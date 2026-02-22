Getty Images
Liverpool mendapat pukulan telak setelah Florian Wirtz dipastikan absen dalam laga melawan Nottingham Forest hanya beberapa menit sebelum kick-off
Perubahan mendadak untuk Liverpool di City Ground
Wirtz tiba di City Ground bersama rekan-rekannya dan tampaknya akan tampil melawan Nottingham Forest sebelum ditarik keluar pada menit-menit terakhir. Pemain baru musim panas itu terlihat berbincang dengan staf pelatih di lapangan sebelum akhirnya tidak masuk dalam susunan pemain utama untuk pertandingan tersebut. Blog hari pertandingan Liverpool memposting pembaruan yang berbunyi: "Sepertinya ada perubahan terakhir pada susunan pemain utama Liverpool, dengan Curtis Jones menggantikan Florian Wirtz."
Liverpool: Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.
Cadangan: Mamardashvili , Gomez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.
Performa apik Wirtz
Wirtz mulai menunjukkan performa terbaiknya di Anfield sejak kepindahannya pada musim panas. Gelandang tersebut telah mencetak lima dari enam golnya untuk The Reds sejak awal tahun, dan belum pernah absen dalam satu pertandingan pun untuk klub sejak laga tandang melawan Forest pada November.
Dia dipuji oleh manajer Arne Slot atas kontribusinya pada awal Februari.
Dia mengatakan: "Pertama-tama, pujian untuk pemain karena dia harus bekerja keras. Tidak hanya di lapangan tetapi juga di gym. Sebagai manajer, bahkan jika dia sedikit kesulitan di awal, Anda harus terus memainkannya karena itu satu-satunya cara dia bisa berkembang. Dia adalah contohnya."
Meskipun kontribusi Wirtz di papan skor menjadi sorotan, Slot lebih terkesan dengan kedewasaan taktis sang gelandang. Menurut manajer The Reds, Wirtz datang dengan kemampuan teknis kelas dunia, tetapi kemajuan nyata terjadi dalam pemahaman permainannya tanpa bola dan integrasinya ke dalam tim.
"Saya pikir dia tidak banyak berkembang dalam hal penguasaan bola karena sejak awal dia sudah istimewa. Mungkin sekarang dia memiliki koneksi yang lebih baik dengan rekan setimnya karena mereka semakin sering bermain bersama," jelas Slot. "Di luar penguasaan bola adalah area di mana saya melihat perkembangan terbesar padanya, dan beberapa pemain lain, dan kombinasi itu membuat Anda siap untuk Premier League."
Performa Liverpool yang tidak konsisten
Liverpool kesulitan menemukan konsistensi dalam beberapa pekan terakhir, dan cedera Wirtz kemungkinan besar akan semakin mengganggu tim yang sudah kesulitan meraih kemenangan beruntun.
Mereka hanya memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir, kalah dua kali, dan imbang satu kali, menjelang laga melawan Forest.
Mantan bintang Liverpool, John Aldridge, membandingkan Wirtz dengan legenda Inggris Peter Beardsley setelah Wirtz mencetak gol pertamanya untuk klub, mengatakan: “Gol pertama Florian Wirtz pasti akan datang, bukan? Saya telah mengamatinya untuk beberapa waktu. Dia adalah pemain. Dia mengingatkan saya pada Peter Beardsley. Dia cerdas, dia pintar, tapi dia membutuhkan gol itu. Itu mengganggu pikirannya. Itu akan menjadi kelegaan baginya dan dia bisa membangunnya sekarang pasti.
“Dia berkolaborasi dengan baik di area yang tepat bersama Hugo Ekitike. Itu bagus untuk dilihat. Pasti akan ada lebih banyak lagi dari dia, dari keduanya. Alexander Isak juga akan kembali. Sebagai striker, kamu butuh umpan, dan Wirtz pasti memberikan itu.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool akan menghadapi West Ham pada Sabtu ini dalam upaya memperkuat ambisi mereka untuk lolos ke Liga Champions.
Manajer Slot baru-baru ini terpaksa membalas kritik dari pakar sepak bola Wayne Rooney atas klaimnya bahwa manajer asal Belanda itu tidak memiliki "aura" untuk mengelola klub, dengan mengatakan: “Kita semua berbeda. Satu-satunya hal yang kita miliki bersama, Jurgen dan saya, adalah bahwa kita keduanya pernah memenangkan liga – dan itu tidak terlalu buruk, bukan? Saya pikir semakin banyak seorang manajer menang, semakin besar aura yang dimilikinya. Saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan Wayne Rooney, tapi jika ini pendapat umum, saya pikir orang-orang mungkin akan mengatakan bahwa musim lalu saya memiliki lebih banyak aura daripada musim ini.
“Tapi mungkin dia satu-satunya yang punya pendapat ini; saya tidak tahu, Anda beri tahu saya. Ini pertama kalinya saya mendengar ini, tapi saya pikir adil untuk mengatakan bahwa Jurgen pasti punya aura. Saya bisa bicara tentang dia, bukan tentang diri saya, tapi dia pasti punya itu. Tapi manajer yang menang juga punya aura.”
