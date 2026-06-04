Liverpool terus 'berusaha keras' untuk mendatangkan bintang muda Jerman, Kennet Eichhorn

Liverpool tetap bertekad untuk mendatangkan Eichhorn, pemain muda berbakat Hertha, dan dilaporkan telah melanjutkan pembicaraan mengenai kemungkinan transfer dalam beberapa hari terakhir, menurut Florian Plettenberg. Gelandang berusia 16 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diminati di Jerman, dengan beberapa klub papan atas memantau perkembangannya.

The Reds telah mengidentifikasi Eichhorn sebagai target jangka panjang utama dan secara aktif mencari cara untuk menyelesaikan transfer tersebut. Laporan menunjukkan bahwa klub-klub Liga Premier siap menawar sekitar €20 juta seiring dengan semakin sengitnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Upaya Liverpool telah menempatkan mereka di antara para pesaing terdepan dalam perebutan ini, meskipun sang pemain dikabarkan masih mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya.