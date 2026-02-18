Liverpool disarankan untuk mengabaikan bintang Real Madrid dan merekrut Jarrod Bowen sebagai pengganti Mohamed Salah

Mantan bintang Chelsea dan komentator TV Andy Townsend menyatakan bahwa performa Salah menjadi perhatian, namun penampilan rekan-rekannya juga tidak boleh diabaikan.

Townsend mengatakan kepada BOYLE Sports yang menyediakan odds sepak bola terbaru: "Liverpool menunjukkan sesuatu di babak kedua melawan Manchester City. Bermain di hadapan The Kop, mereka mulai memberikan tekanan dan mengekang City, memaksa mereka melakukan beberapa kesalahan dan saling mendukung. Begitu mereka mulai bermain seperti itu, mereka masih bisa menjadi tim yang sangat baik, tetapi mereka terlalu naik-turun musim ini.

"Mari kita jujur, mereka menghadapi situasi Mohamed Salah sebelum Natal ketika dia pergi ke AFCON. Dia sudah kembali sekarang, tetapi dia belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Saya belum melihat Mo Salah menendang bola seperti yang kita kenal darinya. Dia belum bermain brilian dalam beberapa waktu terakhir. Apakah Mo akan menemukan kembali keunggulannya, atau apakah dia bahkan ingin menemukannya untuk Slot mengingat apa yang telah terjadi, itu pertanyaan lain.

"Virgil van Dijk akan berusia 35 tahun pada Juli. Dia tidak akan menjadi lebih cepat atau lebih baik. Itu adalah fakta. Mereka memiliki masalah serius di tim dan skuad mereka.

"Florian Wirtz kadang-kadang bermain setengah pertandingan di sini dan di sana, tetapi belum menunjukkan performa yang bisa disebut kelas dunia. Dia masih perlu bermain dalam serangkaian pertandingan di mana kita semua akan berkata, 'Wow, sekarang aku mengerti.' Dia sudah memiliki momen-momen itu sejauh ini, tetapi kita belum melihatnya. Tidak benar-benar.

"Ada pemain lain di tim yang juga menimbulkan tanda tanya. Alexis Mac Allister tidak terlihat seperti pemain yang sama seperti tahun lalu. Dia hanya berada di pinggir lapangan di tengah lapangan, seolah-olah tidak mampu mengendalikan permainan dan mengatur segala sesuatu untuk Liverpool seperti yang kita biasa lihat.

"Ini bukan hanya soal Salah. Bukan hanya soal Van Dijk. Ada masalah lain di ruang ganti yang perlu diselesaikan. Dominik Szoboszlai tampil hebat. Saya juga sangat menyukai Hugo Ekitike. Saya pikir dia punya peluang besar untuk menjadi pemain top di Anfield dalam beberapa tahun ke depan."