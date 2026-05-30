Liverpool memecat Arne Slot

Pernyataan bersama dari pihak pemilik Liverpool menyebutkan bahwa "perubahan diperlukan" seiring upaya The Reds untuk kembali ke jalur yang benar pada musim 2026-27.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Tak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi kami sebagai klub. Kontribusi yang telah diberikan Arne kepada Liverpool FC selama ia bersama kami sangatlah signifikan, bermakna, dan – yang paling penting bagi para pendukung dan kami sendiri – sukses.

"Oleh karena itu, penghargaan kami atas segala yang telah ia capai tidak bisa lebih besar lagi, terutama karena hal itu didukung oleh etos kerja, ketekunan, dan tingkat keahlian yang semakin memperkuat pandangan kami bahwa ia adalah seorang pemimpin di bidangnya.

"Sejak pertama kali kami bertemu Arne, sudah jelas bahwa ia bukanlah orang yang sekadar menerima tanggung jawab, melainkan ia menerimanya dengan sepenuh hati. Hal ini terlihat saat ia setuju untuk menjadi pelatih kepala, saat ia membawa kami meraih gelar Premier League, dan sepanjang musim yang baru saja berakhir ketika ia menghadapi tantangan dan beban yang cukup berat.

"Pada saat yang sama, kami secara kolektif telah sampai pada kesimpulan bahwa perubahan diperlukan agar klub dapat terus maju. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa ini bukanlah keputusan yang diambil dengan enteng, sama sekali tidak.

"Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan kami kepada Arne, yang akan selalu memiliki tempat khusus dalam sejarah klub sepak bola ini sebagai pelatih yang membawa Liverpool meraih gelar liga ke-20.

"Prestasi tersebut – yang semakin luar biasa karena diraih pada musim pertamanya sebagai pelatih – dibangun atas dasar kepelatihan dan kepemimpinan yang luar biasa setiap hari.

"Dia juga membantu memandu klub melewati salah satu periode tersulit yang bisa dibayangkan setelah kehilangan Diogo. Kasih sayang dan kemanusiaan yang dia tunjukkan sepanjang masa itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya sebagai seorang individu.

"Oleh karena itu, kami hanya dapat mendoakan yang terbaik bagi Arne di tahap berikutnya dalam karier kepelatihannya, dengan harapan bahwa ia akan terus meraih kesuksesan. Kami melakukannya dengan keyakinan bahwa warisan Arne di Liverpool tetap utuh dan akan menjadi semakin bermakna di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang.

"Namun, kesimpulan yang kami ambil didasarkan pada keyakinan bahwa arah tim sebaiknya diubah. Hal ini tidak mengurangi kerja keras yang telah dilakukan Arne di sini, atau rasa hormat kami padanya. Juga bukan cerminan dari bakatnya. Sebaliknya, ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang berbeda.

"Arne pergi dengan rasa terima kasih kami, dengan gelar Liga Premier atas namanya, dan dengan keyakinan bahwa ia dan keluarganya akan selalu disambut kembali di Anfield."