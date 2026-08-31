Lini tengah Juventus: Hojbjerg dan Bakola selain Sarr

Selain pemain Senegal Pape Matar Sarr, yang dinantikan di Juventus untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak, manajemen Juventus juga menggarap tambahan kedua di lini tengah. Di dalam catatan, nama yang tetap ada adalah Darryl Bakola, gelandang Prancis kelahiran 2007 milik Sassuolo, jalur pemain muda yang menjanjikan. Namun alternatifnya mengarah ke profil yang jauh lebih berpengalaman dan internasional: Pierre-Emile Højbjerg.
Menurut Tuttosport, direktur olahraga Ricky Massara sedang bekerja untuk mencoba menghadiahkan nama besar kepada Luciano Spalletti. Pemain Denmark milik Marseille itu sudah pernah diburu Cristiano Giuntoli dua tahun lalu dan kini kembali menjadi opsi untuk memperkuat lini tengah yang membutuhkan kualitas, kepribadian, dan pengalaman.