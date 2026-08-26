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Liverpool v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Liverpool menghadapi Tottenham, sementara Manchester United berhadapan dengan Brighton di Piala Carabao

Liverpool
Carabao Cup
Manchester United
Tottenham Hotspur
Brighton & Hove Albion

Undian putaran ketiga Carabao Cup menghadirkan duel besar sesama tim Premier League, dengan Liverpool bersiap menjamu Tottenham Hotspur di Anfield. Undian itu juga memunculkan sejumlah potensi pertemuan menarik lainnya di level tertinggi, saat Manchester United menghadapi Brighton, sementara Arsenal bertandang ke Ipswich Town dalam pekan aksi piala domestik yang sangat dinantikan dan padat di seluruh Inggris.

  • Laga-laga besar menanti di putaran ketiga

    Menurut Sky Sports, undian putaran ketiga Carabao Cup menghadirkan serangkaian duel domestik menarik, dengan laga utama Liverpool menjamu Tottenham Hotspur di Anfield. Undian ini menghadirkan hingga enam potensi pertemuan sesama tim Premier League, yang menyajikan bentrokan besar sejak awal bagi para penggemar.

    Manchester United akan menyambut Brighton di Old Trafford dalam ulangan pertemuan Piala FA musim lalu, ketika Brighton menyingkirkan Manchester United. Sementara itu, Arsenal dijadwalkan bertandang ke markas Ipswich Town, dan Sunderland akan menghadapi Hull City dalam laga lain yang sudah dipastikan mempertemukan sesama tim kasta tertinggi. Everton juga bersiap menjamu Wolverhampton Wanderers dalam pertandingan yang menjanjikan persaingan ketat.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Tim-tim Eropa dipisahkan selama undian berlangsung

    Delapan tim yang terlibat di kompetisi Eropa musim ini, termasuk Manchester City dan Aston Villa, sengaja dipisahkan saat undian putaran ketiga.

    Manchester City diundi bermain di kandang melawan Norwich City, sementara Aston Villa akan bertandang menghadapi Coventry City dalam derby Midlands. Chelsea akan menjamu Leeds United jika mereka bisa mengalahkan Luton Town dalam laga putaran kedua mereka yang tersisa. Di tempat lain, Newcastle United akan bertandang ke London untuk menghadapi Millwall. Fleetwood Town, yang menjadi satu-satunya tim kasta keempat yang masih bertahan di kompetisi ini, akan menjamu Sheffield United demi satu tempat di putaran keempat.

  • Putaran kedua berakhir pada Kamis

    Sebelum putaran ketiga dimulai, laga-laga putaran kedua yang tersisa harus diselesaikan pada Kamis. Saat Chelsea menghadapi Luton Town, West Ham United menunggu pemenang duel antara Fulham dan AFC Wimbledon. Tim-tim yang berhasil melewati partai-partai terakhir ini akan melengkapi total 16 pertandingan pada fase berikutnya. Undian ini menghadirkan banyak hal menarik, dengan Bradford City mendapatkan laga melawan Leyton Orient setelah menang adu penalti atas Burnley. Brentford juga akan menghadapi Reading ketika klub-klub dari seluruh English Football League berusaha mengamankan laju bersejarah di ajang piala.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Apa langkah berikutnya bagi klub-klub itu?

    Jadwal putaran ketiga Carabao Cup akan dimainkan pada pekan yang dimulai 7 September dan 14 September. Lima klub Premier League yang berpartisipasi di Liga Champions akan memainkan pertandingan mereka pada pekan kedua untuk menyesuaikan dengan jadwal Eropa mereka yang padat. Para manajer kini akan mulai menyiapkan skuad mereka untuk laga-laga krusial sistem gugur ini seiring kalender domestik semakin padat.