Lionel Messi 'harus mencetak gol setiap saat' di Barcelona atau dia akan merasa tidak bahagia, ungkap mantan rekan setimnya.
Messi yang rendah hati membantu rekan-rekannya merasa nyaman.
Umtiti bergabung dengan Camp Nou pada tahun 2016 dan tetap berada di Catalunya hingga akhir masa bakti Messi di Barcelona pada tahun 2021. Ia menyaksikan legenda sepak bola tersebut mencetak gol setidaknya 30 kali dalam lima musim berturut-turut - dengan batas 50 gol terpecahkan dalam beberapa musim.
Messi membantu Barcelona meraih gelar La Liga dan Copa del Rey selama era tersebut, dengan pemain paling berprestasi dalam sejarah selalu berupaya mencapai kesempurnaan. Ia adalah sosok yang rendah hati, yang membuat rekan setimnya merasa nyaman di dekatnya, dan menetapkan standar individu yang diidamkan oleh orang lain untuk ditiru.
Apa yang membuat Messi yang luar biasa itu istimewa?
Mantan pemain internasional Prancis, Umtiti, telah mengungkapkan pemikiran Messi kepada The Elevate House: “Sebagai seorang individu, dia adalah yang terbaik. Kamu menyadari bahwa meskipun kamu telah memenangkan segalanya, percuma saja jika kamu merasa superior.
“Hanya ada satu, itu Leo. Di semua level. Dia sendirian mampu memenangkan pertandingan, dan sangat sedikit yang bisa melakukannya. Jika kita menang 4-0 dan dia tidak mencetak gol, dia tidak bahagia. Di pikirannya, jelas: dia harus mencetak gol setiap saat. Itulah tanda dari yang besar.”
Umtiti, yang memenangkan Piala Dunia 2018 saat masih bermain untuk Barcelona, menambahkan tentang apa yang membuat Messi istimewa: “[Dia] adalah pembunuh di depan gawang. Dia tahu persis kapan harus mempercepat dan kapan harus memperlambat permainan. Dia selalu melihat ke kiri dan kanan, memeriksa posisi semua orang. Dia selalu memiliki keunggulan waktu. Tidak ada resep untuk bertahan melawan Leo, dia tidak dapat diprediksi.”
Umtiti bekerja sama dengan para legenda sepanjang masa di Camp Nou.
Saat bermain bersama penyerang-penyerang tangguh di Camp Nou, termasuk Luis Suarez dan Neymar, Umtiti juga berkesempatan bermain bersama para bek legendaris.
Dia berkata tentang legenda Barcelona lainnya, Gerard Pique: “[Dia adalah] salah satu bek terbaik yang pernah saya mainkan bersama. Dia bukan yang paling rajin berlatih, karena secara fisik dia sudah siap, tapi dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang permainan. Jika kami menang 3 atau 4-0, dia selalu ingin maju untuk mencetak golnya!”
Barcelona tetap berada di puncak kompetisi domestik, kontinental, dan global karena fokus selalu tertuju pada prestasi olahraga, dengan klub berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari gangguan.
Mengenai pendekatan tersebut, Umtiti mengatakan: “Di Barca, pemain hanya fokus pada sepak bola. Hal lain ditangani, dan itu memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi. Tidak ada pergi ke hotel sehari sebelumnya. Anda tiba di stadion dua jam lebih awal. Mereka membuat Anda bertanggung jawab, mereka memperlakukan Anda seperti profesional.”
Cara Barcelona: Apa yang membuat raksasa La Liga berbeda?
Blaugrana juga terkenal karena melahirkan bintang-bintang lokal yang hebat. Sistem akademi La Masia yang legendaris telah melahirkan pemain-pemain seperti Messi, Xavi, Andres Iniesta, dan Lamine Yamal.
Semua pemain yang dipromosikan ke tim utama, baik melalui sistem pemuda maupun dibeli di bursa transfer, disadarkan akan pentingnya tetap rendah hati. Umtiti percaya bahwa kerendahan hati membantu menghasilkan hasil positif.
Dia menjelaskan perbedaan kehidupan di Barca dengan klub-klub di negara lain: “Di Prancis, saat menandatangani kontrak pertama, beberapa orang sudah merasa hebat. Tidak di Barca. Orang-orang di sana sederhana, mereka datang ke latihan dengan pakaian sponsor mereka. Itu membuat Anda tetap rendah hati.”
Barcelona telah meraih kesuksesan di Piala Super Spanyol musim ini. Mereka juga lolos ke semifinal Copa del Rey, babak 16 besar Liga Champions, dan memimpin klasemen Liga dengan selisih satu poin. Messi, yang kini bermain untuk Inter Miami pemenang MLS Cup, termasuk di antara mereka yang menonton dari jauh saat Blaugrana berusaha membangun fondasi yang pernah dia bangun.
