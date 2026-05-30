Liverpool memecat Arne Slot
Liverpool telah memutuskan untuk berpisah dengan Slot setelah musim 2025-26 yang penuh gejolak, di mana tim asal Merseyside itu berhasil lolos ke Liga Champions dengan selisih tipis setelah finis di peringkat kelima yang mengecewakan di klasemen Liga Premier.
Slot, yang melampaui ekspektasi dengan memenangkan gelar juara pada musim pertamanya bersama klub, juga menyaksikan timnya tersingkir dengan mudah dari Liga Champions di babak perempat final oleh PSG, sementara mereka dihancurkan 4-0 oleh Liverpool di perempat final Piala FA.
Pernyataan resmi dari klub berbunyi: "Liverpool FC dapat mengonfirmasi bahwa Arne Slot akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala dengan segera dan bahwa proses penunjukan penggantinya sedang berlangsung.
"Ia pergi dengan membawa gelar Liga Premier dan rasa terima kasih serta penghargaan yang mendalam dari kami."
"Perubahan diperlukan agar klub dapat terus maju"
Pernyataan bersama dari pihak pemilik Liverpool menyebutkan bahwa "perubahan diperlukan" seiring upaya The Reds untuk kembali ke jalur yang benar pada musim 2026-27.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Tak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi kami sebagai klub. Kontribusi yang telah diberikan Arne kepada Liverpool FC selama ia bersama kami sangatlah signifikan, bermakna, dan – yang paling penting bagi para pendukung dan kami sendiri – sukses.
"Oleh karena itu, penghargaan kami atas segala yang telah ia capai tidak bisa lebih besar lagi, terutama karena hal itu didukung oleh etos kerja, ketekunan, dan tingkat keahlian yang semakin memperkuat pandangan kami bahwa ia adalah seorang pemimpin di bidangnya.
"Sejak pertama kali kami bertemu Arne, sudah jelas bahwa ia bukanlah orang yang sekadar menerima tanggung jawab, melainkan ia menerimanya dengan sepenuh hati. Hal ini terlihat saat ia setuju untuk menjadi pelatih kepala, saat ia membawa kami meraih gelar Premier League, dan sepanjang musim yang baru saja berakhir ketika ia menghadapi tantangan dan beban yang cukup berat.
"Pada saat yang sama, kami secara kolektif telah sampai pada kesimpulan bahwa perubahan diperlukan agar klub dapat terus maju. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa ini bukanlah keputusan yang diambil dengan enteng, sama sekali tidak.
"Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan kami kepada Arne, yang akan selalu memiliki tempat khusus dalam sejarah klub sepak bola ini sebagai pelatih yang membawa Liverpool meraih gelar liga ke-20.
"Prestasi tersebut – yang semakin luar biasa karena diraih pada musim pertamanya sebagai pelatih – dibangun atas dasar kepelatihan dan kepemimpinan yang luar biasa setiap hari.
"Dia juga membantu memandu klub melewati salah satu periode tersulit yang bisa dibayangkan setelah kehilangan Diogo. Kasih sayang dan kemanusiaan yang dia tunjukkan sepanjang masa itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya sebagai seorang individu.
"Oleh karena itu, kami hanya dapat mendoakan yang terbaik bagi Arne di tahap berikutnya dalam karier kepelatihannya, dengan harapan bahwa ia akan terus meraih kesuksesan. Kami melakukannya dengan keyakinan bahwa warisan Arne di Liverpool tetap utuh dan akan menjadi semakin bermakna di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang.
"Namun, kesimpulan yang kami ambil didasarkan pada keyakinan bahwa arah tim sebaiknya diubah. Hal ini tidak mengurangi kerja keras yang telah dilakukan Arne di sini, atau rasa hormat kami padanya. Juga bukan cerminan dari bakatnya. Sebaliknya, ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang berbeda.
"Arne pergi dengan rasa terima kasih kami, dengan gelar Liga Premier atas namanya, dan dengan keyakinan bahwa ia dan keluarganya akan selalu disambut kembali di Anfield."
The Reds mengalami kemunduran meskipun telah melakukan investasi besar-besaran
Banyak yang memprediksi Liverpool akan berhasil mempertahankan gelar juara Liga Utama musim ini, mengingat jumlah dana yang sangat besar yang mereka keluarkan pada bursa transfer musim panas. The Reds menghabiskan dana sekitar £446 juta, jumlah terbesar yang pernah diinvestasikan oleh klub Liga Premier dalam satu jendela transfer, untuk pemain seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, dan Milos Kerkez, yang semuanya kesulitan membuktikan nilai transfer mereka di tengah masalah cedera dan performa yang kurang memuaskan.
Hugo Ekitike, yang juga didatangkan pada musim panas dengan biaya besar, menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil impresif di tengah musim yang mengecewakan bagi klub. Pemain Prancis ini telah mencetak 17 gol di semua kompetisi sebelum mengalami cedera ACL yang parah pada April lalu, yang mengakhiri musimnya dan harapan untuk tampil di Piala Dunia.
Ketidakpuasan suporter dan perselisihan dengan Mohamed Salah juga menjadi berita utama dan tidak banyak membantu Slot, dengan pemain asal Mesir tersebut, yang akan meninggalkan klub pada musim panas nanti, telah merilis pernyataan yang menyerukan agar Liverpool kembali ke gaya sepak bola "heavy metal" yang menjadi dasar kesuksesan besar Jurgen Klopp selama memimpin klub.
Iraola menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Slot
Pelatih kepala Bournemouth yang akan hengkang, Andoni Iraola, kini diprediksi menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Slot di bangku cadangan Anfield. Pelatih asal Spanyol itu telah meningkatkan reputasinya secara signifikan selama memimpin The Cherries, dengan membentuk skuad yang kompetitif yang berhasil finis di peringkat keenam—sebuah pencapaian luar biasa yang lebih baik dari peringkat kesembilan yang sudah mengesankan pada musim 2024-25.
The Athletic melaporkan bahwa ada kemungkinan The Reds akan berbicara dengan kandidat lain, termasuk Sebastian Hoenes dari Stuttgart dan manajer Lens, Pierre Sage, tetapi Iraola-lah yang dipandang sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.