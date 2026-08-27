Liverpool telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Bradley Barcola, dengan nilai awal sebesar 100 juta euro ditambah bonus, untuk total paket yang berpotensi mencapai 140 juta euro bagi PSG. Dokumen akan dipertukarkan dalam 24 jam ke depan. Menurut Times kesepakatan ini seharusnya rampung secara permanen sebelum akhir pekan: gebrakan yang sangat penting bagi Liverpool, yang berhasil mencapai target pertama mereka.

