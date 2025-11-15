Liverpool Bidik Dua Bek Ini Jika Gagal Gaet Marc Guehi Dari Crystal Palace

The Daily Mail melaporkan bahwa Guehi masih menjadi nama yang diincar klub, tetapi belum ada kemajuan berarti dalam upaya menghidupkan kembali transfer tersebut pada bulan Januari. Namun, mereka telah mulai menjajaki profil alternatif. Joel Ordooez dari Club Brugge telah dipantau secara ekstensif, dengan para pencari bakat Liverpool terkesan dengan fisik dan kecerdasan taktisnya. Bek asal Ekuador tersebut telah berkembang pesat di Belgia dan dianggap oleh beberapa klub memiliki modal dasar yang dibutuhkan untuk berkembang menjadi bek tengah modern papan atas. Namun, ia bukan satu-satunya Ordonez dalam daftar Liverpool.

Deinner Ordonez, bintang muda yang sedang naik daun di Independiente del Valle, akademi Ekuador yang bertanggung jawab melahirkan talenta-talenta seperti Moises Caicedo, Piero Hincapie dan Kendry Paez, juga sedang dipantau. Meskipun ia dipandang sebagai proyek jangka panjang alih-alih kandidat langsung untuk tim utama, para pencari bakat muda secara pribadi menggambarkannya sebagai pemain terbaik di seluruh kelompok usianya di Amerika Selatan.