Liverpool membuat kesalahan besar dengan menjual Luis Diaz ke Bayern Munich dan menaruh kepercayaan mereka pada Cody Gakpo yang hanya memiliki satu dimensi.

Arne Slot juga menegaskan bahwa itu adalah keputusan yang tepat karena Liverpool berusaha untuk membangun kesuksesan gelar Premier League 2024-25 mereka. Wirtz adalah salah satu dari tujuh pemain baru yang didatangkan dalam gelombang transfer rekor, dan Diaz dianggap sebagai pemain yang bisa digantikan.

"Saya akan sangat merindukan lagunya, sangat, sangat, sangat, karena mungkin itu salah satu lagu terbaik yang dimiliki para penggemar kami untuk seorang pemain," kata Slot setelah konfirmasi kepergian Diaz. "Dan tentu saja semua kontribusinya dalam membantu kami memenangkan liga. Tapi ini juga siapa kami sebagai klub. Kami melakukan transfer besar-besaran, kami telah melakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi klub ini juga perlu mengembalikan dana untuk menyelesaikan transfer yang sudah kami lakukan."

Slot sangat meremehkan peran Diaz; dia adalah pemain paling penting Liverpool di fase akhir musim setelah dipindahkan ke posisi false nine. Bayern merekrut pemain kelas dunia di puncak kariernya dengan harga £65,5 juta ($89 juta), dan mereka tahu betul betapa besarnya kesepakatan ini.

"Luis Diaz adalah pemain dengan pengalaman internasional, kualitas luar biasa, keterampilan hebat, dan keandalan yang akan membantu tim kami segera," kata Max Eberl, direktur olahraga Bayern, di situs resmi klub. "Kami sangat senang bisa membawanya ke FC Bayern. Transfer seperti ini berhasil ketika setiap bagian dari mesin bekerja sama. Para penggemar kami dapat menantikan untuk melihat pemain yang luar biasa."

Itulah penilaian yang benar-benar pantas untuk Diaz, dan dia telah melampaui ekspektasi dalam tujuh bulan pertamanya di Allianz Arena. Sementara itu, Liverpool telah menurun dari juara Inggris menjadi calon peserta Liga Europa, dan Gakpo menjadi titik lemah terbesar di lini serang. Memindahkan Diaz telah kembali menghantui The Reds, yang seharusnya tidak pernah menjadikannya sebagai kambing hitam.