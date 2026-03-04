Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liverpool dan Wrexham akan bertanding head-to-head saat tim Championship menghadapi tiga tim Premier League dalam tur pramusim di Amerika Serikat
Wrexham kembali ke Amerika Serikat untuk tahun 2026.
Tur ini menandai kunjungan ketiga klub ke Amerika Serikat setelah sukses pada tahun 2023 dan 2024. Kali ini, tim dari North Wales akan berpartisipasi dalam Summer Soccer Series, dengan jadwal yang membawa mereka berkeliling di sepanjang Pantai Timur. Para penggemar di Amerika akan menyaksikan pertunjukan unik saat para bintang dokumenter berhadapan dengan tim-tim elit kasta tertinggi di venue-venue ikonik.
- Getty Images Sport
Pertandingan sengit melawan The Reds di Yankee Stadium
Pertandingan utama dalam tur ini akan mempertemukan Wrexham yang bertandang ke New York untuk menghadapi Liverpool di Stadion Yankee yang terkenal di seluruh dunia pada Rabu, 29 Juli. Pertandingan ini menjadi momen besar bagi tim Phil Parkinson, mempertemukan sensasi global Wrexham dengan warisan historis The Reds di salah satu arena olahraga paling terkenal di dunia. Pertandingan ini diyakini akan menjadi puncak dari tur ini, menarik ribuan penonton dan perhatian media global.
Menyikapi jadwal yang ambisius, manajer Wrexham, Parkinson, mengungkapkan antusiasmenya terhadap tingkat persaingan yang akan dihadapi. Parkinson menyatakan: "Kami semua menantikan kembali ke AS sebagai bagian dari persiapan pra-musim kami. Kami telah mendapat dukungan luar biasa pada kunjungan terakhir ke AS, dan kami tidak sabar untuk bertemu kembali dengan para pendukung kami di sana, sambil juga bertanding melawan tiga lawan berkualitas dalam pertandingan yang akan berperan penting dalam persiapan kami untuk musim 2026-27."
Ujian berat melawan Leeds dan lainnya
Sebelum pertarungan di New York, tur ini akan dimulai di Florida pada 25 Juli, saat Wrexham berhadapan dengan Leeds di Raymond James Stadium di Tampa. Setelah pertandingan melawan Liverpool, Red Dragons akan mengakhiri perjalanan mereka di Amerika pada 2 Agustus, di lokasi yang sudah familiar. Mereka dijadwalkan kembali ke Subaru Park di Philadelphia — tempat mereka bertanding melawan Philadelphia Union pada 2023 — untuk menghadapi Sunderland dalam leg terakhir tur ini.
Pilihan Philadelphia memiliki makna khusus bagi klub, karena kota tersebut merupakan kota asal co-chairman Rob Mac. Dengan menghadapi Leeds, Liverpool, dan Sunderland, Wrexham memastikan bahwa pra-musim mereka dihabiskan melawan lawan-lawan dengan kualitas tertinggi. Setiap tim dalam jadwal tur 2026 saat ini berkompetisi di Premier League, menyoroti pertumbuhan dan ambisi besar klub Wales tersebut saat mereka terus naik ke level yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola.
- Getty Images Sport
Ekspansi global dan demam Piala Dunia
Waktu pelaksanaan tur ini juga strategis, bertepatan dengan demam sepak bola yang diperkirakan akan melanda benua tersebut selama Piala Dunia 2026. CEO Wrexham, Michael Williamson, menyoroti pentingnya jendela waktu ini bagi merek internasional klub yang sedang berkembang. Williamson mengatakan: "Wrexham di Amerika Serikat 2026 membawa kami kembali ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 2024, dan pada tahun yang sama Piala Dunia FIFA akan digelar di Amerika Serikat."
CEO tersebut juga menekankan koneksi dengan basis penggemar Amerika, menambahkan: "Tur ini memberikan kesempatan fantastis bagi basis penggemar kami yang terus berkembang, terutama yang tinggal di AS, untuk mengikuti tim dalam aksi di tiga pertandingan bergengsi. Sangat menarik untuk bermain di Florida dan New York untuk pertama kalinya, dan tentu saja kembali ke Philadelphia, kota asal co-chairman kami Rob Mac. Fakta bahwa kami akan bermain melawan Leeds United, Liverpool, dan Sunderland, semua tim yang saat ini bermain di Premier League, menjanjikan tiga kesempatan besar di panggung besar, dan kami menantikan untuk bertemu dan berinteraksi dengan penggemar kami di sana."
Iklan