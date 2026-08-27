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Goal.com
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Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

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Liverpool sepakat merekrut Barcola dari PSG: transfer senilai €140 juta

Liverpool

Transfer sensasional bagi Liverpool, yang mengamankan pemain sayap asal Prancis itu dengan nilai fantastis.

Liverpool telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Bradley Barcola, dengan nilai awal sebesar 100 juta euro ditambah bonus, untuk total paket yang berpotensi mencapai 140 juta euro bagi PSG. Dokumen akan dipertukarkan dalam 24 jam ke depan. Menurut Times kesepakatan ini seharusnya rampung secara permanen sebelum akhir pekan: gebrakan yang sangat penting bagi Liverpool, yang berhasil mencapai target pertama mereka.

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