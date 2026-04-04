Lombardo berkomentar demikian mengenai kemungkinan kembalinya Mancini ke kursi pelatih timnas Italia dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Empoli: "Tak ada yang menyangka kita akan gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, saya sangat menyesal. Saya percaya bahwa kondisi sepak bola kita saat ini sedang merosot, kita memiliki terlalu sedikit pemain muda berbakat yang bermain secara reguler di Serie A dan Serie B. Saya berharap Mancini bisa kembali ke tim nasional, karena saya yakin dia memiliki utang: saya tahu dia ingin kembali ke timnas Italia, sama seperti dia ingin kembali ke Sampdoria."



