Lionel Messi mengungkapkan cara romantis saat melamar istrinya, Antonela Roccuzzo

Messi kini mengungkapkan bagaimana ia melamar pada suatu malam di Barcelona.

"Kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Kami sudah memiliki Thiago dan Mateo; kami sudah memiliki dua anak laki-laki," katanya kepada Nahuel Guzmán dalam podcast Miro de Atrás.

"Dan, suatu kali kami pergi makan malam di Barcelona, di sebuah hotel, kami menginap di sana, dan di situlah aku melamarnya—tapi lebih kurang hal itu sudah diketahui, harus begitu, tapi lebih dalam gaya romantis.

"Bukan seperti rantai tiba-tiba putus suatu hari dan kamu berkata, 'Ah, ayo kita menikah, begitu saja.' Tidak, tidak, lebih romantis, tapi kurang lebih seperti itu—menentukan tanggal, sesuatu seperti itu. Ya, karena ikatan itu sudah seperti resmi."