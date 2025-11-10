Liverpool Protes Ke PGMOL & Howard Webb Soal Gol Krusial Virgil Van Dijk Yang Dianulir Saat Dibantai Man City

Saat Liverpool tertinggal 1-0, Van Dijk mengira telah menyamakan kedudukan ketika ia menyundul bola hasil tendangan penjuru pada menit ke-38, namun wasit Chris Kavanagh menganulir gol tersebut dan keputusan itu didukung oleh video assistant referee (VAR), Michael Oliver.

Liga Primer mengonfirmasi keputusan itu, menjelaskan: "Keputusan wasit tentang offside dan tidak ada gol untuk Liverpool diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan Robertson dalam posisi offside dan dianggap melakukan tindakan nyata tepat di depan kiper."

Namun, Liverpool kini telah menghubungi PGMOL dan pimpinan wasit Howard Webb untuk mengungkapkan "kekhawatiran serius" mereka tentang keputusan tersebut, seperti dilaporkan oleh The Athletic. The Reds "tidak menerima bahwa keputusan menganulir gol" itu bersifat "subjektif" dan merasa Robertson tidak memengaruhi pandangan Donnarumma.

Liverpool juga merasa "prosedur pengecekan standar yang menjadi inti proses VAR tidak terjadi" dan merasa jika itu dilakukan, keputusan berbeda mungkin bisa dicapai.