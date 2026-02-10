Getty
Lionel Messi berencana untuk kembali secara resmi ke Barcelona setelah merencanakan rencana keluarga.
Dari Barcelona ke Miami: Jejak Karier Messi
Pemenang Ballon d’Or delapan kali, Messi, berharap bisa menjadi pemain setia satu klub setelah keluar dari sistem akademi legendaris La Masia. Sejarah Barcelona pun terukir ulang dengan terpecahnya rekor-rekor yang tak terhitung jumlahnya.
Dia mencetak 672 gol untuk Blaugrana dalam 778 penampilan, membantu mereka meraih 10 gelar La Liga dan empat gelar Liga Champions. Hubungan profesional dengan Barca terputus saat kontrak menguntungkan berakhir.
Masalah keuangan di Camp Nou membuat perpanjangan kontrak tidak bisa disepakati, sehingga Messi pindah ke Paris Saint-Germain sebagai pemain bebas transfer. Keluarganya kesulitan beradaptasi di Prancis, dan setelah dua musim di Parc des Princes, dia mencari tantangan baru.
Undangan dari David Beckham diterima untuk mengejar mimpi Amerika pada 2023. Messi memperkuat posisinya sebagai pemain paling berprestasi sepanjang masa sambil bersinar di Amerika Serikat - memenangkan Leagues Cup, Supporters’ Shield, dan MLS Cup.
Messi dan Antonela berencana kembali ke Barcelona.
Persyaratan baru telah disepakati di South Florida, dengan keluarga Messi merasa nyaman di Amerika Serikat. Namun, rencana sedang disusun untuk kembali ke tempat yang tetap menjadi rumah spiritual mereka.
Messi mengatakan kepada SPORT pada November 2025: “Saya benar-benar ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona. Istri saya dan saya, serta anak-anak, terus membicarakan Barcelona dan ide untuk pindah kembali. Kami memiliki rumah di sana, semuanya, jadi itulah yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion saat selesai dibangun karena sejak saya pindah ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic.”
Apakah Messi akan kembali ke Barcelona setelah pensiun?
Messi baru-baru ini melakukan kunjungan rahasia ke Camp Nou, setelah melihat stadion ikonik tersebut menjalani renovasi besar-besaran. Kembalinya Messi ke Barcelona sebagai pemain telah dikesampingkan, mengingat hubungan yang tegang dengan presiden Blaugrana saat ini, Joan Laporta.
Seringkali diusulkan agar pertandingan persahabatan atau pertandingan eksibisi dapat diselenggarakan, sehingga Messi dapat kembali ke lapangan Camp Nou untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada basis penggemar setianya yang masih menganggapnya sebagai GOAT.
Patung juga telah diusulkan untuk superstar Amerika Selatan ini, sebagai penghormatan atas pencapaiannya yang menjadikannya ikon global, namun belum ada kemajuan sejak Laporta pertama kali mengusulkan ide tersebut.
Barcelona, bagaimanapun, akan menjadi rumah lagi pada suatu saat. Setelah sepatu bola digantung untuk terakhir kalinya, dengan karier yang luar biasa berakhir, keluarga Messi dapat kembali ke tanah Spanyol.
SPORT melaporkan dalam pembaruan tentang situasi tersebut: “Seperti yang ia jelaskan dalam wawancara terbaru, Leo Messi berencana kembali ke Barcelona setelah kontrak MLS-nya berakhir. Di masa depan, ia akan kembali menjadi seorang Barcelonan sejati.
“Setelah pensiun dari sepak bola, ada kesepakatan keluarga bahwa ia akan kembali tinggal di Barcelona,
di mana ia masih memiliki rumah. Dan saat itulah ia akan terbuka untuk lebih terlibat dalam operasional sehari-hari klub. Keinginan awalnya adalah bergabung dengan tim manajemen olahraga bersama presiden yang ia percayai.”
Peran manajerial di Camp Nou? Masa depan Messi
Messi selalu dijauhkan dari kemungkinan menjadi pelatih di masa depan, dengan pria berusia 38 tahun yang rendah hati ini bukanlah tipe orang yang suka berteriak-teriak di pinggir lapangan. Peran sebagai direktur atau duta besar di Barcelona, bagaimanapun, akan sangat cocok baginya.
Pintu akan selalu terbuka di sana, tetapi untuk saat ini Messi fokus pada mengejar lebih banyak trofi besar bersama Inter Miami - seiring dengan spekulasi tentang penandatanganan pemain bintang lainnya - dan menjadi bagian dari upaya Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia pada musim panas 2026.
