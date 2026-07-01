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Harry KaneGetty Images
Daniel Buse

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"Luar biasa": Jürgen Klopp memuji Harry Kane dari Inggris setelah penampilan gemilang dengan dua gol

World Cup
England
H. Kane
England vs DR Congo
Bayern Munich

Setelah Harry Kane mencetak dua gol yang membawa Inggris menang 2-1 atas Kongo di babak 16 besar Piala Dunia, Jürgen Klopp menunjukkan kekagumannya terhadap sang penyerang.

Kane telah mengembalikan Inggris ke jalur kemenangan setelah sempat tertinggal lebih dulu dari tim underdog: Pertama, ia menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat umpan silang dari Anthony Gordon yang baru masuk sebagai pemain pengganti, lalu ia mencetak gol indah dengan tendangan keras kaki kanan untuk mengubah skor menjadi 2-1. 

"Saya belum pernah melihat pengaruh sebesar yang dimiliki Harry Kane. Jika Harry Kane tidak tampil maksimal—dan itulah yang terjadi pada 30 menit pertama—maka Inggris pun tidak bisa bermain dengan baik. Begitu ia mulai menemukan ritme permainannya, peluang-peluang langsung muncul," kata Klopp kepada Magenta TV.  

  • Kesimpulannya: "Favorit yang jelas berhasil menang, berkat seorang pemain yang hampir tak bisa dijelaskan lagi. Di babak kedua, dia praktis tak bisa dihentikan. Luar biasa." 

    Kane mencetak gol keempat dan kelimanya di Piala Dunia dalam turnamen di Amerika Utara ini dan sekali lagi menegaskan bahwa ia adalah pemain terpenting dalam tim asuhan pelatih Thomas Tuchel, yang memimpikan gelar juara dunia pertama mereka dalam 60 tahun. Namun, bahkan jika pada akhirnya kemenangan besar itu tak terwujud, Klopp yakin: "Saya tidak tahu apakah patung-patung untuknya sudah dibangun, tapi patung-patung itu pasti akan dibangun di Inggris, seratus persen." 

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    Harry Kane: "Bagi saya, hari itu memang seperti itu"

    Dengan gol-golnya ini, Kane melanjutkan musim yang luar biasa bersama FC Bayern München, di mana ia kembali meraih gelar top skor Bundesliga: Dalam 31 pertandingan, ia mencetak 36 gol di liga teratas Jerman. Secara keseluruhan, pemain berusia 32 tahun ini mencatatkan 61 gol dan tujuh assist dalam 51 pertandingan resmi bersama juara terbanyak Jerman tersebut.

    "Rasanya luar biasa, itu adalah pertandingan yang gila. Ada momen-momen yang benar-benar heroik — dan bagi saya, hari ini adalah salah satunya," kata Kane setelah kemenangan yang penuh emosi bagi Three Lions, yang akan menghadapi tuan rumah bersama Meksiko di babak 16 besar di Stadion Azteca (Senin, pukul 02.00).

  • Harry Kane untuk Tim Nasional Inggris:

    Permainan: 118
    Gol: 84
    Debut: 27 Maret 2015
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