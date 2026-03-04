Liverpool dan Wrexham akan bertanding head-to-head saat tim Championship menghadapi tiga tim Premier League dalam tur pramusim di Amerika Serikat

Pertandingan utama dalam tur ini akan mempertemukan Wrexham yang bertandang ke New York untuk menghadapi Liverpool di Stadion Yankee yang terkenal di seluruh dunia pada Rabu, 29 Juli. Pertandingan ini menjadi momen besar bagi tim Phil Parkinson, mempertemukan sensasi global Wrexham dengan warisan historis The Reds di salah satu arena olahraga paling terkenal di dunia. Pertandingan ini diyakini akan menjadi puncak dari tur ini, menarik ribuan penonton dan perhatian media global.

Menyikapi jadwal yang ambisius, manajer Wrexham, Parkinson, mengungkapkan antusiasmenya terhadap tingkat persaingan yang akan dihadapi. Parkinson menyatakan: "Kami semua menantikan kembali ke AS sebagai bagian dari persiapan pra-musim kami. Kami telah mendapat dukungan luar biasa pada kunjungan terakhir ke AS, dan kami tidak sabar untuk bertemu kembali dengan para pendukung kami di sana, sambil juga bertanding melawan tiga lawan berkualitas dalam pertandingan yang akan berperan penting dalam persiapan kami untuk musim 2026-27."