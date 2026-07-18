Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liverpool hampir merekrut pemain remaja dari klub raksasa Kolombia
Liverpool bersiap menuntaskan kesepakatan senilai £750.000
Menurut laporan The Athletic, Liverpool akan segera menyelesaikan proses perekrutan Martinez, pemain timnas muda Kolombia, dengan biaya transfer sekitar £750.000. Gelandang serang berusia 17 tahun ini telah bertolak ke Merseyside untuk menyelesaikan prosedur akhir transfer tersebut, meskipun ia baru akan secara resmi bergabung dengan skuad klub pada musim panas mendatang.
Martinez akan tetap bermain di Atletico Nacional untuk musim mendatang, karena Liverpool ingin ia melanjutkan perkembangannya di lingkungan yang sudah dikenalnya. Selama periode 12 bulan ini, klub Anfield tersebut akan turut berperan langsung dalam proses latihan dan perkembangannya. Pendekatan yang sabar ini memastikan sang pemain muda memperoleh pengalaman berharga sebelum secara permanen pindah ke sepak bola Inggris.
- Getty Images Sport
Misi pengintaian membuahkan hasil di Kolombia
Remaja tersebut menarik perhatian staf perekrutan klub berkat penampilannya yang luar biasa bersama Kolombia di Kejuaraan U-17 Amerika Selatan pada bulan April. Martinez tampil menonjol sepanjang turnamen, yang berpuncak pada kemenangan Kolombia atas Argentina di final untuk mengangkat trofi.
Keberhasilan perekrutan ini merupakan hasil kerja sama yang melibatkan beberapa tokoh kunci di jajaran manajemen Liverpool. Masukan datang dari kepala pemandu bakat Amerika Selatan yang telah lama menjabat, Fernando Troiani, serta kepala perekrutan akademi, Chris Dowling. Yang terpenting, direktur bakat global Liverpool, Matt Newberry, turut berperan besar dalam proses ini.
Membangun untuk masa depan jangka panjang
Meskipun transfer Martinez berfokus pada masa depan, Liverpool belakangan ini cukup aktif dalam merekrut talenta muda lainnya dari berbagai penjuru dunia. Pada Januari lalu, klub ini mendatangkan bek timnas muda Senegal, Mor Talla Ndiaye, dari Amitie FC dengan nilai transfer sebesar 1 juta poundsterling. Mereka juga mendatangkan rekan sesama bek tengah, Ifeanyi Ndukwe, dari Austria Vienna melalui kesepakatan senilai 2,5 juta poundsterling.
Kedatangan para pemain ini menandakan niat yang jelas dari klub untuk tetap unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam perburuan talenta akademi elit. Dengan mengidentifikasi Martinez sejak dini, Liverpool berharap telah mendapatkan pemain yang pada akhirnya mampu menembus tim utama.
- Getty Images Sport
Iraola menuntut lebih banyak pemain baru untuk musim panas ini
Aktivitas transfer Liverpool yang agresif tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat, dengan pelatih kepala Andoni Iraola secara terbuka menegaskan bahwa tim perekrutan klub sedang "bekerja keras" untuk mendatangkan pemain-pemain ternama lainnya. Saat berbicara kepada media menjelang persiapan pramusim skuad, pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa meskipun kesepakatan awal untuk pemain sayap dinamis Víctor Munoz dan bek berbakat Jeremy Jacquet telah memperkuat fondasi skuad, aktivitas transfer musim panas klub ini masih jauh dari selesai.
"Kami sudah merekrut dua pemain, tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi – kami menyadari hal ini," kata Iraola secara blak-blakan kepada para wartawan mengenai susunan skuadnya. "Sebagai pelatih, secara egois saya ingin para pemain ini sudah ada di sini sejak hari pertama, tetapi kami tahu pasar tidak bekerja seperti itu. Kami bekerja sangat keras untuk merekrut para pemain tersebut."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami