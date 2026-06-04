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Liverpool terus 'berusaha keras' untuk mendatangkan bintang muda Jerman, Kennet Eichhorn
Liverpool mempercepat upaya mereka untuk merekrut gelandang remaja
Liverpool tetap bertekad untuk mendatangkan Eichhorn, pemain muda berbakat Hertha, dan dilaporkan telah melanjutkan pembicaraan mengenai kemungkinan transfer dalam beberapa hari terakhir, menurut Florian Plettenberg. Gelandang berusia 16 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diminati di Jerman, dengan beberapa klub papan atas memantau perkembangannya.
The Reds telah mengidentifikasi Eichhorn sebagai target jangka panjang utama dan secara aktif mencari cara untuk menyelesaikan transfer tersebut. Laporan menunjukkan bahwa klub-klub Liga Premier siap menawar sekitar €20 juta seiring dengan semakin sengitnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Upaya Liverpool telah menempatkan mereka di antara para pesaing terdepan dalam perebutan ini, meskipun sang pemain dikabarkan masih mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya.
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Tuntutan finansial mengubah dinamika persaingan transfer
Berbagai laporan menunjukkan bahwa Bayern Munich telah mengurangi minatnya setelah merasa enggan dengan total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Juara Bundesliga itu dikabarkan memilih untuk tidak mengalokasikan dana besar bagi seorang pemain yang usianya baru 16 tahun.
Borussia Dortmund juga memiliki keraguan, meskipun mereka tetap dikaitkan dengan gelandang tersebut. Biaya transfer yang besar yang dilaporkan diminta oleh perwakilan sang pemain telah menjadi hambatan utama bagi klub-klub Jerman, sementara klub-klub Liga Premier yang lebih kaya tampaknya berada dalam posisi yang lebih baik untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Liverpool menjajaki rencana pengembangan jangka panjang
Aturan Brexit membuat Eichhorn tidak dapat bermain secara kompetitif di Inggris hingga ia genap berusia 18 tahun pada Juli 2027. Akibatnya, Liverpool sedang menjajaki opsi alternatif untuk menjamin masa depan sang remaja sambil membiarkannya melanjutkan perkembangannya di Jerman. Menurut Plettenberg, salah satu usulan yang sedang dipertimbangkan adalah merekrut Eichhorn sebelum langsung meminjamkannya ke Bayer Leverkusen. Pengaturan semacam itu akan memungkinkan gelandang tersebut mendapatkan pengalaman di level tinggi sambil tetap terdaftar di skuad Liverpool.
Manchester City dilaporkan sedang mempertimbangkan strategi serupa, yang menunjukkan besarnya minat terhadap pemain muda Hertha tersebut. Persaingan antara kedua klub Liga Premier ini telah membantu meningkatkan nilai pasar sang pemain menjelang jendela transfer musim panas.
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Waktunya mengambil keputusan semakin dekat bagi klub-klub yang tertarik
Beberapa pekan ke depan bisa jadi sangat menentukan saat klub-klub mempertimbangkan apakah akan secara resmi menyatakan minat mereka. Dengan klausul pelepasan Hertha Berlin yang dilaporkan mencapai €12 juta dan akan berakhir pada bulan Juni, para peminat potensial menghadapi tekanan yang semakin besar untuk bertindak cepat.
Liverpool tetap bertekad untuk mendapatkan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Jerman, namun persaingan dari Man City dan minat yang terus berlanjut dari klub-klub Bundesliga berarti perebutan Eichhorn masih jauh dari kata selesai.