Liverpool merekrut Victor Munoz, pemain sayap yang disukai Ibrahimovic

Liverpool siap merekrut pemain sayap Victor Munoz dari Osasuna dengan membayar klausul pelepasan sebesar 40 juta euro. Sebelum menyelesaikan proses perekrutan pemain berusia 22 tahun tersebut—yang merupakan pemain timnas Spanyol dan saat ini sedang berlaga di Piala Dunia—klub Inggris itu telah mengirimkan tim medis ke Amerika Serikat, seperti dilaporkan oleh Ansa.





Munoz, yang melakukan debutnya bersama tim nasional pada bulan Maret, dapat bermain di kedua sayap dan, menurut laporan media Inggris, diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi enam tahun. Ini akan menjadi rekrutan pertama Liverpool sejak Andoni Iraola menggantikan Arne Slot sebagai pelatih pada awal bulan ini.