Lionel Messi mengungkapkan cara romantis saat melamar istrinya, Antonela Roccuzzo
Dari Rosario ke Miami
Messi dan Antonela adalah pasangan yang sudah saling mengenal sejak kecil, pertama kali bertemu saat masih anak-anak di Argentina. Hubungan romantis mereka telah membawa pasangan ini berkeliling dunia, dengan Messi menghabiskan sebagian besar karirnya di Barcelona sebelum pindah ke Paris Saint-Germain dan kini Inter Miami. Meskipun menikah dengan salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah, Antonela menegaskan bahwa hidupnya cukup rutin. Ia mengatakan kepada majalah Grazia: "Kami menyukai rutinitas kami. Hal itu sangat penting bagi keluarga kami, strukturnya. Kami bangun sangat pagi, mengantar anak-anak ke sekolah, lalu saya berusaha berlatih setidaknya lima kali seminggu. Kemudian saya mencoba menghadiri pertemuan, urusan, atau pemotretan di sela-sela waktu saat anak-anak di sekolah. Lalu menjemput anak-anak dan mengikuti semua aktivitas sepak bola atau kegiatan setelah sekolah. Kemudian makan malam dan tidur. Kami seperti keluarga biasa."
Bagaimana Messi melamar
Messi kini mengungkapkan bagaimana ia melamar pada suatu malam di Barcelona.
"Kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Kami sudah memiliki Thiago dan Mateo; kami sudah memiliki dua anak laki-laki," katanya kepada Nahuel Guzmán dalam podcast Miro de Atrás.
"Dan, suatu kali kami pergi makan malam di Barcelona, di sebuah hotel, kami menginap di sana, dan di situlah aku melamarnya—tapi lebih kurang hal itu sudah diketahui, harus begitu, tapi lebih dalam gaya romantis.
"Bukan seperti rantai tiba-tiba putus suatu hari dan kamu berkata, 'Ah, ayo kita menikah, begitu saja.' Tidak, tidak, lebih romantis, tapi kurang lebih seperti itu—menentukan tanggal, sesuatu seperti itu. Ya, karena ikatan itu sudah seperti resmi."
Keluarga Messi hilang di Barcelona
Messi juga mengakui bahwa ia sangat ingin kembali ke Barcelona bersama keluarganya untuk tinggal di sana suatu saat di masa depan. Ia terikat kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim MLS 2028, yang akan membuatnya melewati usia 40 tahun.
Ia mengatakan kepada SPORT pada November 2025: “Saya benar-benar ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona. Istri saya dan saya, anak-anak, terus membicarakan Barcelona dan ide untuk pindah kembali. Kami memiliki rumah di sana, semuanya, jadi itulah yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion saat selesai dibangun karena sejak saya pindah ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Fokus Messi kini akan tertuju pada Inter Miami setelah musimMLS dimulai akhir pekan lalu dengan kekalahan dari LAFC. The Herons akan berusaha meraih poin pertama mereka di musim ini saat menghadapi Orlando City pada pertandingan berikutnya. Messi juga diharapkan akan tampil di Piala Dunia 2026 pada musim panas mendatang bersama Argentina, saat tim asuhan Lionel Scaloni berupaya mempertahankan gelar mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
