"Lionel Messi yang membuatmu menang!" - Mantan bintang Real Madrid, Wesley Sneijder, mengkritik Nicolas Otamendi yang dianggap "kekanak-kanakan" karena mengejek Vinicius Junior dengan tato Piala Dunia
Otamendi mengejek Vinicius selama pertandingan Liga Champions.
Pertandingan Liga Champions berubah menjadi kontroversial, setelah serangkaian insiden di dalam dan di luar lapangan menyebabkan pertandingan dihentikan sementara. Pertandingan dihentikan selama sekitar 10 menit setelah Vinicius terlibat dalam perkelahian panas dengan pendukung Benfica. Situasi semakin memanas ketika muncul tuduhan bahwa gelandang muda Benfica, Gianluca Prestianni, telah melontarkan komentar rasis kepada bintang Brasil tersebut, memicu kemarahan di kalangan pemain dan penggemar.
Konfrontasi tidak berhenti di situ, karena beberapa rekan setim Vinicius di Real Madrid bergegas ke sisinya, memperburuk ketegangan. Kylian Mbappe dilaporkan terlihat langsung menantang Prestianni, menuduhnya melakukan perilaku rasis. Insiden tersebut dengan cepat menarik perhatian luas di media sosial, dengan pendukung dan pakar mendiskusikan peristiwa tersebut saat drama berlangsung di lapangan dan di tribun.
Sementara para pemain bentrok di tengah penghentian pertandingan karena protokol rasisme, Otamendi memamerkan tato Piala Dunia, Finalissima, dan Copa America di depan wajah Vinicius, mengubah momen tegang menjadi momen lucu bagi mantan pemain Madrid tersebut.
Sneijder menyebut Otamendi sebagai orang yang kekanak-kanakan.
Setelah pertandingan, Sneijder merasa bingung dengan keputusan kapten Benfica yang menggunakan taktik seperti itu saat timnya tertinggal dalam pertandingan. Pemain Belanda itu mempertanyakan kondisi mental kapten Benfica, menyarankan bahwa penampilan tersebut tidak pantas untuk seorang pemain dengan pengalamannya. Kemenangan 1-0 bagi juara Eropa saat ini tampaknya tidak cukup memuaskan bagi Sneijder, yang merasa perlu membela pemain nomor tujuh saat ini di klub.
“Apakah dia baik-baik saja secara mental?” tanya Sneijder. “Dan jika saya Vinicius, saya akan menjawab: ‘Messi yang memenangkan Piala Dunia itu untukmu, kamu tidak ada hubungannya dengan itu.’” Mantan gelandang Inter tersebut jelas merasa bahwa upaya Otamendi untuk mengklaim keunggulan berdasarkan kesuksesan Argentina adalah keliru, mengingat peran monumental Lionel Messi dalam kemenangan-kemenangan tersebut dibandingkan dengan bek tengah.
Debat tentang reputasi Liga Champions
Sneijder melanjutkan serangannya dengan menyoroti perbedaan prestasi klub Eropa antara kedua pemain. Meskipun Otamendi mungkin memiliki trofi internasional, Vinicius telah menjadi ikon modern Liga Champions, mencetak gol di beberapa final dan mengangkat trofi bersama raksasa Spanyol. Sneijder menyarankan bahwa upaya Otamendi untuk pamer tidak tepat mengingat konteks kompetisi.
Dia lalu menekankan poin tersebut: “Mengapa dia melakukan ini kepada pemain Real Madrid? Apakah dia tahu berapa banyak gelar Liga Champions yang telah dimenangkan Vinicius? Dan dia memperlihatkan trofi-trofi itu kepadanya?”
Adegan-adegan memalukan mengotori malam Eropa.
Pertandingan itu sendiri ditentukan oleh gol di babak kedua yang dicetak oleh Vinicius, yang dibantu oleh Kylian Mbappe, namun pertandingan sepak bola tersebut sering kali terganggu oleh ketegangan antara kedua tim. Selain perselisihan pribadi yang melibatkan Otamendi, pertandingan tersebut diwarnai dengan tuduhan pelecehan rasial yang ditujukan kepada Vinicius, yang menyebabkan penghentian sementara pertandingan dan beberapa kartu kuning karena emosi yang memuncak antara kedua tim rival.
Dampak dari insiden tersebut terus mendominasi headline di seluruh Eropa, dengan komentar Sneijder mencerminkan sentimen yang lebih luas bahwa tindakan bek veteran tersebut tidak perlu. Saat Benfica kesulitan menahan serangan Madrid, Sneijder menyimpulkan bahwa "tindakan yang sangat kekanak-kanakan" tersebut merupakan tanda frustrasi dari tim yang tidak mampu menghadapi kualitas pemain internasional Brasil tersebut pada malam itu.
