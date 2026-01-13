FC Barcelona
Lolos Tes Medis, Joao Cancelo Segera Teken Kontrak Di Barcelona
Barca menangi perburuan Cancelo
Dalam beberapa bulan terakhir, Cancelo dilaporkan ingin meninggalkan Al-Hilal dan kembali berkarier di Eropa. Sejumlah tim, termasuk Inter Milan dan Juventus, dikabarkan tertarik - bahkan, sang pemain diklaim telah sepakat untuk pulang ke Nerazzurri. Namun, Barcelona kemudian datang dan menanyakan tentang ketersediaan Cancelo. Setelah pertemuan antara agen Jorge Mendes dan Presiden Barcelona Joan Laporta terjadi, Tim Catalan langsung mengajukan tawaran pinjaman hingga akhir musim. Diperkirakan bahwa Cancelo sangat ingin kembali ke Camp Nou,
dan bertahan dengan status permanen.
- AFP
Cancelo sudah jalani tes medis
Barca telah mengumumkan bahwa mantan pemain Manchester City tersebut sudah tiba di Catalan dan menjalani tes medis. Ia kemudian akan melakukan tanda tangan kontrak pinjaman dalam waktu dekat.
"Joao Cancelo tiba di Barcelona pada siang hari Senin. Bek sayap asal Portugal ini, yang masih bermain untuk Al Hilal Saudi FC, telah menjalani pemeriksaan medis dan fisik yang diperlukan di Rumah Sakit Barcelona dan akan menandatangani kontrak untuk menjadi bagian dari Blaugrana pada hari Selasa," bunyi pernyataan Barca.
"Penandatanganan kontrak direncanakan pada pukul 13.00 CET, di kantor presiden FC Barcelona,
Joan Laporta. Mulai pukul 13.30 CET, sang pemain akan tampil di hadapan pers di Sala Comercial."
Flick butuh bek baru
Manajer Hansi Flick awalnya mendesak klub untuk mendatangkan bek tengah untuk menggantikan Andreas Christensen yang absen, tetapi menyatakan bahwa ia senang memiliki opsi ofensif lain dalam skuad, dan pemain yang dapat bermain di kedua sisi sayap. Direktur Sepakbola Deco mencatat bahwa sejumlah faktor telah memungkinkan kesepakatan untuk Cancelo berjalan dengan mulus, dan menyatakan bahwa jika ada kesempatan untuk meningkatkan skuad, tidak masuk akal untuk tidak merekrut sang bek.
Apa selanjutnya?
Setelah menandatangani kontrak dengan Barca, Cancelo diperkirakan akan langsung mengikuti sesi latihan tim jelang pertandingan Copa del Rey melawan Real Racing Club, Jumat (16/1) dini hari WIB. Masih harus dilihat lagi apakah pemain internasional Portugal tersebut bisa langsung tersedia atau tidak untuk pertandingan tersebut, tetapi dia diperkirakan bakal melakoni laga pertamanya untuk Tim Catalan ketika melawan Real Sociedad di La Liga awal pekan depan.
