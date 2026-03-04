Liverpool harus memecat Arne Slot: The Reds yang enggan harus mengambil keputusan sulit setelah kekalahan telak dari Wolves, karena pelatih asal Belanda itu terbukti tidak mampu menyelamatkan musim yang berantakan

Beberapa pendukung masih enggan mengakui bahwa Slot harus dipecat - dan itu bisa dimengerti. Dia adalah salah satu dari dua orang yang pernah memenangkan gelar juara bersama Liverpool dalam 36 tahun terakhir - dan dia melakukannya pada musim pertamanya sebagai pelatih.

Oleh karena itu, masih ada perasaan bahwa Slot seharusnya diberi lebih banyak waktu - karena dia pantas mendapatkannya. Sayangnya, argumen ini lebih bersifat emosional daripada rasional, kini hampir sepenuhnya didasarkan pada perasaan bahwa para pendukung berhutang budi kepada orang Belanda itu karena telah memberi mereka salah satu hari terbaik dalam hidup mereka, dan karenanya mereka berhutang loyalitas kepadanya - setidaknya hingga akhir musim.

Para penggemar juga bangga bahwa Liverpool bukanlah 'klub yang mudah memecat manajer'. Di Anfield, manajer selalu dianggap lebih penting daripada pemain - dan biasanya didukung melalui masa-masa sulit, sesuai dengan lagu kebangsaan klub, 'You'll Never Walk Alone'.

Namun, kombinasi antara tradisi dan prestasi masa lalu seharusnya tidak cukup untuk mempertahankan Slot dalam jabatannya, mengingat kesulitan saat ini mengancam kesuksesan di masa depan, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa kualifikasi Liga Champions sangat penting bagi stabilitas ekonomi klub setelah pengeluaran rekor musim panas lalu untuk biaya transfer dan gaji.