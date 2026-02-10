Lionel Messi 'harus mencetak gol setiap saat' di Barcelona atau dia akan merasa tidak bahagia, ungkap mantan rekan setimnya.

Mantan pemain internasional Prancis, Umtiti, telah mengungkapkan pemikiran Messi kepada The Elevate House: “Sebagai seorang individu, dia adalah yang terbaik. Kamu menyadari bahwa meskipun kamu telah memenangkan segalanya, percuma saja jika kamu merasa superior.

“Hanya ada satu, itu Leo. Di semua level. Dia sendirian mampu memenangkan pertandingan, dan sangat sedikit yang bisa melakukannya. Jika kita menang 4-0 dan dia tidak mencetak gol, dia tidak bahagia. Di pikirannya, jelas: dia harus mencetak gol setiap saat. Itulah tanda dari yang besar.”

Umtiti, yang memenangkan Piala Dunia 2018 saat masih bermain untuk Barcelona, menambahkan tentang apa yang membuat Messi istimewa: “[Dia] adalah pembunuh di depan gawang. Dia tahu persis kapan harus mempercepat dan kapan harus memperlambat permainan. Dia selalu melihat ke kiri dan kanan, memeriksa posisi semua orang. Dia selalu memiliki keunggulan waktu. Tidak ada resep untuk bertahan melawan Leo, dia tidak dapat diprediksi.”