"Lionel Messi yang membuatmu menang!" - Mantan bintang Real Madrid, Wesley Sneijder, mengkritik Nicolas Otamendi yang dianggap "kekanak-kanakan" karena mengejek Vinicius Junior dengan tato Piala Dunia

Pertandingan Liga Champions berubah menjadi kontroversial, setelah serangkaian insiden di dalam dan di luar lapangan menyebabkan pertandingan dihentikan sementara. Pertandingan dihentikan selama sekitar 10 menit setelah Vinicius terlibat dalam perkelahian panas dengan pendukung Benfica. Situasi semakin memanas ketika muncul tuduhan bahwa gelandang muda Benfica, Gianluca Prestianni, telah melontarkan komentar rasis kepada bintang Brasil tersebut, memicu kemarahan di kalangan pemain dan penggemar.

Konfrontasi tidak berhenti di situ, karena beberapa rekan setim Vinicius di Real Madrid bergegas ke sisinya, memperburuk ketegangan. Kylian Mbappe dilaporkan terlihat langsung menantang Prestianni, menuduhnya melakukan perilaku rasis. Insiden tersebut dengan cepat menarik perhatian luas di media sosial, dengan pendukung dan pakar mendiskusikan peristiwa tersebut saat drama berlangsung di lapangan dan di tribun.

Sementara para pemain bentrok di tengah penghentian pertandingan karena protokol rasisme, Otamendi memamerkan tato Piala Dunia, Finalissima, dan Copa America di depan wajah Vinicius, mengubah momen tegang menjadi momen lucu bagi mantan pemain Madrid tersebut.