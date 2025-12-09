"Lionel Messi Akan Bintangi Piala Dunia 2026!" - Eks Pemain Argentina Yakin La Pulga 'Berhasrat' Pertahankan Gelar Juara Dunia

Dengan berakhirnya jeda pascamusim, Messi menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi "beban" bagi Argentina dalam menyusun rencana tim untuk Piala Dunia. Ia tidak akan banyak berlaga di kompetisi pada 2026 saat turnamen tersebut berlangsung seperti rekan-rekan yang berbasis di Eropa.

Kompatriotnya Ortega tidak melihat hal itu sebagai masalah. Messi telah menunjukkan pada tahun 2025 - ketika memenangkan Sepatu Emas MLS - bahwa ia masih memiliki rasa lapar dan energi yang cukup untuk bersaing di level tertinggi.

Dia mengatakan kepada BOLAVIP: “Mengingat betapa Messi mencintai sepakbola, dia akan berada di sana. Lagipula, secara pribadi, saya melihatnya lebih baik dari sebelumnya. Dia berada di level yang sangat tinggi, terlepas dari apa yang orang katakan tentang liga tempat dia bermain. Saya pikir bermain di level itu tidak mudah, dan dia akan berada di Piala Dunia.”

“Ini akan menjadi hal yang pribadi baginya; dia akan ingin bermain di setiap pertandingan. Piala Dunia berbeda; dia belum pernah mengalami cedera serius dalam kariernya dan dia terlihat dalam kondisi fisik yang baik. Dia akan mempersiapkan diri dengan baik untuk berada di sana tanpa masalah.”

Rolando Schiavi menambahkan perdebatan tersebut dengan mengatakan bahwa setiap negara yang berpartisipasi di ajang bergengsi FIFA di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko harus menghadapi beberapa kondisi yang menantang: “Satu-satunya kekhawatiran saya adalah cuaca: panasnya cuaca selama Piala Dunia di Amerika Serikat. Itulah satu-satunya hal yang saya khawatirkan dan satu-satunya hal yang akan membuat saya meragukan Leo. Meski begitu, saya pikir dia akan bermain dan berada di setiap pertandingan.”