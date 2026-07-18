Liverpool hampir merekrut pemain remaja dari klub raksasa Kolombia

Menurut laporan The Athletic, Liverpool akan segera menyelesaikan proses perekrutan Martinez, pemain timnas muda Kolombia, dengan biaya transfer sekitar £750.000. Gelandang serang berusia 17 tahun ini telah bertolak ke Merseyside untuk menyelesaikan prosedur akhir transfer tersebut, meskipun ia baru akan secara resmi bergabung dengan skuad klub pada musim panas mendatang.

Martinez akan tetap bermain di Atletico Nacional untuk musim mendatang, karena Liverpool ingin ia melanjutkan perkembangannya di lingkungan yang sudah dikenalnya. Selama periode 12 bulan ini, klub Anfield tersebut akan turut berperan langsung dalam proses latihan dan perkembangannya. Pendekatan yang sabar ini memastikan sang pemain muda memperoleh pengalaman berharga sebelum secara permanen pindah ke sepak bola Inggris.