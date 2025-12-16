Getty/GOAL
Lionel Messi & Robert Lewandowski Main Bareng Di MLS?! Inter Miami Siap Tampung Striker Barcelona Di Tahun 2026
Inter Miami mencari penerus Suarez
Lewandowski saat ini masih terikat kontrak dengan Barcelona. Namun, kontraknya di Camp Nou akan berakhir pada musim panas 2026. Ia akan bebas untuk berbicara dengan klub-klub lain mulai Januari.
Inter Miami diperkirakan akan bergerak, dengan potensi untuk mendapatkan pemain ikonik nomor 9 lainnya. Mantan bintang Barca Luis Suarez belum memutuskan soal masa depannya, dengan kontraknya yang akan segera berakhir.
Kontrak Messi Di Inter Miami
Messi telah memperpanjang kontraknya tiga tahun lagi di Inter Miami, yang berlaku hingga 2028. Rekan-rekannya telah memutuskan untuk gantung sepatu, dengan Sergio Busquets dan Jordi Alba sudah mengumumkan untuk pensiun.
Mereka mengakhiri kariernya dengan gemilang, membantu The Herons meraih kemenangan bersejarah di final Piala MLS melawan Vancouver Whitecaps. Kesuksesan itu memungkinkan Messi untuk mendapatkan trofi ke-47 dan meningkatkan posisinya sebagai pemain paling berprestasi dalam sejarah.
Inter Miami bekerja keras untuk memastikan bahwa pemenang Ballon d’Or delapan kali itu memiliki cukup talenta di sekitarnya untuk meraih gelar Piala MLS musim depan. Ada satu posisi Designated Player yang perlu diisi di Florida Selatan, bersama Messi dan Rodrigo De Paul.
Kontrak Lewandowski di Barcelona segera berakhir
Menurut jurnalis Polandia Marek Jozwiak, Inter Miami siap untuk mendatangkan Lewandowski. Mereka yakin ada kemungkinan besar pemain berusia 37 tahun itu akan pindah ke Amerika Serikat musim panas mendatang - mungkin setelah tampil di Piala Dunia 2026.
Lewandowski diperkirakan akan mencari tantangan baru pada tahun 2026 setelah posisinya tergeser oleh Ferran Torres di Barcelona musim ini. Ia mencetak 42 gol musim lalu, tetapi sekarang diminta untuk mengisi peran pendukung.
Ia telah mencetak delapan gol dalam 17 penampilan, dan juga mencatatkan satu assist. Mantan penyerang Borussia Dortmund dan Bayern Munich tersebut telah menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat untuk sukses dan kualitas fisik yang membuatnya menjadi ancaman bagi bek mana pun.
Inter Miami siap menampung Lewandowski, dan memasangkannya dengan Messi. The Herons sangat tertarik pada pemain internasional Polandia tersebut, dengan laporan Jozwiak menyatakan bahwa mereka sekarang menunggu keputusan dari sang striker.
Lewandowski sebelumnya mengatakan ketika ditanya tentang kontraknya yang akan berakhir dan apakah ia bisa meninggalkan Eropa untuk pindah ke Amerika atau Saudi Pro League: “Saya tidak tahu apakah saya akan berada di Barcelona atau di tempat lain. Saya akan segera memutuskan masa depan saya. Keputusan itu tidak hanya bergantung pada faktor olahraga, tetapi juga pada faktor emosional.”
Bagaimana peluang Lewandowski pindah ke Amerika Serikat?
Terry Phelan, seorang pria yang menghabiskan waktu di AS dengan Charleston Battery saat masa bermainnya, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang lebih banyak nama besar menuju ke Amerika: “Saya pikir MLS sehat. Lihat angkanya, jika Anda melihat jumlah penonton, itu sehat. Mereka akan mengadakan Piala Dunia tahun depan. Saya pikir itu dalam kondisi yang sehat."
“Akan selalu ada satu atau dua bintang. Anda mungkin mendapatkan Lewandowski di sana, mendekati akhir kariernya. Masih ada pemain-pemain tersebut di akhir karier mereka yang mungkin pergi ke sana - seperti [Luis] Suarez yang telah pergi ke sana di akhir kariernya. Anda akan selalu mendapatkan seseorang seperti itu yang akan meregenerasi dan menggairahkan basis penggemar.”
Inter Miami telah menyelesaikan kesepakatan untuk mantan bek Tottenham Sergio Reguilon, dengan pemain berusia 29 tahun itu siap menggantikan Alba di posisi bek kiri. Mereka akan terus memperkuat tim dan menyelesaikan lebih banyak bisnis selama musim dingin, dengan fokus Miami tertuju pada pengejaran Lewandowski.
