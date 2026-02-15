Getty Images Sport
Liverpool menghadapi perjuangan besar untuk mempertahankan Dominik Szoboszlai setelah manajer Hungaria mengungkapkan impian gelandang tersebut untuk bermain di Real Madrid
Szoboszlai menjadi topik hangat di Madrid.
Menurut MARCA, Real Madrid telah mendapat informasi mengenai pernyataan Rossi, yang mengklaim bahwa kapten Hungaria, Szoboszlai, bermimpi untuk bermain untuk Los Blancos.
Rossi dikutip mengatakan: "[Szoboszlai] selalu memiliki satu impian: bermain untuk Real Madrid. Karena hubungan yang sangat dekat dan langsung yang saya miliki dengan Dominik Szoboszlai sejak dia mulai bermain sepak bola sebagai anak-anak, Real Madrid selalu menjadi impiannya.
"Saya tidak tahu apakah dia akan bisa mengambil langkah itu, karena keputusan tergantung padanya dan juga pada klubnya.
"Saya sama sekali tidak menyingkirkan kemungkinan dia tetap di Liverpool dan memperbarui kontraknya di sana, terutama karena dia sangat dihargai di klub tersebut. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi Liverpool, dan Liverpool adalah salah satu klub terbesar di dunia."
Bintang Real Madrid berseteru dengan Szoboszlai
Jika Szoboszlai pindah ke Real Madrid dalam waktu dekat, dia mungkin terpaksa mengakhiri perselisihannya dengan Arda Guler. Keduanya berselisih saat bertugas di tim nasional pada Maret 2025, dengan Turki yang diperkuat Guler mengalahkan Hungaria yang diperkuat Szoboszlai dengan skor 3-0.
Ketegangan antara keduanya meningkat ketika Guler membisikkan Szoboszlai, yang membalas dengan mengomentari '1088' pada postingan Instagram Guler, merujuk pada menit bermain yang minim yang ia dapatkan untuk Los Blancos hingga saat itu pada musim 2024-25.
Beberapa hari kemudian, setelah Szoboszlai mengunggah foto di Instagram untuk merayakan pernikahannya dengan pasangannya Borka Buzsik, kolom komentarnya dibanjiri oleh penggemar Turki yang mengunggah GIF dan gambar Guler.
Apakah Szoboszlai akan tetap di Liverpool? Pembaruan tentang negosiasi kontrak
Tidak ada jaminan bahwa Liverpool akan menjual Szoboszlai, terutama dengan negosiasi kontrak yang masih berlangsung. Namun, pemain berusia 25 tahun ini, yang menjadi salah satu titik terang langka dalam musim yang sulit bagi The Reds, telah menyatakan bahwa masa depannya tidak berada di tangannya sendiri.
Berbicara baru-baru ini tentang pembicaraan mengenai kontrak baru, Szoboszlai mengatakan: "Belum ada apa-apa, jujur saja. Belum ada apa-apa, mulai sekarang... itu tidak ada di tangan saya. Begitulah cara kerjanya. Tidak ada kemajuan, tapi jika tawaran yang tepat datang, kita lihat saja.
"Mari kita lihat apa yang terjadi, semoga semua orang bahagia di akhir. Tentu saja [saya ingin tinggal]. Saya suka kota ini, saya suka klub ini, saya suka bermain dengan para pemain ini, saya cinta Anfield, saya cinta para penggemar, mari kita lihat apa yang masa depan bawa. Itu tidak tergantung pada saya. Saya sangat ingin [tinggal]. Kita lihat saja."
Szoboszlai kembali mencetak gol setelah mendapat kartu merah.
Szoboszlai absen dalam kemenangan 1-0 Liverpool atas Sunderland di Premier League pada Rabu setelah ia menerima hukuman larangan bermain satu pertandingan akibat kartu merah yang ia terima pada akhir kekalahan 2-1 di kandang melawan Manchester City pada Minggu lalu. Ia kembali masuk ke starting XI untuk laga putaran keempat Piala FA melawan Brighton pada Sabtu dan kembali mencetak gol, dengan Curtis Jones dan Mohamed Salah juga mencetak gol dalam kemenangan 3-0.
