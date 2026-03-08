"Lionel Messi terlalu hebat!" - Presnel Kimpembe menjelaskan mengapa mantan rekan setimnya di PSG yang 'gila' itu berada di atas Cristiano Ronaldo

Bek tengah Prancis, Kimpembe, telah memberikan pandangannya tentang persaingan panjang antara dua ikon sepak bola tersebut. Selama berbagi ruang ganti dengan Messi di Parc des Princes antara tahun 2021 dan 2023, ia menyaksikan kejeniusan Messi secara langsung dan pribadi.

Menceritakan momen ketika ia mengetahui bahwa Messi akan bergabung dengan Paris, Kimpembe mengakui bahwa berita tersebut menimbulkan kegemparan di tim. Ia secara terbuka mengaku di saluran YouTube Just Riadh: "Kedatangan Leo Messi ke PSG? Gila... gila... aku seperti orang gila. Ketika dia datang ke PSG, kamu hanya merasa sangat bahagia. Kamu berkata pada diri sendiri: 'Pemain terbaik di dunia ada di timku.'"