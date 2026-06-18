Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
grafica cm victor munoz osasunaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Liverpool merekrut Victor Munoz, pemain sayap yang disukai Ibrahimovic

Liverpool
Transfers
V. Munoz
AC Milan

The Reds membayar klausul pelepasan sebesar 40 juta, setelah menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat

Liverpool siap merekrut pemain sayap Victor Munoz dari Osasuna dengan membayar klausul pelepasan sebesar 40 juta euro. Sebelum menyelesaikan proses perekrutan pemain berusia 22 tahun tersebut—yang merupakan pemain timnas Spanyol dan saat ini sedang berlaga di Piala Dunia—klub Inggris itu telah mengirimkan tim medis ke Amerika Serikat, seperti dilaporkan oleh Ansa.


Munoz, yang melakukan debutnya bersama tim nasional pada bulan Maret, dapat bermain di kedua sayap dan, menurut laporan media Inggris, diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi enam tahun. Ini akan menjadi rekrutan pertama Liverpool sejak Andoni Iraola menggantikan Arne Slot sebagai pelatih pada awal bulan ini.

  • IBRA MENYUKAINYA

    Munoz tumbuh besar di akademi muda La Masia milik Barcelona dan kemudian bermain untuk Real Madrid, di mana ia tampil dua kali sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat, sebelum pindah ke Osasuna pada Juli 2025. Osasuna menutup musim Liga 2025-'26 tepat di atas zona degradasi, dengan Munoz mencatatkan 34 penampilan, 31 di antaranya sebagai starter, serta mencetak enam gol dan dua assist.


    Dalam beberapa bulan terakhir, Milan juga tertarik pada Muñoz: khususnya, pemain sayap asal Spanyol ini sangat disukai oleh Zlatan Ibrahimovic(BACA DI SINI).

    • Iklan