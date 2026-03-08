Getty/GOAL
"Lionel Messi terlalu hebat!" - Presnel Kimpembe menjelaskan mengapa mantan rekan setimnya di PSG yang 'gila' itu berada di atas Cristiano Ronaldo
Kimpembe mengakhiri perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa.
Bek tengah Prancis, Kimpembe, telah memberikan pandangannya tentang persaingan panjang antara dua ikon sepak bola tersebut. Selama berbagi ruang ganti dengan Messi di Parc des Princes antara tahun 2021 dan 2023, ia menyaksikan kejeniusan Messi secara langsung dan pribadi.
Menceritakan momen ketika ia mengetahui bahwa Messi akan bergabung dengan Paris, Kimpembe mengakui bahwa berita tersebut menimbulkan kegemparan di tim. Ia secara terbuka mengaku di saluran YouTube Just Riadh: "Kedatangan Leo Messi ke PSG? Gila... gila... aku seperti orang gila. Ketika dia datang ke PSG, kamu hanya merasa sangat bahagia. Kamu berkata pada diri sendiri: 'Pemain terbaik di dunia ada di timku.'"
Perbedaan antara bakat dan kerja keras
Ketika secara eksplisit diminta untuk memilih di antara dua pemain terbaik era modern, pemenang Piala Dunia 2018 itu tegas dalam pilihannya. Kimpembe mengatakan: "Saya suka keduanya, tapi saya akan memilih Tim Messi. Dia terlalu kuat. Saya juga sangat suka Ronaldo, karena dia pekerja keras. Messi dilahirkan dengan bakat itu. Ronaldo juga dilahirkan dengan bakat itu, tapi dia mengembangkannya dengan caranya sendiri.
"Messi terlalu hebat, bro. Saat bermain rondos dengannya, kualitas teknisnya... kamu mencoba menekan dia tapi dia sudah melihat segalanya dan akan mengelabui kamu... itu gila."
Jalan yang berbeda bagi legenda sepak bola
Sejak mereka berpisah, para protagonis dalam persaingan besar ini telah berpindah ke benua yang berbeda. Messi kini mendominasi Major League Soccer bersama Inter Miami, baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2028 dan sudah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan pertamanya di musim 2026.
Sementara itu, Ronaldo yang berusia 41 tahun sedang menghadapi cedera otot paha di Arab Saudi. Meskipun mengalami kendala fisik bersama Al-Nassr, ia tetap sangat fokus untuk mencapai tonggak sejarah mencetak 1.000 gol resmi, dengan sudah mencetak 965 gol. Ia masih memendam impian ambisius untuk memenangkan gelar besar pertamanya bersama klub dan membawa Portugal meraih kejayaan di Piala Dunia di akhir kariernya.
Bab baru Kimpembe
Kimpembe, 30 tahun, juga mengalami perubahan tak terduga dalam kariernya setelah sebelumnya menjadi pemain yang setia pada satu klub. Bergabung dengan akademi PSG pada usia 10 tahun, ia mencatatkan 241 penampilan dan 26 trofi dalam 11 musim, termasuk Liga Champions 2025 dan delapan gelar Ligue 1. Setelah mengalami nasib buruk akibat cedera serius, ia pindah ke Timur Tengah untuk bergabung dengan Qatar SC.
