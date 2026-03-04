Liverpool harus memecat Arne Slot: The Reds yang enggan harus mengambil keputusan sulit setelah kekalahan telak dari Wolves, karena pelatih asal Belanda itu terbukti tidak mampu menyelamatkan musim yang berantakan

Dia jelas kekurangan opsi di lini serang, dan itu bukan salahnya, melainkan kesalahan para petinggi klubnya yang gagal merekrut pengganti Luis Diaz, baik pada bursa transfer musim panas maupun musim dingin - sebuah kelalaian yang semakin terlihat parah akibat dampak instan Antoine Semenyo di Manchester City.
Namun, Slot direkrut karena kemampuannya memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Dia melakukannya di Feyenoord. Dan dia melakukannya pada tahun pertamanya di Liverpool. Namun, dia tidak melakukannya lagi.
Kesalahan mungkin telah dibuat di bursa transfer - dan tidak ada yang lebih besar dari kegagalan merekrut Marc Guehi - tetapi skuad sekuat ini seharusnya tidak berada di bawah Manchester United dan Aston Villa di klasemen.
Namun, Liverpool sedang membayar harga yang tak terhindarkan akibat sering memulai dan mengakhiri pertandingan dengan buruk - dan itu adalah tanggung jawab manajer, tak peduli dari sudut pandang mana pun. Entah dia tidak berhasil menanamkan pentingnya bermain dengan intensitas sejak peluit pertama berbunyi - atau para pemainnya sudah tidak mendengarkannya lagi.
Akibatnya, tim yang hanya mencetak lima gol dalam 30 menit pertama dari 29 pertandingan Premier League musim ini sering kali harus memaksakan diri di 15 menit terakhir, yang mengakibatkan hilangnya bentuk dan ketenangan, biasanya disebabkan oleh penarikan salah satu bek tengah (Ibrahima Konate).
Tentu saja bukan kebetulan bahwa Liverpool telah kehilangan poin di waktu tambahan sebanyak tujuh kali - dan dengan demikian, memecahkan rekor untuk gol kemenangan terbanyak yang kebobolan mulai dari menit ke-90.