Lionel Messi berencana untuk kembali secara resmi ke Barcelona setelah merencanakan rencana keluarga.

Messi baru-baru ini melakukan kunjungan rahasia ke Camp Nou, setelah melihat stadion ikonik tersebut menjalani renovasi besar-besaran. Kembalinya Messi ke Barcelona sebagai pemain telah dikesampingkan, mengingat hubungan yang tegang dengan presiden Blaugrana saat ini, Joan Laporta.

Seringkali diusulkan agar pertandingan persahabatan atau pertandingan eksibisi dapat diselenggarakan, sehingga Messi dapat kembali ke lapangan Camp Nou untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada basis penggemar setianya yang masih menganggapnya sebagai GOAT.

Patung juga telah diusulkan untuk superstar Amerika Selatan ini, sebagai penghormatan atas pencapaiannya yang menjadikannya ikon global, namun belum ada kemajuan sejak Laporta pertama kali mengusulkan ide tersebut.

Barcelona, bagaimanapun, akan menjadi rumah lagi pada suatu saat. Setelah sepatu bola digantung untuk terakhir kalinya, dengan karier yang luar biasa berakhir, keluarga Messi dapat kembali ke tanah Spanyol.

SPORT melaporkan dalam pembaruan tentang situasi tersebut: “Seperti yang ia jelaskan dalam wawancara terbaru, Leo Messi berencana kembali ke Barcelona setelah kontrak MLS-nya berakhir. Di masa depan, ia akan kembali menjadi seorang Barcelonan sejati.

“Setelah pensiun dari sepak bola, ada kesepakatan keluarga bahwa ia akan kembali tinggal di Barcelona, di mana ia masih memiliki rumah. Dan saat itulah ia akan terbuka untuk lebih terlibat dalam operasional sehari-hari klub. Keinginan awalnya adalah bergabung dengan tim manajemen olahraga bersama presiden yang ia percayai.”