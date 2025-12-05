Diteken pada 14 Desember 2000, serbet itu kini menjadi salah satu artefak paling legendaris dalam sejarah sepakbola. Dengan tinta biru, direktur olahraga Barcelona saat itu Carles Rexach menuliskan komitmen pribadi untuk mengontrak Lionel Messi yang saat itu baru berusia 13 tahun, “tanpa memedulikan pendapat yang menentangnya.” Di samping nama Rexach, terbubuh nama penasihat transfer Barca Josep Minguella dan agen Horacio Gaggioli—dua sosok yang tak pernah berhenti meyakini bakat Messi di saat banyak pihak yang ragu.

Serbet itu muncul di tengah kegelisahan keluarga Messi. Setelah menjalani trial, tak ada kepastian berminggu-minggu dari Barcelona. Menjelang Natal 2000, Real Madrid dan Atletico Madrid mulai mengintip peluang. Jorge, ayah Messi, khawatir kesempatan emas itu akan hilang. Menyadari Barca hampir kehilangan talenta berlian, Rexach mengundang Jorge makan siang. Dan, karena tak membawa dokumen resmi, ia menulis janji tersebut di atas satu-satunya lembaran yang tersedia: serbet restoran. Messi resmi menandatangani kontrak sebulan kemudian, dan sejarah pun berubah selamanya.

Versi terjemahan janji serbet itu berbunyi: “Di Barcelona, pada 14 Desember 2000 dan di hadapan Tuan Minguella dan Horacio, Carles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona, dengan ini menyetujui, di bawah tanggung jawab saya dan tanpa memedulikan pendapat yang menentang, untuk mengontrak pemain Lionel Messi, selama semua pihak memenuhi nilai-nilai yang telah disepakati.”