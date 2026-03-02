Liverpool memantau bintang Bundesliga yang sedang naik daun sebagai cadangan jika tawaran untuk Michael Olise gagal, sementara The Reds terus mencari pengganti Mohamed Salah

Kedatangan potensial talenta Bundesliga bertepatan dengan periode ketidakpastian terkait beberapa anggota skuad saat ini. Di samping pertanyaan seputar masa depan jangka panjang Salah, Federico Chiesa juga diperkirakan akan hengkang setelah jendela transfer Januari yang dipenuhi spekulasi. Hal ini akan meninggalkan kekosongan signifikan di area sayap, menjelaskan mengapa klub begitu proaktif dalam memantau pemain seperti Olise dan Diomande sebelum jendela transfer musim panas bahkan dibuka.

Salah dikaitkan erat dengan kemungkinan hengkang dari Anfield pada Januari setelah komentar pedasnya pasca hasil imbang 3-3 Liverpool melawan Leeds pada Desember, di mana ia mengaku telah "ditinggalkan" oleh klub.

Saat itu, Salah mengatakan: "Saya tidak percaya harus duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Ini adalah kali ketiga saya duduk di bangku cadangan, dan saya pikir ini adalah pertama kalinya dalam karier saya. Saya sangat frustrasi. Saya telah memberikan begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu. Dan sekarang saya duduk di bangku cadangan tanpa tahu mengapa. Rasanya seperti klub telah meninggalkan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin menyalahkan saya sepenuhnya."

Salah kemudian meminta maaf kepada rekan-rekannya atas ledakannya. Potensi kepergiannya pada Januari tidak terwujud, karena penyerang tersebut ikut serta bersama Mesir ke Piala Afrika. The Pharaohs tersingkir di semifinal oleh Senegal, yang kemudian memenangkan trofi.