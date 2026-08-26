Menurut Sky Sports, undian putaran ketiga Carabao Cup menghadirkan serangkaian duel domestik menarik, dengan laga utama Liverpool menjamu Tottenham Hotspur di Anfield. Undian ini menghadirkan hingga enam potensi pertemuan sesama tim Premier League, yang menyajikan bentrokan besar sejak awal bagi para penggemar.

Manchester United akan menyambut Brighton di Old Trafford dalam ulangan pertemuan Piala FA musim lalu, ketika Brighton menyingkirkan Manchester United. Sementara itu, Arsenal dijadwalkan bertandang ke markas Ipswich Town, dan Sunderland akan menghadapi Hull City dalam laga lain yang sudah dipastikan mempertemukan sesama tim kasta tertinggi. Everton juga bersiap menjamu Wolverhampton Wanderers dalam pertandingan yang menjanjikan persaingan ketat.