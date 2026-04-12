Liverpool dan Chelsea berebut pemain bintang asal Prancis

Kesepakatan yang dirancang secara diam-diam

Bintang Prancis ini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas yang akan datang, di tengah persaingan sengit antara klub-klub papan atas Liga Premier Inggris untuk mendapatkan jasanya, terutama Liverpool dan Chelsea.

Dan kini, Eli Junior Croby, penyerang Bournemouth, menjadi salah satu nama yang paling menonjol di sepak bola Eropa, berkat penampilan gemilangnya musim ini, terutama gol penentu kemenangan dalam kemenangan mengejutkan atas Arsenal, yang membuat total golnya di liga menjadi 10.

Pemain Prancis berusia 19 tahun ini berhasil menonjol dengan cepat sejak pindah ke Bournemouth musim panas lalu, sehingga menjadi kandidat kuat untuk menjadi transfer besar berikutnya bagi klub, mengikuti jejak kepergian sejumlah bintang mereka dalam beberapa periode terakhir.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Minat yang kuat dan langkah-langkah awal

    Situs "CaughtOffside" mengungkap bahwa Liverpool dan Chelsea menunjukkan minat yang "sangat serius" untuk merekrut Krupy pada bursa transfer musim panas mendatang, di mana kedua klub sedang mempertimbangkan kesepakatan tersebut dengan sangat serius.

    Situs tersebut menegaskan bahwa manajemen Liverpool mungkin telah memulai langkah-langkah awal, memanfaatkan hubungan baik yang terjalin antara direktur olahraga Richard Hughes dengan klub lamanya, Bournemouth, yang dapat memudahkan pembukaan jalur negosiasi setelah penampilan menonjol sang pemain.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Penampilan yang menonjol meningkatkan nilai

    Krupy menampilkan permainan yang luar biasa saat melawan Arsenal; ia tidak hanya mencetak gol pembuka, tetapi juga menunjukkan akurasi umpan yang sangat baik dengan 12 dari 13 umpan yang berhasil, ditambah kontribusinya di lini pertahanan, dalam penampilan yang komprehensif yang mencerminkan kematangan teknisnya yang dini.

    Penampilan gemilang dalam pertandingan besar ini meningkatkan nilai pasarnya, terutama mengingat klub-klub lebih fokus pada performa pemain dalam pertandingan krusial saat mengambil keputusan pembelian.

    Chelsea menjadikannya prioritas utama

    Di sisi lain, Chelsea terus menerapkan kebijakan yang berfokus pada perekrutan talenta muda terbaik di dunia, di mana laporan menunjukkan bahwa Krobie termasuk dalam daftar target utama lini serang mereka musim panas ini.

    “The Blues” sedang mencari cara untuk memperkuat lini serang mereka, mengingat penurunan performa beberapa pemainnya, sehingga merekrut penyerang berbakat seperti Krobi menjadi pilihan strategis untuk masa depan.

    Harga transaksi dan persaingan yang mungkin terjadi

    Menurut informasi yang beredar, Bournemouth mungkin akan menyetujui penjualan pemain tersebut dengan harga antara 55 hingga 60 juta poundsterling, angka yang tampaknya menarik bagi klub-klub besar mengingat potensi pemain tersebut dan usianya yang masih muda.

    Meskipun nama Paris Saint-Germain dikaitkan dengan sang pemain, minat klub Prancis tersebut tampaknya belum seintensif yang ditunjukkan oleh Liverpool dan Chelsea hingga saat ini.

    Diharapkan klub-klub lain akan ikut serta dalam negosiasi ini dalam waktu dekat, terutama dengan semakin menonjolnya Krobie sebagai salah satu talenta penyerang terkemuka di Eropa.