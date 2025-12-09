Getty
"Lionel Messi Akan Bintangi Piala Dunia 2026!" - Eks Pemain Argentina Yakin La Pulga 'Berhasrat' Pertahankan Gelar Juara Dunia
Juara Piala MLS: Messi meraih trofi ke-47
Messi telah berkarier di Amerika Serikat sejak 2023 setelah meninggalkan Paris Saint-Germain. Dengan kontrak awalnya di Florida Selatan yang akan segera berakhir, ia telah berkomitmen untuk memperpanjang kontraknya selama tiga tahun dengan The Herons hingga 2028.
Pemain berusia 38 tahun tersebut terus bersinar di Amerika, membantu Inter Miami meraih kejayaan Piala Liga hanya dalam beberapa pekan setelah kedatangannya. Kini, ia telah menginspirasi kemenangan bersejarah di Piala MLS, dengan total 47 trofi mayor yang memecahkan rekor dan terus bertambah.
"Messi lebih baik dari sebelumnya"
Dengan berakhirnya jeda pascamusim, Messi menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi "beban" bagi Argentina dalam menyusun rencana tim untuk Piala Dunia. Ia tidak akan banyak berlaga di kompetisi pada 2026 saat turnamen tersebut berlangsung seperti rekan-rekan yang berbasis di Eropa.
Kompatriotnya Ortega tidak melihat hal itu sebagai masalah. Messi telah menunjukkan pada tahun 2025 - ketika memenangkan Sepatu Emas MLS - bahwa ia masih memiliki rasa lapar dan energi yang cukup untuk bersaing di level tertinggi.
Dia mengatakan kepada BOLAVIP: “Mengingat betapa Messi mencintai sepakbola, dia akan berada di sana. Lagipula, secara pribadi, saya melihatnya lebih baik dari sebelumnya. Dia berada di level yang sangat tinggi, terlepas dari apa yang orang katakan tentang liga tempat dia bermain. Saya pikir bermain di level itu tidak mudah, dan dia akan berada di Piala Dunia.”
“Ini akan menjadi hal yang pribadi baginya; dia akan ingin bermain di setiap pertandingan. Piala Dunia berbeda; dia belum pernah mengalami cedera serius dalam kariernya dan dia terlihat dalam kondisi fisik yang baik. Dia akan mempersiapkan diri dengan baik untuk berada di sana tanpa masalah.”
Rolando Schiavi menambahkan perdebatan tersebut dengan mengatakan bahwa setiap negara yang berpartisipasi di ajang bergengsi FIFA di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko harus menghadapi beberapa kondisi yang menantang: “Satu-satunya kekhawatiran saya adalah cuaca: panasnya cuaca selama Piala Dunia di Amerika Serikat. Itulah satu-satunya hal yang saya khawatirkan dan satu-satunya hal yang akan membuat saya meragukan Leo. Meski begitu, saya pikir dia akan bermain dan berada di setiap pertandingan.”
Apakah Messi akan bermain di Piala Dunia?
Messi mengatakan kepada ESPN baru-baru ini ketika ditanya lagi tentang kemungkinan keterlibatannya di turnamen internasional besar lainnya: “Saya harap saya bisa berada di sana. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin berada di sana. Paling buruk, saya akan berada di sana menontonnya secara langsung, tetapi itu akan menjadi istimewa. Piala Dunia itu istimewa bagi semua orang, bagi negara mana pun - terutama bagi kita, karena kita menjalaninya dengan cara yang sangat berbeda.”
“Memenangkan Piala Dunia itu sangat sulit. Memenangkan Piala Dunia adalah sesuatu yang dijalani secara berbeda: sebagai penonton, sebagai pemain, dan sebagai penggemar. Sekarang, melihat tim ini, saya yakin mereka akan berjuang. Menang telah meringankan beban berat kami. Bermain tanpa tekanan itu melegakan, tetapi di saat yang sama tidak menjamin apa pun, karena semua orang ingin mengalahkan juara dunia. Ada tim nasional yang sangat bagus - Spanyol, Prancis lagi, Inggris, Brasil, yang sudah lama tidak menjadi juara dan ingin menang lagi, dan juga Jerman.”
Undian Piala Dunia 2026: Siapa yang akan dihadapi Argentina di babak grup?
Undian Piala Dunia 2026 menempatkan Argentina bersama Aljazair, Austria dan Yordania di Grup J. Perjalanan mereka akan dimulai di Stadion Arrowhead di Kansas pada 16 Juni, dengan Messi diharapkan bisa fit dan tampil di ajang tersebut.
