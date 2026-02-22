Liverpool mendapat pukulan telak setelah Florian Wirtz dipastikan absen dalam laga melawan Nottingham Forest hanya beberapa menit sebelum kick-off

Wirtz mulai menunjukkan performa terbaiknya di Anfield sejak kepindahannya pada musim panas. Gelandang tersebut telah mencetak lima dari enam golnya untuk The Reds sejak awal tahun, dan belum pernah absen dalam satu pertandingan pun untuk klub sejak laga tandang melawan Forest pada November.

Dia dipuji oleh manajer Arne Slot atas kontribusinya pada awal Februari.

Dia mengatakan: "Pertama-tama, pujian untuk pemain karena dia harus bekerja keras. Tidak hanya di lapangan tetapi juga di gym. Sebagai manajer, bahkan jika dia sedikit kesulitan di awal, Anda harus terus memainkannya karena itu satu-satunya cara dia bisa berkembang. Dia adalah contohnya."

Meskipun kontribusi Wirtz di papan skor menjadi sorotan, Slot lebih terkesan dengan kedewasaan taktis sang gelandang. Menurut manajer The Reds, Wirtz datang dengan kemampuan teknis kelas dunia, tetapi kemajuan nyata terjadi dalam pemahaman permainannya tanpa bola dan integrasinya ke dalam tim.

"Saya pikir dia tidak banyak berkembang dalam hal penguasaan bola karena sejak awal dia sudah istimewa. Mungkin sekarang dia memiliki koneksi yang lebih baik dengan rekan setimnya karena mereka semakin sering bermain bersama," jelas Slot. "Di luar penguasaan bola adalah area di mana saya melihat perkembangan terbesar padanya, dan beberapa pemain lain, dan kombinasi itu membuat Anda siap untuk Premier League."