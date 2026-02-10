Goal.com
Liverpool membuat kesalahan besar dengan menjual Luis Diaz ke Bayern Munich dan menaruh kepercayaan mereka pada Cody Gakpo yang hanya memiliki satu dimensi.

Penggemar Liverpool tidak pernah benar-benar menghargai Luis Diaz. Memang, sebagian besar dari mereka tampaknya menyambut kepergian pemain Kolombia itu ke Bayern Munich musim panas lalu, meyakini bahwa penjualan Diaz diperlukan untuk mengakomodasi transfer senilai £116 juta ($158 juta) untuk Florian Wirtz, dengan Cody Gakpo masih tersedia untuk mengisi posisi utama di sayap kiri.

Arne Slot juga menegaskan bahwa itu adalah keputusan yang tepat karena Liverpool berusaha untuk membangun kesuksesan gelar Premier League 2024-25 mereka. Wirtz adalah salah satu dari tujuh pemain baru yang didatangkan dalam gelombang transfer rekor, dan Diaz dianggap sebagai pemain yang bisa digantikan.

"Saya akan sangat merindukan lagunya, sangat, sangat, sangat, karena mungkin itu salah satu lagu terbaik yang dimiliki para penggemar kami untuk seorang pemain," kata Slot setelah konfirmasi kepergian Diaz. "Dan tentu saja semua kontribusinya dalam membantu kami memenangkan liga. Tapi ini juga siapa kami sebagai klub. Kami melakukan transfer besar-besaran, kami telah melakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi klub ini juga perlu mengembalikan dana untuk menyelesaikan transfer yang sudah kami lakukan."

Slot sangat meremehkan peran Diaz; dia adalah pemain paling penting Liverpool di fase akhir musim setelah dipindahkan ke posisi false nine. Bayern merekrut pemain kelas dunia di puncak kariernya dengan harga £65,5 juta ($89 juta), dan mereka tahu betul betapa besarnya kesepakatan ini.

"Luis Diaz adalah pemain dengan pengalaman internasional, kualitas luar biasa, keterampilan hebat, dan keandalan yang akan membantu tim kami segera," kata Max Eberl, direktur olahraga Bayern, di situs resmi klub. "Kami sangat senang bisa membawanya ke FC Bayern. Transfer seperti ini berhasil ketika setiap bagian dari mesin bekerja sama. Para penggemar kami dapat menantikan untuk melihat pemain yang luar biasa."

Itulah penilaian yang benar-benar pantas untuk Diaz, dan dia telah melampaui ekspektasi dalam tujuh bulan pertamanya di Allianz Arena. Sementara itu, Liverpool telah menurun dari juara Inggris menjadi calon peserta Liga Europa, dan Gakpo menjadi titik lemah terbesar di lini serang. Memindahkan Diaz telah kembali menghantui The Reds, yang seharusnya tidak pernah menjadikannya sebagai kambing hitam.

    Kekuatan inspiratif

    Perlu dicatat bahwa Diaz memang berusaha untuk pindah, tetapi hanya setelah negosiasi perpanjangan kontrak gagal. Jelas, Liverpool tidak membuatnya merasa dihargai sebagaimana mestinya, karena tidak ada alasan sepak bola yang baik baginya untuk pergi.

    Slot telah membawa The Reds kembali ke puncak di Inggris, dan mereka hanya tersingkir dari Liga Champions setelah kekalahan adu penalti di babak 16 besar melawan Paris Saint-Germain, yang akhirnya menjadi juara. Ada pembicaraan tentang dinasti baru di Anfield, yang tidak terasa mustahil, dan Diaz seharusnya diberi status tak tersentuh.

    Dia mencatatkan 25 keterlibatan gol dalam 50 penampilan di semua kompetisi, dan meskipun itu dua lebih sedikit dari yang dicapai Gakpo, tujuh di antaranya datang dalam 11 pertandingan Premier League terakhir Liverpool. Mereka mungkin tidak akan lolos jika Diaz tidak muncul sebagai kekuatan inspiratif.

    Baik saat bergantian dengan Gakpo di sisi kiri atau bermain di tengah, pemain internasional Kolombia ini secara konsisten memberikan kontribusi, bahkan melampaui pencetak gol terbanyak Mohamed Salah, yang tampaknya kehabisan tenaga di minggu-minggu terakhir musim.

    'Tidak ada kesempatan' Gakpo lebih baik

    Diaz juga memainkan peran kunci dalam kemenangan FA Cup dan dua gelar Carabao Cup berturut-turut di era Jurgen Klopp, menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di sepak bola Inggris. Sangat mengherankan bahwa semua itu seolah dilupakan saat Liverpool fokus pada Wirtz sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas.

    Yang lebih tidak dapat dimaafkan adalah fakta bahwa Gakpo langsung mendahului Diaz dalam hierarki skuad setelah kedatangan Wirtz. Jangan tertipu oleh statistik dari musim debut Slot di Anfield; permainan Gakpo tidak sebanding dengan Diaz.

    Sementara Diaz menjadi kunci dalam permainan pressing Liverpool dan menimbulkan kekacauan dengan dribbling tak terduga dan umpan-umpan tajamnya, Gakpo adalah penyerang satu dimensi yang sering menghilang. Mantan pemain PSV ini tidak memiliki kecepatan atau kekuatan fisik seperti Diaz, dan terlalu bergantung pada kaki kanannya, yang memudahkan bek untuk memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan.

    Gakpo tidak akan pernah bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu dalam jangka panjang, meskipun ia memiliki finishing yang presisi dan kualitas teknis yang mengesankan. Memang, meskipun ia membuka musim ini dengan empat gol dan tiga assist dalam 13 penampilan pertamanya, kecenderungan Gakpo untuk datang dan pergi dalam pertandingan jelas menghambat kelancaran permainan Liverpool.

    Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mengamati hal ini, mengatakan dalam podcastnya pada Oktober: "Saya pikir kepergian Diaz, saya tidak tahu apakah itu keputusan yang baik. Saya pikir dia pemain top, Diaz. Diizinkan meninggalkan klub, apakah mereka menggantikannya dengan yang lebih baik? Apakah Gakpo lebih baik? Saya akan mengatakan tidak, tidak mungkin. Mereka tidak berfungsi, mereka tidak bermain sebaik sebelumnya."

    Menyusut di hadapan kesulitan

    Melompat ke masa kini, masalah-masalah tersebut masih menghantui Liverpool. Kekalahan 2-1 di kandang melawan Manchester City pada Minggu lalu membuat tim asuhan Slot terpuruk di peringkat keenam klasemen, tertinggal 17 poin dari pemuncak klasemen Arsenal dan empat poin dari zona kualifikasi Liga Champions.

    Gakpo hanya mencatatkan 30 sentuhan bola dalam 85 menit bermainnya di Anfield, gagal melepaskan tembakan tepat sasaran sambil kehilangan penguasaan bola delapan kali. Singkatnya, dia adalah definisi ketidak efektifan, melanjutkan tren yang mengkhawatirkan, dan beberapa pejabat Liverpool mungkin menyesali keputusan untuk mengikat pemain internasional Belanda itu dengan kontrak baru berdurasi lima tahun pada Agustus.

    Anda tahu persis apa yang akan terjadi setiap kali Gakpo menguasai bola; dia akan memotong ke dalam dan terjebak dalam kerumunan, menghentikan momentum yang mungkin dimiliki Liverpool. Dia kekurangan imajinasi dan ledakan yang membuat Diaz menjadi aset unik.

    Pada titik ini, Slot akan lebih baik memberikan kesempatan bermain secara reguler kepada Rio Ngumoha yang berusia 17 tahun daripada terus mengandalkan Gakpo. Dia menciut di hadapan kesulitan, dan Liverpool tidak bisa membiarkan adanya pemain yang tidak berkontribusi saat mereka berusaha menyelamatkan musim yang sejauh ini sangat buruk.

    'Badai yang sesungguhnya'

    Berbeda jauh, Diaz tampil gemilang di lingkungan barunya di Munich. Mantan bintang Porto ini telah mencetak total 32 gol dan assist dalam 30 penampilannya bersama Bayern, dengan lima di antaranya dicetak melawan Hoffenheim pada akhir pekan lalu.

    Diaz memenangkan dua penalti yang dieksekusi oleh Harry Kane dan mencetak hat-trick sendiri saat Bayern menang 5-1 atas tim peringkat ketiga Bundesliga. Penampilannya hampir sempurna, seperti yang kita lihat di lima liga top Eropa musim ini, dan gol ketiganya sangat brilian, dengan Diaz melepaskan diri dari beknya di tepi kotak penalti sebelum melepaskan bola ke sudut jauh dengan akurasi yang tak tertandingi.

    "Pemain yang fantastis, sangat senang bisa bermain dengannya," kata Kane kepada ESPN saat ditanya tentang Diaz setelah pertandingan, setelah membangun chemistry instan dengan pemain Kolombia tersebut. "Dia menjadi ancaman sepanjang pertandingan, dia bisa masuk ke posisi lebar dan menyulitkan bek dalam situasi satu lawan satu, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa berlari di sepanjang garis, dan dia masuk ke area berbahaya. Saya katakan saat dia pertama kali datang, dia masuk ke kotak enam yard, dia masuk ke area-area yang mudah dicetak gol, dan Anda melihat itu lagi hari ini."

    CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, menambahkan di saluran media klub: "Kami benar-benar menikmati Luis Diaz, dia benar-benar seperti badai." Itu adalah deskripsi yang tepat untuk Diaz, whose dinamisme telah membawa tim Vincent Kompany ke level yang lebih tinggi.

    Mirip Ribéry

    Bayern Munich berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar Bundesliga, unggul enam poin dari Borussia Dortmund di puncak klasemen, dan membuktikan kualitas mereka di Liga Champions dengan mudah mengalahkan Chelsea dan PSG di fase grup, dengan Diaz mencetak dua gol melawan PSG. Mereka juga lolos ke perempat final DFB-Pokal, dan berpotensi meraih semua trofi jika lini depan mereka terus tampil gemilang.

    Diaz, Kane, dan Michael Olise memiliki potensi untuk menjadi trio legendaris yang suatu hari nanti dapat disejajarkan dengan 'MSN' Barcelona dan 'BBC' Real Madrid. Kane menjadi sorotan utama sebagai sumber gol utama Bayern, namun Diaz dan Olise telah dibandingkan dengan duet legendaris yang mengantarkan kesuksesan klub antara 2010 dan 2020.

    Eberl mengatakan kepada Sky Sports Jerman bulan lalu: "Ketika saya melihat posisi dan gerakan Michael, dia mirip dengan Arjen Robben. Dia seperti Robben baru yang kita miliki. Halus, elegan. Dan dengan Lucho di sisi lain, kita memiliki tipe Franck Ribery, pembuat kekacauan kreatif. Kemitraan sayap kita luar biasa."

    Menurut kata-katanya sendiri, Diaz memiliki "koneksi khusus" dengan Salah di Liverpool, dan tampaknya dia telah mereplikasi hal itu dengan Olise. Permainan sayap terbalik mereka sangat menyenangkan untuk ditonton, Olise memberikan kontrol untuk melengkapi keahlian Diaz dalam menciptakan kekacauan, dan hasil akhir mereka sudah menyaingi pasangan 'Robbery' yang terkenal.

    Kesamaan antara Ribery dan Diaz sangat mencolok. Ribery juga seorang pemain yang tak terduga yang bisa membuka permainan dalam sekejap, dan kualitasnya dalam berjuang tanpa bola menjadi contoh bagi tim. Dia menggabungkan keterampilan yang menakjubkan dengan tekad yang ganas, dan Diaz berasal dari kain yang sama. Di puncak karirnya, Ribery tak terbendung dan sangat disayangkan tidak memenangkan Ballon d'Or; mungkin Diaz bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh pemain Prancis itu.

    'Kesalahan besar'

    Betapa Slot pasti berharap dia masih bisa mengandalkan Diaz saat ini. Dia adalah pemain penentu kemenangan yang sama-sama menikmati menghalangi lawan dan menerobos ke gawang, dan Gakpo seharusnya tidak pernah dipuja-puja berlebihan.

    Liverpool membayar harga mahal atas kesalahan fatal mereka. Contoh lain bagaimana serangan mereka melemah terlihat dalam kekalahan 2-1 di Chelsea pada awal musim ini, yang membuat Gary Neville "sangat kecewa" dalam komentarnya di Sky Sports. "Pemain tengah dan penyerang benar-benar tidak berguna," kata mantan bek Inggris dan United itu. "Mereka kehilangan bola dengan cara yang tidak terbayangkan. Gakpo, Salah, pemborosan."

    Mantan striker Liverpool, Daniel Sturridge, kemudian menyoroti masalah utama di studio Sky Sports: "Luis Diaz adalah kehilangan besar bagi saya. Ketika melihat Liverpool musim lalu dan bagaimana mereka biasa menekan, saya pikir dia adalah orang yang akan memimpin tekanan di lini depan. Bagi saya, Luis Diaz, seberapa gigihnya dia dalam menguasai bola dan seberapa laparnya dia untuk mengembalikannya untuk timnya - dia membawa sesuatu ke Liverpool yang sekarang mereka rindukan.

    "Dia akan mengorbankan dirinya secara defensif. Itulah yang harus mereka cari tahu sekarang - siapa di lini serang yang akan mengorbankan dirinya sedikit. Dalam lini depan tiga orang, selalu harus ada satu orang yang berkata, 'Saya tidak haus akan statistik.' Saya tidak yakin manajer tahu apa yang akan dia lakukan."

    Slot masih belum menemukan cara untuk menggantikan kehilangan Diaz, yang mewakili semangat tim yang tak tergoyahkan di ruang ganti pada tahun terakhirnya di Anfield. Liverpool harus menargetkan pengganti yang tepat untuknya agar bisa mendapatkan kembali hal itu pada musim 2026-27, karena Gakpo jelas tidak mampu mengemban tugas tersebut.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

