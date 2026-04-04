Di antara para kandidat pelatih Tim Nasional Italia untuk menggantikan Gattuso, terdapat pula Roberto Mancini, yang akan kembali memimpin tim Azzurri setelah pernah menjabat sebagai pelatih dari 2018 hingga 2023—masa di mana kemenangan di Kejuaraan Eropa 2021 tetap menjadi kenangan tak terlupakan. Dalam staf tersebut terdapat sahabatnya, Attilio Lombardo, yang saat itu menjabat sebagai asisten pelatih dan kini menjadi pelatih Sampdoria. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi asisten Evani dari April hingga Juni lalu, berhasil menyelamatkan tim dari degradasi melalui babak playout. Kemudian, pada November lalu, ia menjadi asisten Gregucci di bangku cadangan Sampdoria, dan mengambil alih kepemimpinan tim sebulan yang lalu.
Lombardo: "Italia, Mancini ingin kembali"
Lombardo berkomentar demikian mengenai kemungkinan kembalinya Mancini ke kursi pelatih timnas Italia dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Empoli: "Tak ada yang menyangka kita akan gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, saya sangat menyesal. Saya percaya bahwa kondisi sepak bola kita saat ini sedang merosot, kita memiliki terlalu sedikit pemain muda berbakat yang bermain secara reguler di Serie A dan Serie B. Saya berharap Mancini bisa kembali ke tim nasional, karena saya yakin dia memiliki utang: saya tahu dia ingin kembali ke timnas Italia, sama seperti dia ingin kembali ke Sampdoria."