Langsung Depan Mukanya! Bos Liverpool Arne Slot Sindir Wayne Rooney Soal Rekor Manajerial Legenda Man United Itu
Rooney mengkritik Liverpool
Rooney sangat vokal tentang perjuangan Liverpool musim ini. Sebagai bagian dari podcast-nya, 'The Wayne Rooney Show', dia sebelumnya menuduh juara Premier League kurang kepemimpinan setelah mereka mengalami empat pertandingan tanpa kemenangan di liga, sebuah komentar yang juga digarisbawahi oleh kapten Virgil van Dijk.
Rooney sebelumnya telah menguatkan komentarnya, dengan mengatakan: "Virgil van Dijk mirip dengan [Mohamed] Salah, Anda tahu, selama lima tahun terakhir dia adalah salah satu, jika bukan bek terbaik di dunia, dan tahun lalu sulit untuk mengatakan sesuatu yang buruk karena mereka begitu baik, dan dia begitu baik.
"Saya yakin dia akan keluar dan memberi tahu Anda, dia mungkin belum tampil di puncak permainannya musim ini, jika dia jujur dengan dirinya sendiri. Dan sebagai kapten, tugas Anda sebagai kapten jika ada masalah, adalah berbicara dengan rekan-rekan setim Anda, mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan setim Anda, dan itulah yang sebenarnya saya katakan. Anda tahu, sebagai kapten, sebagai pemimpin, saya yakin dia telah melakukan itu.
"Saya sangat menghormati Virgil. Saya pikir dia adalah pemain yang fantastis. Tugas saya sekarang sebagai komentator adalah memberikan pendapat saya tentang apa yang saya rasakan. Saya yakin jika Anda bertanya kepadanya atau Arne Slot, dia mungkin belum bermain sebaik yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Itu adalah komentar saya yang saya pertahankan."
Sindiran halus Slot dalam perayaan pasca pertandingan
Liverpool tampaknya telah mengatasi masa sulit mereka di bawah Slot, mencatat kemenangan berturut-turut melawan Aston Villa dan Real Madrid. Dan dengan Rooney bertugas sebagai komentator dengan Amazon pada Selasa malam, dia mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Van Dijk dan Slot setelah pertandingan melawan Los Blancos. Pelatih The Reds ditanya apakah suasana hati telah membaik di Merseyside, yang mana Slot menjawab: "Jelas bahwa lebih menyenangkan ketika Anda memenangkan pertandingan daripada ketika Anda kalah sebagai manajer. Saya benar atau salah heh?"
Saat memberikan komentar, Slot menoleh ke samping untuk melihat Rooney dengan senyum lebar di wajahnya, tampaknya sebagai sindiran terhadap catatan manajerial buruk orang Inggris itu. Sejak pensiun, ikon The Red Devils tersebut telah memimpin Derby, D.C. United, Birmingham, dan Plymouth. Rata-rata poin tertingginya sejak terjun ke dunia manajemen hanya 1,18, dan masa jabatan terbarunya di Plymouth membuatnya meninggalkan klub setelah hanya tujuh bulan. Sejak saat itu, Rooney telah membenamkan dirinya dalam media, memulai podcastnya dengan BBC dan membuat penampilan reguler sebagai komentator.
Kembalinya Alexander-Arnold ke Anfield dengan rasa pahit
Rooney bukan satu-satunya orang yang mendapat sambutan tidak ramah di Anfield. Trent Alexander-Arnold melakukan comeback yang dinantikan ke klub masa kecilnya bersama Madrid, dan setengah merah Merseyside memastikan perasaan mereka diketahui, dengan teriakan boo yang keras menggema di sekitar stadion saat ia diturunkan sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan. Bek itu berusaha untuk mengabaikan sambutan tidak ramah kembali ke kota asalnya, tetapi tidak dapat membantu timnya meraih hasil saat ia kembali ke Madrid dengan kecewa bersama rekan-rekan setimnya setelah kekalahan 1-0.
Tidak terelakkan, Slot berbagi momen dengan mantan pemain The Reds di lapangan saat pertandingan selesai, dan kemudian ditanya tentang apa yang dikatakan dalam konferensi pers pasca pertandingan. Dia berkata: "Dia (Alexander-Arnold) kalah jadi itu sulit. Saya mengatakan sesuatu seperti 'tetap semangat' kepadanya. Saya sejujurnya tidak tahu persis apa yang saya katakan kepadanya. Dia telah menjadi sosok istimewa bagi klub ini, dia telah menjadi sosok istimewa bagi saya. Dan dia adalah manusia yang istimewa. Jadi, bagi saya untuk memberinya pelukan adalah sesuatu yang akan saya lakukan setiap kali saya melihatnya."
Liverpool siap menghadapi Man City
Seolah-olah pertandingan melawan raksasa Spanyol Madrid belum cukup, Liverpool sekarang harus pergi ke Manchester City akhir pekan ini di Liga Premier. Kemenangan melawan Erling Haaland dan kawan-kawan akan menjadi cara sempurna bagi The Reds untuk membuktikan bahwa mereka kembali ke jalur yang benar setelah awal yang goyah, dan mungkin masih bertahan dalam perburuan gelar setelah semua itu.
