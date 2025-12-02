"Saya Tidak Mau Jadi Lionel Messi & Messi Tahu Saya Tidak Mau Menjadi Dirinya" - Wonderkid Barcelona Lamine Yamal Tegas Ingin Tulis Kisahnya Sendiri

Kini Yamal dikenal sebagai pemain yang mampu menggocek dan melewati bek lawan dengan mudah, mirip Messi. Masa depannya tampak cerah, tetapi ia menolak larut dalam ketenarannya sendiri.

Ia melanjutkan: “Saya tidak punya ekspektasi apa pun. Saya hanya memikirkan bermain sepakbola, bukan menetapkan ekspektasi. Menurut saya ekspektasi bisa berbahaya; kalau terpenuhi, Anda bisa merasa tidak ada tujuan lagi, kalau tidak terpenuhi, bisa bikin frustrasi."

"Bermain sepakbola adalah satu-satunya hal yang membuat saya melupakan segalanya. Saya bisa saja sedang dilanda masalah besar, tapi kalau ada pertandingan, hanya itu yang saya pikirkan.”

Meski banyak rekor yang menantinya di masa depan, Yamal mengaku tidak terobsesi dengan pencapaian pribadi: “Tujuan saya bukan memecahkan semua rekor, mencetak sejuta gol, atau bermain sejuta pertandingan. Saya atlet yang ingin menikmati dirinya sendiri. Saya berharap anak-anak ingin menjadi seperti saya. Pada akhirnya, tujuan sepakbola adalah membuat orang terhibur dan memberi sedikit pertunjukan.”