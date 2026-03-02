Getty Images Sport
Liverpool memantau bintang Bundesliga yang sedang naik daun sebagai cadangan jika tawaran untuk Michael Olise gagal, sementara The Reds terus mencari pengganti Mohamed Salah
Minat Liverpool terhadap Olise: Kabar terbaru
Raksasa Merseyside memiliki tradisi panjang dalam merekrut talenta dari kasta tertinggi sepak bola Jerman, dengan pemain seperti Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai, dan Ryan Gravenberch yang berhasil melakukan transisi dengan sukses. Olise, yang pindah ke Bavaria dari Crystal Palace, telah lama menjadi incaran di Anfield. Sky Sport melaporkan sejak November lalu bahwa pemain internasional Prancis itu menjadi incaran The Reds, namun kesepakatan tetap rumit. Hal ini sangat tidak realistis, karena Olise tidak memiliki klausul pelepasan dan masih terikat kontrak hingga 2029, seperti yang dikonfirmasi dalam laporan tersebut, menyarankan Liverpool mungkin perlu mencari alternatif jika Bayern menolak untuk berkompromi.
Yan Diomande muncul sebagai alternatif utama.
Jika transfer Olise terbukti tidak mungkin, Liverpool telah mengidentifikasi target cadangan yang sedang menggebrak Jerman. Pemain berusia 19 tahun, Yan Diomande, telah menjadi bintang baru di musim Bundesliga, dengan serangkaian penampilan yang telah menarik perhatian klub-klub elite Eropa. Diketahui bahwa Liverpool sedang memantau winger tersebut "sangat intensif" saat mereka mencari pemain dengan kecepatan ledak dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menggantikan peran Salah di sayap kanan.
Leipzig dikenal sebagai negosiator yang tangguh dan bertekad mempertahankan aset berharga mereka setidaknya untuk satu musim lagi. Namun, setiap pemain memiliki harga dalam sistem Red Bull. Tim Jerman tersebut dilaporkan akan "siap bernegosiasi" jika menerima tawaran sekitar €100 juta (£83 juta). Meskipun Leipzig ingin meyakinkan Diomande untuk bertahan hingga musim panas, daya tarik Liga Premier dan kesempatan untuk menjadi wajah era baru di Liverpool mungkin terlalu kuat untuk ditolak.
Kembalinya pertahanan yang mengejutkan tampaknya akan terjadi.
Meskipun fokus tetap pada serangan, Liverpool dilaporkan juga berusaha mengatasi masalah kedalaman pertahanan mereka dengan membawa kembali wajah yang sudah familiar. Jarell Quansah, yang baru saja meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada musim panas lalu dalam transfer senilai sekitar €35 juta, dikabarkan akan kembali secara sensasional. Bek tengah muda Inggris ini telah tampil impresif di Leverkusen, membuat The Reds mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rahasia yang tercantum dalam perjanjian transfer aslinya guna memperkuat barisan pertahanan mereka.
Laporan dari Sky Sport mengungkapkan bahwa Liverpool cukup cerdik untuk menyertakan jaring pengaman selama negosiasi, dengan menambahkan opsi pembelian kembali sebesar €80 juta untuk transfer tersebut, yang dapat diaktifkan hingga Mei 2026. Dengan The Reds saat ini melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi bek tengah, jajaran manajemen serius mempertimbangkan untuk membawa lulusan akademi tersebut kembali ke rumah untuk memberikan persaingan bagi Virgil van Dijk dan Konate.
Musim panas transisi di Anfield
Kedatangan potensial talenta Bundesliga bertepatan dengan periode ketidakpastian terkait beberapa anggota skuad saat ini. Di samping pertanyaan seputar masa depan jangka panjang Salah, Federico Chiesa juga diperkirakan akan hengkang setelah jendela transfer Januari yang dipenuhi spekulasi. Hal ini akan meninggalkan kekosongan signifikan di area sayap, menjelaskan mengapa klub begitu proaktif dalam memantau pemain seperti Olise dan Diomande sebelum jendela transfer musim panas bahkan dibuka.
Salah dikaitkan erat dengan kemungkinan hengkang dari Anfield pada Januari setelah komentar pedasnya pasca hasil imbang 3-3 Liverpool melawan Leeds pada Desember, di mana ia mengaku telah "ditinggalkan" oleh klub.
Saat itu, Salah mengatakan: "Saya tidak percaya harus duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Ini adalah kali ketiga saya duduk di bangku cadangan, dan saya pikir ini adalah pertama kalinya dalam karier saya. Saya sangat frustrasi. Saya telah memberikan begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu. Dan sekarang saya duduk di bangku cadangan tanpa tahu mengapa. Rasanya seperti klub telah meninggalkan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin menyalahkan saya sepenuhnya."
Salah kemudian meminta maaf kepada rekan-rekannya atas ledakannya. Potensi kepergiannya pada Januari tidak terwujud, karena penyerang tersebut ikut serta bersama Mesir ke Piala Afrika. The Pharaohs tersingkir di semifinal oleh Senegal, yang kemudian memenangkan trofi.
