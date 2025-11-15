Getty Images Sport
Liverpool Bidik Dua Bek Ini Jika Gagal Gaet Marc Guehi Dari Crystal Palace
Mengapa transfer Guehi ke Liverpool batal?
Selama berbulan-bulan, Liverpool yakin mereka semakin dekat untuk mendapatkan kapten Crystal Palace tersebut, seorang pemain yang dianggap Slot sebagai pemain kunci dalam pembangunan kembali pertahanan jangka panjang klub. Guehi dilaporkan telah menyelesaikan kesepakatan pribadi dan menyelesaikan sebagian awal pemeriksaan medisnya. Kepindahan itu tampaknya akan terlaksana hingga Palace tiba-tiba membatalkannya, karena mereka tidak dapat menemukan pengganti sebelum batas waktu. Penolakan tersebut, meskipun Liverpool telah menyerahkan lembar kesepakatan tepat waktu, membuat klub Merseyside itu terkatung-katung. Mereka merekrut Giovanni Leoni dari Parma dengan biaya sekitar £26 juta, tetapi cedera ACL yang mengakhiri musimnya semakin memperumit masalah. Alih-alih meredakan tekanan, kegagalan mendapatkan Guehi justru membawa Liverpool ke musim yang bergantung pada bek tengah 'seadanya', dengan kapten klub Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez sebagai pilihan yang tersedia.
Liverpool sedang memantau duo Ordonez
The Daily Mail melaporkan bahwa Guehi masih menjadi nama yang diincar klub, tetapi belum ada kemajuan berarti dalam upaya menghidupkan kembali transfer tersebut pada bulan Januari. Namun, mereka telah mulai menjajaki profil alternatif. Joel Ordooez dari Club Brugge telah dipantau secara ekstensif, dengan para pencari bakat Liverpool terkesan dengan fisik dan kecerdasan taktisnya. Bek asal Ekuador tersebut telah berkembang pesat di Belgia dan dianggap oleh beberapa klub memiliki modal dasar yang dibutuhkan untuk berkembang menjadi bek tengah modern papan atas. Namun, ia bukan satu-satunya Ordonez dalam daftar Liverpool.
Deinner Ordonez, bintang muda yang sedang naik daun di Independiente del Valle, akademi Ekuador yang bertanggung jawab melahirkan talenta-talenta seperti Moises Caicedo, Piero Hincapie dan Kendry Paez, juga sedang dipantau. Meskipun ia dipandang sebagai proyek jangka panjang alih-alih kandidat langsung untuk tim utama, para pencari bakat muda secara pribadi menggambarkannya sebagai pemain terbaik di seluruh kelompok usianya di Amerika Selatan.
Real Madrid mundur dari perburuan Guehi
Posisi Liverpool dalam perburuan Guehi mungkin telah menguat dalam beberapa hari terakhir setelah Real Madrid secara efektif menarik diri dari negosiasi. Media Spanyol AS melaporkan bahwa ekspektasi gaji sang bek dan tuntutan bonus telah membuat kesepakatan "hampir mustahil" bagi raksasa Spanyol tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu hanya memiliki sisa kontrak enam bulan lebih dan secara luas diperkirakan akan meninggalkan Selhurst Park pada akhir musim, setelah menolak beberapa tawaran perpanjangan. Palace pasrah kehilangan kapten mereka tetapi tidak berniat menerima biaya murah di bulan Januari, yang berarti sang pemain kemungkinan akan pergi secara gratis musim panas mendatang.
Real Madrid telah memantau Guehi sebagai calon pengganti jangka panjang di lini pertahanan mereka, karena David Alaba dan Antonio Rudiger kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada tahun 2026. Los Blancos terkesan dengan konsistensinya di Liga Primer dan reputasinya di Inggris. Namun, kubu Guehi dilaporkan menginginkan kenaikan gaji yang cukup besar di samping bonus yang substansial, yang menurut Madrid akan melanggar struktur keuangan klub yang ketat.
Bayern dan Barcelona terus memantau, sementara Liverpool mempertimbangkan langkah selanjutnya
Mundurnya Madrid menjadikan Liverpool dan Bayern Munich sebagai dua kandidat paling kredibel untuk pemain internasional Inggris tersebut. Barcelona juga telah memposisikan diri sebagai calon peminat serius di masa mendatang. Raksasa Eropa tersebut dapat mencapai kesepakatan lisan dengan Guehi pada bulan Januari, yang merupakan keuntungan signifikan bagi mereka. Jika Liverpool kembali gagal dalam upaya mereka untuk mengamankan Guehi, klub akan terpaksa beralih ke daftar target lain. Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck dan Willian Pacho semuanya sedang dipantau, tetapi masing-masing merupakan pengejaran yang jauh lebih mahal dan kompleks. Mereka telah menghabiskan £446 juta pada musim panas, jumlah terbanyak yang pernah dikeluarkan oleh klub Liga Primer dalam satu bursa transfer, dan masih harus dilihat apakah The Reds akan mengeluarkan banyak uang lagi pada tahun 2026.
