Liverpool disarankan untuk mengabaikan bintang Real Madrid dan merekrut Jarrod Bowen sebagai pengganti Mohamed Salah
Musim yang penuh gejolak bagi Salah dan Liverpool
Salah terpilih sebagai Pemain Terbaik PFA untuk musim 2024-25 saat Liverpool meraih gelar juara Premier League, namun mereka kesulitan mempertahankan gelar tersebut. Setelah 26 pertandingan, The Reds berada di peringkat keenam klasemen, tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.
Salah meraih Sepatu Emas musim lalu dengan 29 gol, namun ia baru mencetak empat gol di liga musim ini. Masa depannya di Liverpool menjadi tidak pasti sejak November lalu ketika ia mengaku hubungannya dengan pelatih kepala Arne Slot telah retak, dan meskipun tampaknya ada perbaikan di sisi itu, Salah terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada musim panas.
Salah tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas penurunan performa Liverpool.
Mantan bintang Chelsea dan komentator TV Andy Townsend menyatakan bahwa performa Salah menjadi perhatian, namun penampilan rekan-rekannya juga tidak boleh diabaikan.
Townsend mengatakan kepada BOYLE Sports yang menyediakan odds sepak bola terbaru: "Liverpool menunjukkan sesuatu di babak kedua melawan Manchester City. Bermain di hadapan The Kop, mereka mulai memberikan tekanan dan mengekang City, memaksa mereka melakukan beberapa kesalahan dan saling mendukung. Begitu mereka mulai bermain seperti itu, mereka masih bisa menjadi tim yang sangat baik, tetapi mereka terlalu naik-turun musim ini.
"Mari kita jujur, mereka menghadapi situasi Mohamed Salah sebelum Natal ketika dia pergi ke AFCON. Dia sudah kembali sekarang, tetapi dia belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Saya belum melihat Mo Salah menendang bola seperti yang kita kenal darinya. Dia belum bermain brilian dalam beberapa waktu terakhir. Apakah Mo akan menemukan kembali keunggulannya, atau apakah dia bahkan ingin menemukannya untuk Slot mengingat apa yang telah terjadi, itu pertanyaan lain.
"Virgil van Dijk akan berusia 35 tahun pada Juli. Dia tidak akan menjadi lebih cepat atau lebih baik. Itu adalah fakta. Mereka memiliki masalah serius di tim dan skuad mereka.
"Florian Wirtz kadang-kadang bermain setengah pertandingan di sini dan di sana, tetapi belum menunjukkan performa yang bisa disebut kelas dunia. Dia masih perlu bermain dalam serangkaian pertandingan di mana kita semua akan berkata, 'Wow, sekarang aku mengerti.' Dia sudah memiliki momen-momen itu sejauh ini, tetapi kita belum melihatnya. Tidak benar-benar.
"Ada pemain lain di tim yang juga menimbulkan tanda tanya. Alexis Mac Allister tidak terlihat seperti pemain yang sama seperti tahun lalu. Dia hanya berada di pinggir lapangan di tengah lapangan, seolah-olah tidak mampu mengendalikan permainan dan mengatur segala sesuatu untuk Liverpool seperti yang kita biasa lihat.
"Ini bukan hanya soal Salah. Bukan hanya soal Van Dijk. Ada masalah lain di ruang ganti yang perlu diselesaikan. Dominik Szoboszlai tampil hebat. Saya juga sangat menyukai Hugo Ekitike. Saya pikir dia punya peluang besar untuk menjadi pemain top di Anfield dalam beberapa tahun ke depan."
Liverpool sebaiknya memilih Bowen daripada Rodrygo, kata Townsend.
Dengan masa depan Mohamed Salah yang masih belum pasti, Liverpool dikabarkan tertarik pada sejumlah calon pengganti, termasuk winger Real Madrid, Rodrygo. Namun, Townsend berpendapat bahwa The Reds seharusnya lebih fokus pada pemain internasional Inggris, Bowen, yang berisiko terdegradasi dari Premier League bersama West Ham musim ini.
"Siapa yang bisa Liverpool datangkan untuk menggantikan Mohamed Salah musim depan? Saya pikir Jarrod Bowen akan sangat cocok untuk Liverpool," lanjut Townsend.
"Saya tidak begitu mengerti dengan kabar tentang Rodrygo. Jelas, jika Anda bermain untuk Real Madrid, Anda memiliki kemampuan yang hebat, tapi saya tidak pernah melihatnya sebagai Galactico.
"Jarrod Bowen pasti akan bergabung dengan Liverpool dan menjadi ancaman nyata bagi mereka dari sisi kanan. Mereka akan memiliki Cody Gakpo, Hugo Ekitike, dan Jarrod Bowen. Mereka memberikan kecepatan, kerja keras, gol, dan hasil nyata. Itu adalah barisan depan yang memiliki segala yang Anda inginkan.
"Liverpool harus mempertimbangkan Bowen karena saya tidak melihat Salah bertahan setelah musim panas ini. Apa pun yang terjadi di Anfield, hal itu telah sedikit menguras semangat Mo.
"Entah itu masalah hubungan atau dia hanya menua, apa pun itu, dia tidak akan bisa terus menghasilkan angka-angka seperti yang dia lakukan di masa lalu. Tampaknya Mo sekarang kehabisan tenaga, dan itu bukan hal yang memalukan. Itu hanya sepak bola. Itu bagian dari proses menua. Hari-hari terbaik Mo sudah berlalu, dan mereka harus menggantikannya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Salah?
Jika Salah meninggalkan Liverpool pada musim panas ini, dia diperkirakan akan meninggalkan Eropa sepenuhnya. Laporan menyebutkan bahwa dia telah mengadakan pembicaraan dengan klub Al-Ittihad dari Saudi Pro League, meskipun kemungkinan pindah ke Major League Soccer tidak dapat dikesampingkan.
