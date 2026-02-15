Liverpool menghadapi perjuangan besar untuk mempertahankan Dominik Szoboszlai setelah manajer Hungaria mengungkapkan impian gelandang tersebut untuk bermain di Real Madrid

Menurut MARCA, Real Madrid telah mendapat informasi mengenai pernyataan Rossi, yang mengklaim bahwa kapten Hungaria, Szoboszlai, bermimpi untuk bermain untuk Los Blancos.

Rossi dikutip mengatakan: "[Szoboszlai] selalu memiliki satu impian: bermain untuk Real Madrid. Karena hubungan yang sangat dekat dan langsung yang saya miliki dengan Dominik Szoboszlai sejak dia mulai bermain sepak bola sebagai anak-anak, Real Madrid selalu menjadi impiannya.

"Saya tidak tahu apakah dia akan bisa mengambil langkah itu, karena keputusan tergantung padanya dan juga pada klubnya.

"Saya sama sekali tidak menyingkirkan kemungkinan dia tetap di Liverpool dan memperbarui kontraknya di sana, terutama karena dia sangat dihargai di klub tersebut. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi Liverpool, dan Liverpool adalah salah satu klub terbesar di dunia."