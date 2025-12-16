Lionel Messi & Robert Lewandowski Main Bareng Di MLS?! Inter Miami Siap Tampung Striker Barcelona Di Tahun 2026

Menurut jurnalis Polandia Marek Jozwiak, Inter Miami siap untuk mendatangkan Lewandowski. Mereka yakin ada kemungkinan besar pemain berusia 37 tahun itu akan pindah ke Amerika Serikat musim panas mendatang - mungkin setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Lewandowski diperkirakan akan mencari tantangan baru pada tahun 2026 setelah posisinya tergeser oleh Ferran Torres di Barcelona musim ini. Ia mencetak 42 gol musim lalu, tetapi sekarang diminta untuk mengisi peran pendukung.

Ia telah mencetak delapan gol dalam 17 penampilan, dan juga mencatatkan satu assist. Mantan penyerang Borussia Dortmund dan Bayern Munich tersebut telah menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat untuk sukses dan kualitas fisik yang membuatnya menjadi ancaman bagi bek mana pun.

Inter Miami siap menampung Lewandowski, dan memasangkannya dengan Messi. The Herons sangat tertarik pada pemain internasional Polandia tersebut, dengan laporan Jozwiak menyatakan bahwa mereka sekarang menunggu keputusan dari sang striker.

Lewandowski sebelumnya mengatakan ketika ditanya tentang kontraknya yang akan berakhir dan apakah ia bisa meninggalkan Eropa untuk pindah ke Amerika atau Saudi Pro League: “Saya tidak tahu apakah saya akan berada di Barcelona atau di tempat lain. Saya akan segera memutuskan masa depan saya. Keputusan itu tidak hanya bergantung pada faktor olahraga, tetapi juga pada faktor emosional.”