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CM Grafica Hojbjerg Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lini tengah Juventus: Hojbjerg dan Bakola selain Sarr

Juventus
Transfers
P. Hoejbjerg
D. Bakola

Dalam 48 jam terakhir bursa transfer, Juventus harus mengatasi situasi darurat di lini tengah

Selain pemain Senegal Pape Matar Sarr, yang dinantikan di Juventus untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak, manajemen Juventus juga menggarap tambahan kedua di lini tengah. Di dalam catatan, nama yang tetap ada adalah Darryl Bakola, gelandang Prancis kelahiran 2007 milik Sassuolo, jalur pemain muda yang menjanjikan. Namun alternatifnya mengarah ke profil yang jauh lebih berpengalaman dan internasional: Pierre-Emile Højbjerg.


Menurut Tuttosport, direktur olahraga Ricky Massara sedang bekerja untuk mencoba menghadiahkan nama besar kepada Luciano Spalletti. Pemain Denmark milik Marseille itu sudah pernah diburu Cristiano Giuntoli dua tahun lalu dan kini kembali menjadi opsi untuk memperkuat lini tengah yang membutuhkan kualitas, kepribadian, dan pengalaman.

  • Højbjerg, kapten Denmark dan sosok acuan Olympique Marseille, baru saja tampil dalam laga tadi malam melawan Monaco sebagai starter. Sebuah sinyal betapa sentralnya sang pemain dalam rencana klub Prancis itu, yang bagaimanapun sedang dihadapkan pada kebutuhan untuk secara signifikan meringankan beban gaji dan memaksimalkan pemasukan dalam jam-jam terakhir bursa transfer ini.


    Pemain Denmark itu pun masuk di antara nama-nama yang berpotensi hengkang, bersama Leonardo Balerdi, yang sudah pindah ke Roma. Sebuah situasi yang ingin dipantau Juventus dengan cermat. Højbjerg sangat disukai Spalletti dan merupakan profil yang mampu menyatukan area teknis: kualitas dalam mengelola bola, timing pergerakan masuk, kepemimpinan, dan pengalaman internasional yang solid.


    Karakteristik yang bisa meningkatkan level lini tersebut dan, setidaknya sebagian, menutup kekosongan akibat gagalnya kedatangan Franck Kessié, yang berlabuh ke Atalanta, serta cedera Thuram. Perburuan Højbjerg, dengan penutupan bursa transfer yang kini tinggal selangkah lagi, tetap menjadi misi yang rumit. Namun Juventus siap mencobanya sampai akhir.




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