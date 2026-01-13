Lolos Tes Medis, Joao Cancelo Segera Teken Kontrak Di Barcelona

Barca telah mengumumkan bahwa mantan pemain Manchester City tersebut sudah tiba di Catalan dan menjalani tes medis. Ia kemudian akan melakukan tanda tangan kontrak pinjaman dalam waktu dekat.

"Joao Cancelo tiba di Barcelona pada siang hari Senin. Bek sayap asal Portugal ini, yang masih bermain untuk Al Hilal Saudi FC, telah menjalani pemeriksaan medis dan fisik yang diperlukan di Rumah Sakit Barcelona dan akan menandatangani kontrak untuk menjadi bagian dari Blaugrana pada hari Selasa," bunyi pernyataan Barca.

"Penandatanganan kontrak direncanakan pada pukul 13.00 CET, di kantor presiden FC Barcelona, Joan Laporta. Mulai pukul 13.30 CET, sang pemain akan tampil di hadapan pers di Sala Comercial."