Lini tengah Juventus: Hojbjerg dan Bakola selain Sarr

Højbjerg, kapten Denmark dan sosok acuan Olympique Marseille, baru saja tampil dalam laga tadi malam melawan Monaco sebagai starter. Sebuah sinyal betapa sentralnya sang pemain dalam rencana klub Prancis itu, yang bagaimanapun sedang dihadapkan pada kebutuhan untuk secara signifikan meringankan beban gaji dan memaksimalkan pemasukan dalam jam-jam terakhir bursa transfer ini.





Pemain Denmark itu pun masuk di antara nama-nama yang berpotensi hengkang, bersama Leonardo Balerdi, yang sudah pindah ke Roma. Sebuah situasi yang ingin dipantau Juventus dengan cermat. Højbjerg sangat disukai Spalletti dan merupakan profil yang mampu menyatukan area teknis: kualitas dalam mengelola bola, timing pergerakan masuk, kepemimpinan, dan pengalaman internasional yang solid.





Karakteristik yang bisa meningkatkan level lini tersebut dan, setidaknya sebagian, menutup kekosongan akibat gagalnya kedatangan Franck Kessié, yang berlabuh ke Atalanta, serta cedera Thuram. Perburuan Højbjerg, dengan penutupan bursa transfer yang kini tinggal selangkah lagi, tetap menjadi misi yang rumit. Namun Juventus siap mencobanya sampai akhir.











