan baik. Begitu ia mulai menemukan ritme permainannya, peluang-peluang langsung muncul," kata Klopp kepada Magenta TV.