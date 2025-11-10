Getty
Liverpool Protes Ke PGMOL & Howard Webb Soal Gol Krusial Virgil Van Dijk Yang Dianulir Saat Dibantai Man City
Liverpool Marah atas Gol yang Dianulir
Saat Liverpool tertinggal 1-0, Van Dijk mengira telah menyamakan kedudukan ketika ia menyundul bola hasil tendangan penjuru pada menit ke-38, namun wasit Chris Kavanagh menganulir gol tersebut dan keputusan itu didukung oleh video assistant referee (VAR), Michael Oliver.
Liga Primer mengonfirmasi keputusan itu, menjelaskan: "Keputusan wasit tentang offside dan tidak ada gol untuk Liverpool diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan Robertson dalam posisi offside dan dianggap melakukan tindakan nyata tepat di depan kiper."
Namun, Liverpool kini telah menghubungi PGMOL dan pimpinan wasit Howard Webb untuk mengungkapkan "kekhawatiran serius" mereka tentang keputusan tersebut, seperti dilaporkan oleh The Athletic. The Reds "tidak menerima bahwa keputusan menganulir gol" itu bersifat "subjektif" dan merasa Robertson tidak memengaruhi pandangan Donnarumma.
Liverpool juga merasa "prosedur pengecekan standar yang menjadi inti proses VAR tidak terjadi" dan merasa jika itu dilakukan, keputusan berbeda mungkin bisa dicapai.
'Itu Keliru' - Slot Mengkritik Keras Keputusan Wasit
Manajer Liverpool Arne Slot menegaskan bahwa ia merasa keputusan yang tepat tidak diambil oleh ofisial pertandingan. Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya pikir jelas dan nyata bahwa keputusan yang salah telah dibuat, setidaknya menurut saya. Karena dia [Robertson] sama sekali tidak mengganggu apa yang bisa dilakukan kiper. Segera setelah pertandingan, seseorang menunjukkan kepada saya gol yang disahkan wasit yang sama untuk City melawan Wolves musim lalu [gol kemenangan menit akhir John Stones]. Butuh 13 detik bagi hakim garis untuk mengangkat benderanya dan mengatakan itu offside. Jadi, jelas ada komunikasi."
"Itu [gol] bisa memengaruhi permainan secara positif bagi kami karena di babak pertama kami sangat buruk."
“Kami akan beruntung jika skor 1-0 saat turun minum, apalagi jika 1-1 atau tertinggal 2-1. Jadi itu adalah keputusan yang berpengaruh, meskipun bukan berarti kami pasti akan mendapat hasil di sini karena Anda tidak bisa memprediksi babak kedua.”
Van Dijk Bereaksi atas Keputusan Kontroversial
Van Dijk juga ditanyai tentang keputusan itu setelah pertandingan tetapi tidak ingin membuang waktu lagi membahasnya. Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Dalam sepakbola, ofisial yang memutuskan keputusan kunci dan kami harus menghadapinya di lapangan. Tidak ada gunanya membahas ini dari sudut pandang saya. Kenyataannya adalah kami kalah 3-0 dan itu adalah pukulan telak. Tidak peduli apa yang saya katakan [tentang gol] karena apa pun yang saya katakan akan ada di media dan seluruh jeda internasional akan membahas komentar saya tentang keputusan itu. Saya hanya fokus pada fakta bahwa kami kalah. Kalian [media] bisa berdebat apakah itu seharusnya [sah]."
Liverpool dalam Krisis?
Liverpool akhirnya kalah 3-0 di Etihad sebagaimana sang juara bertahan menderita kekalahan kelima mereka di Liga Primer musim ini. Pakar televisi Roy Keane bersikeras bahwa The Reds yang sedang kesulitan "berada dalam krisis" setelah kekalahan terbaru mereka dan yakin mereka tampak seperti "tim yang sangat lemah" melawan pasukan Pep Guardiola meski telah belanja besar-besaran di musim panas.
Namun, jeda internasional memberi Slot dan timnya waktu untuk mengatur ulang setelah tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Liverpool kembali beraksi melawan Nottingham Forest di Liga Primer dan kemudian melanjutkan kampanye Liga Champions mereka melawan PSV.
