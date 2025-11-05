Langsung Depan Mukanya! Bos Liverpool Arne Slot Sindir Wayne Rooney Soal Rekor Manajerial Legenda Man United Itu

Rooney sangat vokal tentang perjuangan Liverpool musim ini. Sebagai bagian dari podcast-nya, 'The Wayne Rooney Show', dia sebelumnya menuduh juara Premier League kurang kepemimpinan setelah mereka mengalami empat pertandingan tanpa kemenangan di liga, sebuah komentar yang juga digarisbawahi oleh kapten Virgil van Dijk.

Rooney sebelumnya telah menguatkan komentarnya, dengan mengatakan: "Virgil van Dijk mirip dengan [Mohamed] Salah, Anda tahu, selama lima tahun terakhir dia adalah salah satu, jika bukan bek terbaik di dunia, dan tahun lalu sulit untuk mengatakan sesuatu yang buruk karena mereka begitu baik, dan dia begitu baik.

"Saya yakin dia akan keluar dan memberi tahu Anda, dia mungkin belum tampil di puncak permainannya musim ini, jika dia jujur dengan dirinya sendiri. Dan sebagai kapten, tugas Anda sebagai kapten jika ada masalah, adalah berbicara dengan rekan-rekan setim Anda, mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan setim Anda, dan itulah yang sebenarnya saya katakan. Anda tahu, sebagai kapten, sebagai pemimpin, saya yakin dia telah melakukan itu.

"Saya sangat menghormati Virgil. Saya pikir dia adalah pemain yang fantastis. Tugas saya sekarang sebagai komentator adalah memberikan pendapat saya tentang apa yang saya rasakan. Saya yakin jika Anda bertanya kepadanya atau Arne Slot, dia mungkin belum bermain sebaik yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Itu adalah komentar saya yang saya pertahankan."