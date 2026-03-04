Goal.com
Liverpool harus memecat Arne Slot: The Reds yang enggan harus mengambil keputusan sulit setelah kekalahan telak dari Wolves, karena pelatih asal Belanda itu terbukti tidak mampu menyelamatkan musim yang berantakan

Arne Slot menyebut kekalahan memalukan 2-1 pada Selasa di Wolves sebagai "cerita yang sama seperti biasa". Dan dia benar. Tidak ada yang baru atau istimewa dari kekalahan yang sangat dapat diprediksi itu di Molineux. Liverpool tampil sangat buruk di babak pertama, berhasil bangkit setelah memberikan gol kepada lawan, namun akhirnya kalah karena kebobolan gol penentu di menit injury time.

Itu adalah rangkaian peristiwa yang kacau balau yang menurut Slot "menyimpulkan" musim timnya, dengan The Reds yang secara mental dan fisik rapuh kini berada dalam bahaya nyata untuk finis di luar lima besar Premier League - hanya setahun setelah memenangkan gelar.

Pertanyaan yang jelas, lalu, adalah apa yang akan dia lakukan tentang hal itu? Atau mungkin lebih tepatnya, apa yang bisa dia lakukan tentang hal itu? Karena Slot telah memberikan sedikit bukti yang menunjukkan dia mampu membalikkan keadaan. Sebaliknya, argumen untuk mempertahankan jasa Slot di luar akhir musim ini telah sepenuhnya runtuh.

    Dukungan penuh kepada manajer mereka

    Beberapa pendukung masih enggan mengakui bahwa Slot harus dipecat - dan itu bisa dimengerti. Dia adalah salah satu dari dua orang yang pernah memenangkan gelar juara bersama Liverpool dalam 36 tahun terakhir - dan dia melakukannya pada musim pertamanya sebagai pelatih.

    Oleh karena itu, masih ada perasaan bahwa Slot seharusnya diberi lebih banyak waktu - karena dia pantas mendapatkannya. Sayangnya, argumen ini lebih bersifat emosional daripada rasional, kini hampir sepenuhnya didasarkan pada perasaan bahwa para pendukung berhutang budi kepada orang Belanda itu karena telah memberi mereka salah satu hari terbaik dalam hidup mereka, dan karenanya mereka berhutang loyalitas kepadanya - setidaknya hingga akhir musim.

    Para penggemar juga bangga bahwa Liverpool bukanlah 'klub yang mudah memecat manajer'. Di Anfield, manajer selalu dianggap lebih penting daripada pemain - dan biasanya didukung melalui masa-masa sulit, sesuai dengan lagu kebangsaan klub, 'You'll Never Walk Alone'.

    Namun, kombinasi antara tradisi dan prestasi masa lalu seharusnya tidak cukup untuk mempertahankan Slot dalam jabatannya, mengingat kesulitan saat ini mengancam kesuksesan di masa depan, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa kualifikasi Liga Champions sangat penting bagi stabilitas ekonomi klub setelah pengeluaran rekor musim panas lalu untuk biaya transfer dan gaji.

    Tidak ada alasan untuk berada di peringkat kelima.

    Liverpool jelas tidak ingin menjadi seperti Manchester United, yang berganti-ganti proyek olahraga secara drastis dari satu ke yang lain hampir setiap tahun selama 13 tahun terakhir. Tim perekrutan The Reds mengidentifikasi Slot sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala, dan dia tidak membuang waktu untuk membenarkan keputusan mereka dengan melakukan beberapa penyesuaian taktis cerdas untuk mengubah skuad yang sama yang finis di posisi ketiga di bawah pendahulunya menjadi juara Premier League.

    Slot juga layak mendapat pujian abadi atas cara dia menangani kematian tragis Diogo Jota - sebuah kehilangan yang sulit diukur dampaknya terhadap rekan-rekannya yang hancur - sementara dia juga harus menghadapi cedera yang tidak beruntung dan tidak tepat waktu, terutama pada pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, Alexander Isak, dan perselisihan spektakuler dengan pemain terpentingnya, Mohamed Salah.

    Namun, meskipun ada banyak penjelasan untuk penurunan performa The Reds musim ini, hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi tim yang diperkuat dengan dana hampir £450 juta untuk berada di peringkat kelima klasemen Premier League, tertinggal 16 poin dari tim Arsenal yang biasa-biasa saja.

    Kinerja dan hasil yang buruk

    Kabar dari Anfield menyebutkan bahwa Slot tidak akan dinilai semata-mata berdasarkan hasil pada akhir musim. Penampilan tim juga akan menjadi faktor penentu yang sangat besar dalam masa depannya. Masalah bagi Slot, bagaimanapun, adalah bahwa penampilan Liverpool sama buruknya dengan hasil mereka.

    Mereka tidak kalah dalam pertandingan liga antara akhir November dan pertengahan Januari - tetapi hanya menang empat kali selama 10 pertandingan tak terkalahkan terburuk dalam sejarah kasta tertinggi, dengan The Reds menampilkan performa buruk melawan tiga tim promosi baru, Sunderland, Leeds, dan Burnley.

    Banyak yang dibicarakan tentang rekor tiga kemenangan beruntun mereka menjelang kekalahan telak pada Selasa malam. Namun, meskipun tim Slot menunjukkan semangat juang yang patut diapresiasi dalam kemenangan di Stadium of Light, mereka berhasil mencuri kemenangan di City Ground berkat gol penentu Alexis Mac Allister pada menit ke-97, dan bahkan dalam kemenangan 5-2 yang membangkitkan moral melawan West Ham di Anfield akhir pekan lalu, tim tamu sebenarnya memiliki angka gol yang diharapkan lebih tinggi (1,86 banding 1,84), dengan ketiga gol pertama Liverpool berasal dari situasi tendangan bebas, dan dua gol terakhir dari pantulan.

    Melakukan hal yang sama berulang-ulang

    Pujian memang pantas diberikan atas peningkatan drastis ancaman Liverpool dalam situasi tendangan sudut dalam beberapa bulan terakhir, namun Slot sendiri mengakui bahwa timnya masih kesulitan untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam permainan terbuka. Absennya Florian Wirtz akibat cedera tak diragukan lagi menjadi masalah besar dalam hal ini, namun ketergantungan Liverpool pada pemain Jerman itu untuk menembus pertahanan rendah lawan sangat mengkhawatirkan.

    Di Molineux, Slot menyinggung kurangnya penetrasi di sayap saat membahas penampilan babak pertama yang tidak efektif (tidak ada satu pun 'peluang besar' yang diciptakan), dan gol liga pertama Salah dalam empat bulan tentu tidak mengalihkan perhatian dari kontribusi keseluruhan yang mengecewakan, dengan pemain Mesir itu gagal menciptakan satu pun peluang sepanjang malam - terutama karena dia membuang peluang emas untuk memenangkan pertandingan.

    Adapun Cody Gakpo, pemain Belanda itu sayangnya mewakili kecenderungan Liverpool untuk terus melakukan hal yang sama berulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda.

    Legenda klub Steve Gerrard berargumen di TNT Sports bahwa Rio Ngumoha kini harus masuk ke tim di sayap kiri, mulai dari pertandingan ulang Piala FA melawan Wolves pada Jumat mendatang, tetapi hal itu sudah jelas setelah penampilannya yang singkat di City Ground pada Sabtu pekan lalu. 

    Dalam hal itu, Slot benar-benar tidak membantu dirinya sendiri saat ini dengan terus mempertahankan pemain yang tidak layak untuk menjadi starter setiap pertandingan.

    Memulai dan mengakhiri dengan buruk

    Dia jelas kekurangan opsi di lini serang, dan itu bukan salahnya, melainkan kesalahan para petinggi klubnya yang gagal merekrut pengganti Luis Diaz, baik pada bursa transfer musim panas maupun musim dingin - sebuah kelalaian yang semakin terlihat parah akibat dampak instan Antoine Semenyo di Manchester City.

    Namun, Slot direkrut karena kemampuannya memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Dia melakukannya di Feyenoord. Dan dia melakukannya pada tahun pertamanya di Liverpool. Namun, dia tidak melakukannya lagi.

    Kesalahan mungkin telah dibuat di bursa transfer - dan tidak ada yang lebih besar dari kegagalan merekrut Marc Guehi - tetapi skuad sekuat ini seharusnya tidak berada di bawah Manchester United dan Aston Villa di klasemen.

    Namun, Liverpool sedang membayar harga yang tak terhindarkan akibat sering memulai dan mengakhiri pertandingan dengan buruk - dan itu adalah tanggung jawab manajer, tak peduli dari sudut pandang mana pun. Entah dia tidak berhasil menanamkan pentingnya bermain dengan intensitas sejak peluit pertama berbunyi - atau para pemainnya sudah tidak mendengarkannya lagi. 

    Akibatnya, tim yang hanya mencetak lima gol dalam 30 menit pertama dari 29 pertandingan Premier League musim ini sering kali harus memaksakan diri di 15 menit terakhir, yang mengakibatkan hilangnya bentuk dan ketenangan, biasanya disebabkan oleh penarikan salah satu bek tengah (Ibrahima Konate).

    Tentu saja bukan kebetulan bahwa Liverpool telah kehilangan poin di waktu tambahan sebanyak tujuh kali - dan dengan demikian, memecahkan rekor untuk gol kemenangan terbanyak yang kebobolan mulai dari menit ke-90.

    Harapan daripada ekspektasi

    Sangat salah jika menyarankan bahwa Slot telah kehilangan ruang ganti. Selain Salah, kami belum mendengar keluhan publik lain dari para pemain—atau bahkan bisikan ketidakpuasan di ruang ganti.

    Namun, ada kelambatan dan kelelahan yang sangat terlihat pada Liverpool yang sangat mengkhawatirkan. Mereka telah kehilangan keunggulan mereka, dan hal itu bisa disebabkan oleh kelelahan mental atau fisik. Atau mungkin keduanya.

    Van Dijk sekali lagi menyatakan di Molineux bahwa ini adalah "musim yang naik-turun karena berbagai alasan" - tetapi intinya adalah Slot tidak lagi terlihat mampu menyelamatkan situasi.

    Liverpool tentu tidak akan memecatnya. Setidaknya tidak sekarang; tidak dengan The Reds akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial di liga dan dua kompetisi piala. Para penggemar juga akan terus mendukung pelatih dan para pemainnya - tetapi dengan harapan, bukan ekspektasi, bahwa situasi akan membaik dalam beberapa bulan ke depan.

    Bahkan pendukung setia Slot pun kini diuji keyakinannya terhadap pelatih asal Belanda ini dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan kurang dari setahun yang lalu. Mereka pun sudah bosan dengan cerita yang sama - dan kecuali Slot bisa mengubah narasi, Liverpool tak akan punya pilihan selain mengganti pelatihnya.

