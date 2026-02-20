Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Mantan bintang Real Madrid dan PSG mengungkapkan bahwa kedua legenda tersebut tidak terlalu mengesankan baginya dibandingkan dengan penyerang yang 'luar biasa'

Setelah berbagi ruang ganti dengan para legenda sepak bola di Madrid dan PSG, Navas memiliki sudut pandang unik tentang kehebatan. Kiper veteran ini menghabiskan bertahun-tahun menjaga gawang di belakang Ronaldo di Spanyol sebelum bermain bersama Messi dan Kylian Mbappe di Prancis. Namun, ketika ditanya untuk mengidentifikasi individu dengan bakat alami paling menonjol, Navas melupakan para pemenang Ballon d'Or berkali-kali.

"Flying Tico" mengungkapkan bahwa Neymar adalah pemain yang benar-benar membuatnya terkesan di lapangan latihan dan saat pertandingan. Meskipun Messi dan Ronaldo memiliki riwayat karier yang gemilang, Navas menyoroti gaya bermain yang tak terduga dan keahlian menggunakan kedua kaki Neymar sebagai ciri khas yang membedakannya dari rekan setim lainnya selama dua dekade karirnya di level tertinggi.

"Kita berbicara tentang bintang-bintang besar dan yang terbaik dalam dekade terakhir, tetapi karena bakat di lapangan, Neymar sangat mempengaruhi saya," kata Navas kepada AS. "Dia melakukan apa yang dia inginkan dengan bola, tidak peduli apakah itu dengan kaki kiri atau kanan. Ketika saya melihatnya dalam pertandingan, saya merasa seperti saat saya bermain dengan anak-anak saya. Ney adalah pemain yang luar biasa."